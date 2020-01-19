Talas keşfedilmeyi bekleyen bir mücevher

Aralarında Nuh Albayrak, Adnan Şahin, Önder Havuzlu, Kadir Kaymakçı ve Yücel Koç gibi önemli isimlerin bulunduğu uzmanlar, bu ay dördüncüsü düzenlenen Antika Pazarı’nı ve Talas’ın tarihi mekânlarını da ziyaret etti.
Türkiye’nin ünlü gazeteci ve gastronomi uzmanlarına Talas’ın tarihi güzellikleri tanıtıldı. Başta Yaman Dede Konağı, Osmanlı Sokağı ve Antika Pazarı olmak üzere Talas’ın birçok turistik ve tarihi mekânını tanıma imkânı bulan gazeteci ve gastronomi uzmanları Talas’ın özellikle turistik açıdan önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.
Talas’ın tarihi dokusunu, yemek kültürünü ve Antika Pazarını inceleyen uzmanlar arasında yer alan Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Defne Ertan Tüysüzoğlu, Talas’ın mimari yapısına ve mimari-gastronomi ilişkisine dikkat çekerek şunları kaydetti:
“Gastronomi turizmi çerçevesinde burada bulunuyoruz ama gastronomi yalnızca yeme-içmeyle alakalı bir konu değildir. Muhakkak kültürün desteklemesi lazım. Gastronominin multidisipliner yaklaşımından bahsediyoruz, bunun içinde etnik kültür var, mimari var. Talas’ta inanılmaz güzellikte bir mimarinin olduğunu görmekteyiz fakat bunu daha çok öne çıkarılması gerekiyor.”
‘Antika pazarı özenle hazırlanmış bir proje’
Talas’ın üzerindeki tozların silkelenmesini bekleyen bir mücevher olduğuna dikkat çeken Gastronomi Uzmanı ve Gazeteci Adnan Şahin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın bu tozları silkelediğine dikkat çekti. Antika Pazarı’nı da gezen Şahin, Pazarın devşirme değil özgün bir yapıya sahip olduğunu ve çok özenle hazırlanmış bir projenin kendini gösterdiğini ifade etti.
Talas’ta gerçekleşen gezinin Talas ve kendisi için büyük önem ifade ettiğini söyleyen Türkiye’nin önde gelen diyetisyenlerinden Taylan Kümeli, “Antika Pazarı çok güzel bir pazar olmuş. Hem kendine özgü hem de diğer kültürlere göndermeler yapan bir özellik taşıyor. Pazar içerisinde bir sentez var. Güzel bir şehriniz ve ilçeniz var. Bunun kıymetini bilmek lazım, biz de bu kıymetin bilinmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Haber Türk Köşe Yazarı Kadir Kaymakçı ise Talas’ın tarihi mirasına dikkat çekti. Osmanlı Sokağı’nda gezerken yaşadığı duyguları dile getiren Kaymakçı, “Birkaç saattir buradayız ama sanki birkaç yüzyıllık tarihin içinde yürüdük. Bin 500 yıllık bir kiliseyi ziyaret ettik, burada 500 yıllık cami var, sarnıçlar var vs. çok güzel bir kent” dedi.
Talas’ın turistik açıdan önemli bir birikime sahip olduğunu ifade eden Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç, Talas’a yapılacak yatırımların Kayseri turizmi açısından da oldukça önemli olduğunu ifade etti. Talas’ın mimarisi ile yemek kültürünün harmanlanması gerektiğini söyleyen Koç şunları söyledi:
“Ürgüp’e bu yıl 4 milyona yakın turist gelmiş. Talas’ı gördükten sonra anladım ki Talas’ın bu güzellikleri işlenirse burası da bir Ürgüp olabilir. Talas’ta çok önemli bir potansiyel var.”
Talas ve Kayseri’nin turizm çalışmalarında özel sektör ile kamu arasındaki işbirliğine dikkat çeken Gazeteci Nuh Albayrak, “Talas’ı gezdiğimde Talas’ın hakikaten Kayseri’den derinlik ve kültür itibariyle çok önde bir şehir olduğunu gördüm. Talas’ın tanıtılması konusundaki çalışmaların tamamını kamudan beklemek yanlış ama kamu da bunun başlangıcını yapmalıdır. Talas Belediyesi de bunun öncüsü olma noktasındadır. Antika Pazarı’nın bu ay 4.’sü düzenleniyor ama yıllardan beri varmış gibi bir ilgi var. Yani kamu önayak olursa özel de buna ilgi gösterecektir. Antika Pazarı’na bir yoğun bir ilgi olduğunu görmekteyiz” dedi.
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