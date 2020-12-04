Tam buğday unundan tost ekmeği

Bugün kahvaltıların vazgeçilmezi mis gibi bir tarifle karşınızdayız. Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık, hem doyurucu hem besleyici tam buğday unlu bir tost ekmeği yapıyoruz. Hem yaparken hem de yerken çocuklarla keyif alabileceğiniz bu lezzetli ekmek için gerekli malzemeler şöyle;