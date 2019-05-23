Tarihe geçmiş kadınlar ve şehirleri

Rosa Parks / Montgomery

Rosa Parks, dünyada ırkçılığa karşı ilk başkaldırıyı yaptı ve ciddi anlamda bir ırkçılık farkındalığının oluşmasına neden oldu. Amerika’nın Alabama eyaletinde 1913 yılında dünyaya gelen Rosa Parks, 1955 yılında kendi yerine oturmayı isteyen bir beyaz tenli vatandaşa oturduğu koltuğu vermeyerek Amerika’da ırkçılık karşıtı ilk kıvılcımı başlatmış oldu. Siyahiler için eşitliği savunarak başlattığı bu direniş aynı zamanda Martin Luther King’in öncüsü olduğu büyük bir harekete vesile oldu ve tarihin bir anda seyrini değiştirmiş oldu.