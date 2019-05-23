Tarihe geçmiş kadınlar ve şehirleri

Anna Lee Fisher / New York
1949 yılında ABD’nin New York şehrinde dünyaya gelen. Anna Lee Fisher, tarihe adını y uzaya giden ilk anne olarak yazdırdı. Asıl mesleği kimyagerlikti. Buna karşın Astronot olan Fisher, 1984 yılında uzaya gitti ve kadınların yaşamına bambaşka bir bakış açısı getirdi. Uzaydan döndüğünde yılın annesi ve yılın kadını seçildi. Daha sonra NASA Üstün Hizmet Madalyası’nı aldı. Hem kadınları hem de tüm anneleri gururlandırdı...
Florence Nightingale / Floransa
İtalya’nın Floransa şehrinde dünyaya gelen Florence Nightingale, yaşadığı yüzyıla göre son derece vizyonu olan bir kadındı. O dönemlerde bir meslek olarak adledilmeyen hemşirelik mesleğini tüm dünyaya kabul ettirdi. Bugün hemşireliğin annesi olarak bilinen Nightingale, hayatı boyunca Türkiye, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde hemşirelik yaparak, savaş dönemlerinde pek çok askeri de tedavi etmiştir.
Sabiha Gökçen / Bursa
Sabiha Gökçen, pilotluk mesleğini bir kadının da yapabileceğini kanıtlayarak, dünyaya önemli bir mesaj vermiştir. 1913 yılında Bursa’da dünyaya gelen Gökçen, maalesef erken yaşta ailesini kaybetti. Sabiha Gökçen’in hayatı; Atatürk’e ulaşmasının ardından değişti. Atatürk tarafından evlat edinilen Gökçen, Türkiye’nin ilk kadın pilotu olmasının yanı sıra dünyanın da ilk kadın savaş pilotu olarak dünya tarihinde iz bırakmayı başardı.
Rosa Parks / Montgomery
Rosa Parks, dünyada ırkçılığa karşı ilk başkaldırıyı yaptı ve ciddi anlamda bir ırkçılık farkındalığının oluşmasına neden oldu. Amerika’nın Alabama eyaletinde 1913 yılında dünyaya gelen Rosa Parks, 1955 yılında kendi yerine oturmayı isteyen bir beyaz tenli vatandaşa oturduğu koltuğu vermeyerek Amerika’da ırkçılık karşıtı ilk kıvılcımı başlatmış oldu. Siyahiler için eşitliği savunarak başlattığı bu direniş aynı zamanda Martin Luther King’in öncüsü olduğu büyük bir harekete vesile oldu ve tarihin bir anda seyrini değiştirmiş oldu.
Emmeline Pankhurst / Manchester
İngiltere’nin Manchester şehrinde 1858’de doğan Emmeline Pankhurst, hayatını kadın hakları için mücadeleye adadı. Kadınlara da erkeklerle eşit haklar verilmesini savunan siyasetçi, hayatını adadığı çabalarının sonucunu ise almayı başardı. Ölümünden birkaç hafta önce çıkarılan yasayla kadınlara da erkeklerle eşit seçme ve seçilme hakkı tanınmasının mimarı olan Pankhurst, tarihe bir kadın olarak damgasını vurmayı böylelikle başardı.
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