Tasting Alaçatı’nın anlattıkları

Köy, kasaba, şehir, ülke…

Her neresi olursa olsun bir yörenin markalaşma yolunda attığı küçücük bir adım dahi kıymetlidir.

Mekanların insanlarla kaynaşmasını hep önemsemişimdir. Çünkü insan yaşatır! Zira yurtdışının kimi bölgelerinde gıpta ile baktığımız hadiselerin başında gelir bu ‘markalaşma’ olayı.

“Tasting Alaçatı” oluşumu ya da organizasyonu da bana,“biz artık olduk!” deme kibrini de gösterebilecek bir tatil yöremizden çıktı. Öyle ya Alaçatı bugüne bugün yükünü almış yürüyen, konut fiyatları denilince kapıların milyon dolarlardan açıldığı, kendisini cümle aleme kanıtlamış Çeşme’ye bağlı nadide dev bir mahallemiz. Ne güzel ki yeni heyecanlarla durmuyor, durdurulamıyor Alaçatı.

Bu da yöreye ayrı bir cazibe ve heyecan katıyor. Tasting Alaçatı’nın temelini atıp yıllardır başarılı bir şekilde sürdüren Nalan Miri Sözer, Alaçatı kültürünün yaşamasını, insanların tatil sürecine gastro kültürü de eklemlendirme konusuna kafa patlatmış ve bana kalırsa da fena halde başarılı olmuş bir isim.

Turistik aylarda alabildiğine gelişen bir ekonomi elbette sanatsız, kültürsüz yani alt yapısız büyümemeli, yerel değerlere mutlak suretle değer verilmeli. Yoksa koca bir beton yığınından ne kalır ki geriye. O nedenledir ki Tasting Alaçatı gibi oluşumlara destek veren yöre işletmelerine, kişi ve kuruluşlara teşekkür etmek şart. Elbette ki kendisini belli bir yerde konumlandırmış diğer il ve ilçelerimize de örnek olması en büyük dileğim. İsminize kalitenin de eşlik etmenizi istiyorsanız Tasting Alaçatı‘nın anlattığı fikir size yol gösterici olacaktır.