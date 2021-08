Tatilde kilo kontrolünü nasıl sağlarsınız?

Diyet sürecinde olan bireylerin tatillerinde kilo kontrolü sağlamaları için besin önerilerinde bulunan diyetisyen Deniz Tığlı Torun, “Gece açlığı sonrası günün enerjisini kahvaltıdan alırız sağlıklı bir beden için ‘kahvaltısız asla’ diyen bir uzmanım. Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın ki diğer öğünlerde açlık krizleri yaşamayın” dedi.

FBM Tıp Merkezinden Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, özellikle diyet sürecinde olan bireyler hem tatilin tadına varmak hem de diyetlerine dikkat etmek istedikleri için stresleri zaman geçirdiklerini belirtti.

Kontrollü olunduğu sürece kilo yönetimi açışından her tip tatili en az hasarla atlatabilmenin mümkün olduğunu ifade eden Tığlı, "Güne kahvaltı ile başlayın: Gece açlığı sonrası günün enerjisini kahvaltıdan alırız sağlıklı bir beden için ‘kahvaltısız asla’ diyen bir uzmanım. Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın ki diğer öğünlerde açlık krizleri yaşamayın. Ara öğünler olarak çok çeşitli atıştırmalık sunan her şey dahil temalı oteller biraz tehlikeli olabilmekte. Ana öğünlerden kısmak istemeyen bireylere ara atıştırmalıklarda meyve, kalorisiz içecek gibi seçenekleri tercih etmelerini öneririm. Tatlı isteklerinde ise en masum tatlı olan dondurmayı tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam yemeğinde ise her iki öğünü de tüketen bir bireyseniz birini (tercihen akşam) daha hafif sebze-salata-yoğurt ağırlıklı geçirerek gün içinde öğünler arası denge kurabilirsiniz. Etli yemeklerde ise yağlı sulu yemekler yerine ızgara çeşitlerini seçerek kalori alımınızı azaltabilirsiniz” diye konuştu.

“Hareketinizi artırın”

İnsanların fazla kaçan kalorilerini gezerek, yüzerek, yürüyüşler yaparak dengeleyebilecekleri ifaden eden Torun, “Tatillerde elbet rutininiz dışında yeme içme aktiviteleri olmakta. Bunların en güzel toparlayıcısı ise hareketimizi artırmaktır. Ödem sorunu şehir değişikliği, yolculuk, tatil gibi durumlarda çokça yaşanır. Özellikle terlemenin de çok olabileceği tatil dönemlerinde su tüketiminize ekstra özen gösterip günlük ihtiyacınıza ek olarak 1 litre daha su tüketimi yapabilirsiniz. Ayrıca maden suyu içerek günlük mineral kaybınızı yerine koyabilirsiniz” şeklinde konuştu.