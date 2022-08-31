'Tatil sonrası su tüketimi artırılmalı'

Tatil sonrası ilk yapılması gerekenin eski beslenme düzenine yavaş yavaş geri dönmek olduğunu belirten Diyetisyen Sena Pekşen, “Aç kalmaktan, size uygun olmayan beslenme programları ve detokslardan kaçının. Dengeli ve düzenli beslenmenin ilk koşullarından biri öğün atlamamaktır” dedi.
“Detokslardan uzak durulmalı”
Tatil sonrası insanların kendi beslenme düzenine dönmesi gerektiğine dikkat çeken Dyt. Sena Pekşen, “Tatil sonrası ilk yapmanız gereken eski beslenme düzenine yavaş yavaş geri dönmektir. Aç kalmaktan, size uygun olmayan beslenme programları ve detokslardan kaçının” diye konuştu.
“Su tüketimi artırılmalı”
Tatilde diğer içeceklere yönelimle beraber su tüketiminde azalma görüldüğünü söyleyen Dyt. Pekşen, “Yenilen ağır yemekler, su tüketiminin azalması, seyahatler ile beraberinde oluşan ödemler için günde en az 2 litre su içmek gerekir” şeklinde konuştu.
“Minik egzersizlerle yağ yakımını destekleyin”
Lif alımının bağırsakları çalıştırdığını ve sağlıklı tuttuğuna değinen Dyt. Sena Pekşen, şu bilgileri paylaştı:
“Lifli yiyeceklerin sindirimi yavaş olduğu için midede uzun süre kalarak tokluk sağlar. Lifi yüksek oranda alabileceğiniz en iyi kaynaklar sebze, meyve ve kuru baklagillerdir. Tatil dönüşü eğer vücudunuz alışık değilse, ağır egzersizlerden kaçının. Gün içinde yapacağınız yürüyüşler ile metabolizmayı hızlandırmanız mümkün.”
“Öğünlerinizi aksatmayın”
Öğünleri aksatmamamız gerektiğinin altını çizen Dyt. Sena Pekşen “Tatilde kaçırılan ağır yemekler ve içecekler sonrası vücudunuzu dinlendirmek, ödem atımına yardımcı olmak ve lif tüketiminin artması için özellikle günü sebzeyle kapatmak iyi gelecektir. Dengeli ve düzenli beslenmenin ilk koşullarından biri öğün atlamamaktır. Tüm gün aç kalarak ya da normalinden çok daha az öğün yaparak tatildeki hataları telafi etmeye çalışmak yerine kendi beslenme düzeninize geri dönmeye çalışın. Sık sık ama az yiyerek gün boyu tok ve zinde kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!