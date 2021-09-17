Tavuk etini neden bu kadar çok seviyoruz

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Tarımsal Görünüm 2020” raporu kapsamında 2020 yılında dünyada 325 milyon ton et üretildiği açıklandı. Raporda toplam üretimin %40,6’sı olan 132 milyon ton kanatlı eti ise dünyada en çok tüketilen et türü olarak karşımıza çıkıyor. OECD ve FAO’nun projeksiyon çalışmaları kapsamında özellikle tavuk eti önümüzdeki yıllarda da birinci sırayı koruyacak görünüyor.
Peki neden ülkemiz dahil tüm dünya tavuk etini en çok tüketilen hayvansal protein kaynaklarının başına getiriyor?
Neden bu kadar çok tavuk eti tüketmeyi seviyoruz?
- İhtiyaç duyduğu yüksek kalitede, değerli bir protein kaynağıdır.
- Her yaşta sağlıklı bireyler için günlük diyetlerinde İhtiyaç duyulan yüksek kalitede, kolay sindirilebilen bir protein kaynağıdır.
- Kas oluşumunu ve kasın onarılmasını sağlar, kemiklerimizi güçlendirir. Dolayısıyla büyüme ve gelişme dönemi ile sporcular için vazgeçilemez bir protein kaynağıdır.
- Derisiz ve yağsız göğüs eti, yüksek protein içeriği ve düşük yağ değeri sayesinde sağlıklı kilo verdirir, diyet sırasında kas kaybını önler ve kan şekerimizi kontrol eder.
- Anne adayı hamilelerle emziren kadınlar için olduğu kadar diyetetik hastane mutfaklarının da vazgeçilmez bir temel gıdasıdır.
- Her yaşta beynimizin gelişimini, kavrama yeteneğini ve nörolojik fonksiyonlarını destekleyen B12 vitaminin doğal kaynağıdır.
- Triptofan adı verilen amino asid içeriği yüksektir. Böylece beynimizdeki serotonin seviyesinin artmasına yardımcı olur; iyi hissederiz ve moralimiz yükselir.
- Tavuk eti, daha önce olmadığı kadar çevreci yaklaşımla üretilir.
- 50 yıl öncesine göre değerlendirildiğinde aynı miktarda tavuk üretmek için %75 daha az kaynağa ihtiyaç duyuluyor, % 58 daha az su tüketiliyor ve % 72 daha az üretim alanı kullanılıyor.
- 7’den 70’e herkesin sevdiği lezzet
- Kolay ve pratik hazırlanır
- Ekonomik ve kolay ulaşılabilir protein kaynağıdır
- Yaşamımız için çok önemli olan potasyum, kolin, magnezyum, kalsiyum, demir mineralleriyle birlikte A,D ve E vitaminlerini içerir.
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