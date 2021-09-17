Tavuk etini neden bu kadar çok seviyoruz

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Tarımsal Görünüm 2020” raporu kapsamında 2020 yılında dünyada 325 milyon ton et üretildiği açıklandı. Raporda toplam üretimin %40,6’sı olan 132 milyon ton kanatlı eti ise dünyada en çok tüketilen et türü olarak karşımıza çıkıyor. OECD ve FAO’nun projeksiyon çalışmaları kapsamında özellikle tavuk eti önümüzdeki yıllarda da birinci sırayı koruyacak görünüyor.

Peki neden ülkemiz dahil tüm dünya tavuk etini en çok tüketilen hayvansal protein kaynaklarının başına getiriyor?

Neden bu kadar çok tavuk eti tüketmeyi seviyoruz?