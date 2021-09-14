Taze sebze mi yoksa dondurulmuş mu?

Dondurulmuş besinler pişirmeye hazırdır, hiç bir hazırlık gerektirmez, doğrama sırasında parmağınızı kesme riskinin bile yoktur. Tencereye atarsınız ve pişirirsiniz. Zamandan kazanırsınız.
Bunun yerine dışarı çıkmak, markete gitmek, sebze seçmek, satın almak, eve taşımak, temizlemek ve doğramak bazen çok zor gelebilir.
Beslenme belirleyici faktör olduğunda besinleri tüketmenin en sağlıklı yolu nedir?
Kafanızdan "havalar soğuyor. Akşam yemeğine daha çok çorba ve sebze yapıyorum. Yemeklerde taze sebze kullanmak mı, dondurulmuş sebze kullanmak mı daha sağlıklı?" diye geçirenleriniz olabilir.
2015’te yapılan bir araştırmada, beslenme uzmanları; sekiz farklı dondurulmuş sebze ve meyve türünün besleyici içeriğine bakınca, neredeyse yok denecek bir fark buldular. Araştırmacılar aynı zamanda donmuş mısır, taze fasulye ve yaban mersininin taze olanlara oranla daha fazla C vitamini içerdiğini de buldular. Bunun tam aksine taze bezelye, donmuş bezelyeye oranla daha çok B12 vitamini içeriyor.
Yale Halk Sağlığı Uygulamaları'nın direktörü Rafael Perez-Escamilla "Dondurulmuş ve taze ürünlerde besin içeriği hemen hemen aynı" dedi. "Fark yok."
Perez-Escamilla, sebze veya meyvenin nasıl hazırlandığının asıl farkı yaratan şey olduğunu söylüyor. Sebzeler kaynatıldığında suda çözünebilen vitaminleri kaybediyor. Yani çorba besleyici et suyu içmek gibi bir hale geliyor. Sebzeleri buharda pişirmek harika olur. Yakmadığınız sürece ızgara da güvenli bir seçenek.
Taze olanların donmuş olanlara göre tek bir avantajı yok. Sebzeleri çiftlikte, taşıma sürecinde ve sonra yine evde dondurmak çok daha fazla bir enerji gerektiriyor. Aynı zamanda yerel tarıma katkıda bulunmak için taze sebze satın almak mantıklı.
Sonuç olarak, iki seçenek de sağlıklı. İkisinin karışımı en iyi seçenek haline geliyor. Her şey gibi, olay tamamen dengeyle alakalı. Vaktiniz yoksa derin dondurucudan sebze çıkarıp pişirmek mantıklı.
İkisi de eşit oranda besleyici!
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