Tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler

Ispanak ve diğer yapraklı sebzeler

Yetiştikleri yere bağlı olarak yüksek derecede nitrat içerirler. Nitratın kendisi tamamen zararsızdır; ancak bazıları kanserojen oldukları bilinen nitritlere ve nitrozaminlere dönüştürülebilir. Bu durum, kan dolaşımının oksijen taşıma yetisini etkileyebilir ve küçük çocuklarda 'Mavi bebek sendromu' adındaki bir rahatsızlığı tetikleyebilir. Dolayısıyla ıspanağı tekrar ısıtmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor.

Mantar

Mantarın yapısında bulunan proteinler, enzimler ve mikroorganizmalar tarafından kolaylıkla parçalanabilirler. Doğru şekilde muhafaza edilmediklerinde ise hızlı bir şekilde çürüyebilir ve tekrar ısıtıldıklarında mideye rahatsızlık verebilirler. Ancak buzdolabında 24 saatten fazla olmayacak şekilde saklanmaları ve tavsiye edilen 70C'de tekrar ısıtılmları genelde sorun yaratmaz.

Patates

Tekrar ısıtılmış patateslerin sorunu, ısıtma işlemi değil, pişen patateslerin nasıl saklandığıdır. Buzdolabına konmadan oda sıcaklığında bırakıldıklarında, şartlar Clostridium botulinum (botülizm) gelişimi için uygun olur - özellikle de folyo ile sarılıp oksijenden uzak tutulduklarında. Patatesi tekrar ısıtmak bunları her zaman yok etmez. Bu yüzden önemli olan, patatesi güvenli bir şekilde muhafaza etmektir.

Pirinç

Pişmiş pirincin nasıl saklandığı, tekrar ısıtma işleminden daha önemlidir. Pirinç oda sıcaklığında bırakılırsa, sporlar artar ve kusmaya ya da ishale sebep olan zehirler üretebilir. Pirinci tekrar ısıtmak bu zehirleri yok etmez.

Tavuk

Yumurtada olduğu gibi tavuk ve diğer kümes hayvanlarının etlerinde de standart olarak bir miktar salmonella bulaşımı görülür. Bu durum özellikle besinin her yerine sıcaklık dalgaları gibi eşit derecede nüfuz etmeyen mikrodalga fırında ısıtmada sorun yaratabilir, yani yiyeceğin bazı kısımları diğerlerinden daha hızlı pişer. Bu nedenle eti aralıklarla çevirerek içinin ve dışının eşit derecede pişmesini sağlamak önemlidir. Tavuk etini tekrar ısıtmak, kırmızı ete kıyasla pek tavsiye edilmez çünkü protein açısından kırmızı ete göre daha yoğundur ve tekrar ısıtıldığında farklı şekilde parçalanan proteinler mideyi rahatsız edebilir.