Tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler

Ispanak ve diğer yapraklı sebzeler
Yetiştikleri yere bağlı olarak yüksek derecede nitrat içerirler. Nitratın kendisi tamamen zararsızdır; ancak bazıları kanserojen oldukları bilinen nitritlere ve nitrozaminlere dönüştürülebilir. Bu durum, kan dolaşımının oksijen taşıma yetisini etkileyebilir ve küçük çocuklarda 'Mavi bebek sendromu' adındaki bir rahatsızlığı tetikleyebilir. Dolayısıyla ıspanağı tekrar ısıtmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor.
Mantar
Mantarın yapısında bulunan proteinler, enzimler ve mikroorganizmalar tarafından kolaylıkla parçalanabilirler. Doğru şekilde muhafaza edilmediklerinde ise hızlı bir şekilde çürüyebilir ve tekrar ısıtıldıklarında mideye rahatsızlık verebilirler. Ancak buzdolabında 24 saatten fazla olmayacak şekilde saklanmaları ve tavsiye edilen 70C'de tekrar ısıtılmları genelde sorun yaratmaz.
Patates
Tekrar ısıtılmış patateslerin sorunu, ısıtma işlemi değil, pişen patateslerin nasıl saklandığıdır. Buzdolabına konmadan oda sıcaklığında bırakıldıklarında, şartlar Clostridium botulinum (botülizm) gelişimi için uygun olur - özellikle de folyo ile sarılıp oksijenden uzak tutulduklarında. Patatesi tekrar ısıtmak bunları her zaman yok etmez. Bu yüzden önemli olan, patatesi güvenli bir şekilde muhafaza etmektir.
Pirinç
Pişmiş pirincin nasıl saklandığı, tekrar ısıtma işleminden daha önemlidir. Pirinç oda sıcaklığında bırakılırsa, sporlar artar ve kusmaya ya da ishale sebep olan zehirler üretebilir. Pirinci tekrar ısıtmak bu zehirleri yok etmez.
Tavuk
Yumurtada olduğu gibi tavuk ve diğer kümes hayvanlarının etlerinde de standart olarak bir miktar salmonella bulaşımı görülür. Bu durum özellikle besinin her yerine sıcaklık dalgaları gibi eşit derecede nüfuz etmeyen mikrodalga fırında ısıtmada sorun yaratabilir, yani yiyeceğin bazı kısımları diğerlerinden daha hızlı pişer. Bu nedenle eti aralıklarla çevirerek içinin ve dışının eşit derecede pişmesini sağlamak önemlidir. Tavuk etini tekrar ısıtmak, kırmızı ete kıyasla pek tavsiye edilmez çünkü protein açısından kırmızı ete göre daha yoğundur ve tekrar ısıtıldığında farklı şekilde parçalanan proteinler mideyi rahatsız edebilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!