Hazır herkes gibi sade ve doğal bir yaşam arzusu içinde iken, hadi küçülmeye evlerden başlayalım. Şayet bu aralar oldukça popüler olan ‘Tiny House’ akımına kapılmanın tam zamanı… Masallardan fırlamış gibi olan bu minicik evler, bir yaşam tarzı.
Kullanmadığınız, ihtiyaç duymadığınız veya istemediğiniz hiçbir şeye sahip değilsiniz.
2008-2012 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz zamanı Amerikalı bir mimarın ‘daha büyük değil, daha iyi inşa etmek” kelimeleri tüm Dünya’daki Tiny House adımlarının başlangıcı oldu. Dünyanın birçok ülkesinde artık insanlar ekonomik ve çevre dostu olmasıyla bu evleri tercih ediyor… Türkiye’de birinciği Ege Bölgesi kapmış durumda.
Doğanın içinde ya da istediğiniz alana taşıyarak dilediğiniz yerde yaşamak harika bir fikir gibi gelmiyor mu? Hem de hayatınızdaki çoğu lüksten taviz vermeden.
Küçük evinizi nasıl tasarlamalısınız?
- Tüm dünyada Tiny House olarak adlandırılan bu küçük evlerde, geleneksel bir evden beklediğiniz her şeyi bulabilirsiniz.
- Genelde 10 ila 30 metrekare arasında değişen bu tekerlekli araçların en büyük özelliği tabii ki mobil olmaları. Bu sayede artık tek bir yere bağlı kalmadan, önümüzdeki seneyi gözünüze kestirdiğiniz şirin bir beldede, hem de kendi evinizde geçirmek bir hayal değil.
- Evinizi, tasarlayan ve üreten firmalardan alabileceğiniz gibi kendiniz de tasarlayabilirsiniz.
- Sabit ve tekerlekli olmak üzere iki seçeneğiniz var ve yaşam tarzınıza göre buna siz karar vermelisiniz.
- Eğer keşfetmeyi seven bir yapınız varsa; tekerlekli evler hayallerinizdeki o muhteşem hayatı ayaklarınıza serer. Karayolları yönetmeliğinde belirtilen araç römork genişliklerine uyan bir tekerlekli mobil evesahip olmak tahmin ettiğinizden de kolaydır.
- Tekerleksiz olan sabit küçük evler ise, imar mevzuatına göre yapı statüsünde oldukları için, inşaat ruhsatına tabidir. Bu sebeple daha en baştan, tekerleksiz küçük evinizin nerede olacağına yönelik kararınızı vermeniz çok önemlidir.
- Geleneksel bir evde bulunan tüm elektronik eşyaların dahil olduğu (çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, TV),depolama alanı, koltuk, yatak, banyo gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanır. Hatta tekerlekli evinizin içine şömine dahi kurulmasını isteyebilirsiniz.
- Eviniz küçük olduğu için minimalizme uygun dekorasyon yapmak doğru bir tercih olacak. Ayrıca multifonksiyonel mobilyalar tercih etmek, dekorasyonda seçeceğiniz aksesuarları etkili kullanmak ve yaratıcı depolama alanları yaratmak da Tiny House akımının olmazsa olmazlarından. Evinize alacağınız bir orta sehpayı aynı zamanda etrafına minderler koyarak bir yemek masasına dönüştürebilirsiniz. Hatta bu sehpayı aynı zamanda çalışma masası olarak bile kullanabilirsiniz.
- Küçük evlerin elektrik enerji ihtiyacı mümkünse şehir şebekesinden, yoksa güneş panelleri ve inverter aracılığıyla sağlanabilir. Su ihtiyacı ise bulunulan konumda şehir şebekesi yoksa mobilyaların arkasına ya da şaseye gömülebilen su depoları vasıtasıyla sağlıyor.
- Tiny House’unuzda depolamayı yaratıcı çözümlerle yapmalısınız. Dekoratif duracak raf sistemleri hem göze hoş görünecek hem de şık depolama alanları oluşturacak.
- Tüm eşyaları yerleştirdikten sonra yatak ve ıvır zıvır eşyalarınız için yer kalmayacak diye düşünmeyin. Tiny House dekorasyonunda en önemli nokta asma kat. Küçük bir asma kat ve düzenlemelerle hepsine yer bulunur. Üstelik bu taktik gözleri yukarı çekeceği için evinizi olduğundan daha büyük gösterir.
- Oturma alanı yaratmak için geniş bir berjer ya da kanepe kullanmak evi ferah gösterir. Tabii burada tercihlerinizi açık renklerden yana kullanmalısınız.
- Tiny House dediğimiz evler çok küçük olduğu için fazla eşya kullanmak alanı çok daraltacaktır. Bu sebeple ihtiyacınız olandan fazla eşya kullanmamaya dikkat edin.
- Bunların hiçbiriyle uğraşmasam, bir yere bağlı kalmasam da, aklıma estiğinde ‘Tiny House’ keyfi yaşasam diyenleri ise ‘Tiny House’larda butik otel hizmetiveren tesislere alalım. Her seferinde farklı bir konumdaki tesisi ve evi seçmek de eğlenceli olabilir.
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