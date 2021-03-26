Hazır herkes gibi sade ve doğal bir yaşam arzusu içinde iken, hadi küçülmeye evlerden başlayalım. Şayet bu aralar oldukça popüler olan ‘Tiny House’ akımına kapılmanın tam zamanı… Masallardan fırlamış gibi olan bu minicik evler, bir yaşam tarzı.

Kullanmadığınız, ihtiyaç duymadığınız veya istemediğiniz hiçbir şeye sahip değilsiniz.

2008-2012 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz zamanı Amerikalı bir mimarın ‘daha büyük değil, daha iyi inşa etmek” kelimeleri tüm Dünya’daki Tiny House adımlarının başlangıcı oldu. Dünyanın birçok ülkesinde artık insanlar ekonomik ve çevre dostu olmasıyla bu evleri tercih ediyor… Türkiye’de birinciği Ege Bölgesi kapmış durumda.

Doğanın içinde ya da istediğiniz alana taşıyarak dilediğiniz yerde yaşamak harika bir fikir gibi gelmiyor mu? Hem de hayatınızdaki çoğu lüksten taviz vermeden.

Küçük evinizi nasıl tasarlamalısınız?