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        Haberler Gastro Keşfet Tok kalıp yağ yaktıran 7 besin

        Tok kalıp yağ yaktıran 7 besin

        Uzun süre tok kalmayı sağlar yağ yakımını hızlandırırsanız sağlıklı kilo verirsiniz. İşte yağ yakımını hızlandıran 7 önemli besin...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:23
        1

        YULAF

        Yulaf, karbonhidrat, lif ve protein sağladığı için kilo vermenize yardımcı olan önemli bir besindir. Kahvaltı öğünlerinizde tercih edebileceğiniz yulaflar aynı zamanda uzun süre tok tutma özelliğine de sahiplerdir.

        Yulaf kademeli olarak enerjiyi serbest bırakır, enerji seviyenizi uzun süre koruyabilirsiniz.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        ORMAN MEYVELERİ

        Orman meyvelerinin içerisinde bol miktarda antioksidan bulunur. Yoğurt, yulaf ve salata gibi birçok yiyecekle beraber tüketilebilir. Özellikle çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler yağ yakımına oldukça yardımcı olur.

        3

        YUMURTA

        Süper gıdalardan birisi olan yumurta uzun süre tokluk sağlar ve önemli bir protein kaynağıdır. Araştırmalar kahvaltıda yumurta yiyen kişilerin daha az acıktığını tespit etmiştir.

        4

        TARÇIN

        Yoğurt, su veya yulaf ezmesi gibi ürünlerin içerisine serpebileceğiniz tarçın özellikle kan şekerini dengeleyici özelliği ile tatlı ihtiyacının önüne geçer. Yağ kaybı hedeflerine yardımcı olur. İştahı keser ve insülin direncini kırar.

        5

        PUL BİBERİ

        Pul biberinin içerisinde bulunan kapsaisin kilo vermeye yardımcı olan bir maddedir. Vücutta ısıyı artırarak metabolizmayı hızlandırır.

        6

        SOMON

        Somon protein ve sağlıklı yağlar içerdiği için kilo vermeye yardımcı olurken aynı zamanda uzun süre toklukta sağlar.

        7

        KURUYEMİŞ

        Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz kuruyemişler sağlıklı yağlar içerir ayrıca uzun süre tokluk sağlar.

        #ht gastro
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