Tunceli'de 4 mevsim rafting keyfi

Bu sayede bu bölgeye artık HES ve baraj yapımı da olmayacak. Dünyanın her yerinden birçok sporcu ve turist buraya gelerek rafting yapmanın keyfini yaşıyor. Tunceli'nin her köşesi çok güzel, mükemmel bir doğa var gerek Munzur gerek Pülümür nehirlerinin kıyıları muhteşem doğa güzelliklerine sahip. Son olarak şunu belirtmek isterim Tunceli denilince artık akla turizm geliyor, huzur şehri geliyor ve tatil şehri geliyor.