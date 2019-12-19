Turistler en çok mantı ve dolma tercih ediyor

İstanbul’un şehir havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda faaliyet gösteren, yoğun iş ve seyahat temposu olan misafirler için tasarlanan Sabiha Gökçen Airport Hotel’de 2019 yılında en fazla konaklayan yabancı turistlerin ülkeleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre İSG Airport Hotel’de en çok Alman, İngiliz ve Fransız turistler konaklıyor. İSG Airport Hotel’de konaklayan yabancı yolcular yöresel yemeklerden en çok çentik kebabı, beğendili kebap, kuzu tandır, Kayseri mantısı ve Gaziantep usulü kuru biber dolmasını tercih ediyorlar. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Hotel’de 2019 yılının ilk 11 ayında yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Günlük konaklayan yolcuların yüzde 70’ini yabancı yolcular oluşturuyor.
“MİSAFİRLERİMİZ EN ÇOK MANTI VE DOLMA SEVİYOR”
İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel’de Yönetici Şef olarak görev yapan Ercan Acar,” Airport Hotel’de yüzde 70 ağırlıklı Avrupalı turistlerimiz konaklama yapıyorlar. Bu turistlerimizin arasında en çok Alman, İngiliz ve Fransız yolcularımız ağırlıklı konaklamaktadır. Bizim Avrupalı turistlerimiz için özel olarak hazırladığımız yöresel yemeklerimiz var. Bu yemekler arasında en çok ilgi gören çentik kebabı, beğendili kebap, kuzu tandır var. Ama özellikle mantı ve kuru biber dolması en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Tatlılar içerisinde ise en çok dondurmalı irmik tatlısı ve damla sakızlı fırın sütlacımız en çok ilgiyi görüyor” dedi.
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