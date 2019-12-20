Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Türkiye'nin dünyadaki en kaliteli plajlara sahip ülke olarak tanındığını belirtti.
Turistler mavi bayraklı tesis ve plajları tercih ediyor
Epikmen, "13. Mavi Bayrak Eğitim Semineri"ne katılmak için geldiği Antalya'da, mavi bayrağın dünyanın en önemli "Eko etiketi" olduğunu, turistlerin tatil tercihini yaparken mavi bayraklı tesisleri ve plajları tercih ettiğini söyledi.
Mavi bayraklı bir plajda, çevre güvenliği, engelliler için tesisler, can kurtaran ve tesis temizliği gibi kriterlerin ön planda olduğuna dikkati çeken Epikmen, mavi bayrağı olan bir plajda güven içinde denize girilebildiğini bildirdi.
Türkiye'nin 2019'da mavi bayrak konusunda dünya üçüncüsü konumunda bulunduğunu aktaran Epikmen, dünyadaki mavi bayrakların yüzde 11'inin Türkiye'de dalgalandığını ifade etti.
Epikmen, amaçlarının mavi bayrak sayısını artırmak olduğunu dile getirerek, "Bugün, dünyadaki en kaliteli plajlara sahip ülke olarak tanınıyoruz. Uluslararası itibarımız üst düzeyde. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Antalya dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip şehridir." dedi.
Mavi bayrakların korunması için çalışmalar yapılıyor
Antalya'nın geniş bir kıyı şeridine sahip, mavi bayrağa da büyük ilgi gösteren il olduğunu anlatan Epikmen, şöyle konuştu:
"Antalya'daki deniz suyunun kalitesini korumak için çok büyük çalışmalar yapılıyor. Kirlilik, sadece denizden gelen değil, karasal kirlilik de söz konusu. Mavi bayrakların korunması için Valilik, Belediye ve diğer bütün bakanlık temsilcileriyle çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu da Antalya'da yaşayan halkımıza güvenli, temiz bir deniz vaadi için son derece önem arz ediyor. Antalya'ya gelen turist sayısına mavi bayrak da etki ediyor. İnsanlar kataloglardan tatil yapacakları yerleri seçerken, eko etiketler ve çevre dostu tesislere dikkat ediyor. Bunlar içinde en önemlisi de kriterleri yerine getiren mavi bayrak. Dolayısıyla, turist sayısına doğrudan etki ediyor."
Mavi bayrağı kazanmanın çok zor, kaybetmenin ise kolay olduğunu aktaran Ekipmen, bu nedenle önceliklerinin ellerindeki bayrakları korumak olduğunu söyledi.
AA
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