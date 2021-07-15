Turistler tatilde "her şey dahil" sisteminden vazgeçmiyor

Denizi, kumu, güneşi kadar lüks tesisleri, koyları, doğal güzelliği, tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan Antalya'da, misafirlerin istediği gibi bir tatil yapabilmesi için tesislerde her türlü imkan sağlanıyor.
Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla hareketliliğin başladığı Antalya'da, farklı ülkelerden gelen misafirler, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.
Dünyada "her şey dahil" sistemini en iyi uygulayan şehir olarak bilinen kentteki otellerde, her öğünde 100'lerce çeşit yiyecek ve içecek hazırlanarak, spordan eğlenceye aktivitelerden saunaya kadar her alanda misafire seçenekler sunuluyor.
Oteller, konaklayan her ülke misafirinin kültürüne göre yiyecek içecek, aktivite düzenleyerek her turistin memnuniyetine önem veriyor. Tatil paketi satın alan turistler, ister açık büfe restorandan sevdiği yiyecekleri seçebiliyor isterse de alakart restoranda istediği yemeği sipariş edebiliyor.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, turizm sezonunun kasım ve aralık ayına kadar süreceğini söyledi.
Misafirlerin sağlıklı tatil yaptığını vurgulayan Kavaloğlu, "Dünyada her şey dahil sistemini uygulayan en iyi destinasyonuz. Her şey dahil sisteminde deniz, kum, güneşin yanına salgınla birlikte hijyen de eklendi." dedi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin operasyon müdürü Levent Mecit de salgınla birlikte tesislerinde tedbirleri üst düzeye çıkarıp seçenekleri artırdıklarını bildirdi.
Temassız sistemlere yatırım yaptıklarına değinen Mecit, "Uluslararası alanda yapılan bir çalışmaya göre dünyada her şey dahil sistemini en iyi uygulayan 5 otelin 4'ü Türkiye'de, bunun da 3'ü Antalya'da. Her daim turizm sektörü olarak öngörülü davranıyor, bunun avantajını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
"Misafir, tatilin içeriğini ve bütçesini biliyor"
Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, paketin yiyecek içeceklerden spora, eğlenceden saunaya kadar farklı kısımları kapsadığını söyledi.
Turistin ücretini ödediği tatile nelerin dahil olduğunu bildiğini, bütçesini ona göre belirlediğini aktaran Kınay, "Her şey dahilin bu kadar başarılı olma sebebi hizmetin içeriğinin, ne ödeneceğinin bilinmesidir. Bunların hepsini ayrı ayrı satın alsa çok yüksek fiyat çıkar. Her şey dahil sistemi, turiste seyahat özgürlüğü yaratıyor. Kafasında 'Ne yiyeceğim, ne alacağım, ne kadar tutacak' endişesi olmuyor. Misafire seçebilme imkanı sunuyor." diye konuştu.
"Her öğünde 300'ün üzerinde çeşit çıkarıyoruz"
Lüks bir otelin şefi Fethi Sercan Erdoğan ise misafirler için her şey dahil sisteminin avantajlı olduğunu, özellikle salgın döneminde daha da ön plana çıktığını kaydetti.
Misafirlere istedikleri yemekleri sunduklarını anlatan Erdoğan, "Her ülkeden gelecek misafirin portföyüne göre üretim yapıyoruz. Günlük misafir sayılarını alınıp milliyetlerini belirliyoruz. Misafirin milliyetlerine göre yemek menülerimizi belirliyoruz. Her milliyetten kişi istediği çeşitte, tarzda yemek bulabiliyor. Her öğünde 300'ün üzerinde çeşit çıkarıyoruz." dedi.
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