İstanbul, Türkiye'nin gastronomi merkezi olmasına rağmen, sokak yemekleri ile de ünlüdür. Türkiye'nin her şehrinde sokak yemeği kültürü günlük yaşamın yaygın ve ortak bir parçasıdır, çok zengin ve popülerdir. Atıştırmalıklardan, kahvaltılıklara ya da tam öğünlere, Türkiye'nin sokaklarında lezzetli pek çok şey bulmak mümkündür.
Sokak yemek kültürü Türkiye'de bir altın madeni gibidir. Her şehirde yöreye özgü ve herkesin damak zevkine hitap edebilecek sokak lezzetleriyle karşılaşabilirsiniz. İşte iştahınızı kabartacak, ağzınızı sulandıracak tatlar vaad eden Türkiye'nin en güçlü ve en popüler sokak yemeği seçeneklerinden ilk 10 tanesi. Tabii liste aslında poğaça, közde mısır, döner, kokoreç, ıslak hamburger, lahmacun, börek, kağıt helva diye uzayıp gidiyor.
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Simit
Taze ve çıtır çıtır. Kokusu sokakları doldurur, başınızı döndürür. Eskiden simitçiler sokak sokak gezerdi İstanbul'da. Artık çok mümkün değilse de her köşe başında bir seyyar satıcıda simit bulmanız mümkün. Simit, üzeri susamla kaplı, simit benzeri yuvarlak bir ekmektir. Tek başına veya peynirle ve ince belli bardakta bir çay eşliğinde tercih edilir. Öğleden sonra ayran ile iyi gider. Bütçe ve vegan dostu olduğu için de popülerdir. İşe giderken, işten gelirken, kazınan midelere bayram ettirir. Hareket halindeyken en idealidir. İstanbul'da birçok kişi vapurla Boğaz'ı geçerken martılarla simitini paylaşmaya bayılır.
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Balık ekmek
Balıklı sandviçler ya da daha doğru tabirle balık ekmek, Türkiye'deki en popüler sokak yemeklerinden biridir. Ekmek arası ızgara balık, taze yeşillik ve soğanla yapılan bu lezzetin doğru adresi Karaköy veya Eminönü sahilidir. Çok uygun fiyatlı, besleyici ve lezzetlidir. Eminönü'nde işi olan balık ekmek yemeden orayı terk etmez.
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Kestane
Kışın başlangıcını müjdeleyen enfes bir sokak keyfidir kestane. En lezzetli hali de sokakta tezgahta satılan kavrulmuş halidir. Kömürün üzerinde yavaşça kavrulan kestanelere bakıp almadan geçmek pek imkanlı değildir. Kış geldiğinde Türkiye'nin hemen her şehrinde her köşede bir kestane satıcısı bulmak mümkündür.
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Tantuni
Tantuni aslında Mersin yöresine ait bir sokak lezzetidir, ama artık Türkiye'nin hemen her yerinde bu süper lezzetle karşılaşmak mümkün. Tantuniler, kıyılmış etin maydanoz, domates, yeşil biber ve soğan ile harmanlanan eşsiz bir kombinasyonundan yapılır, sıcak bir dürüm içine sarılır veya yarım ekmek arasına sıkıştırılır. Bu, karnınızı hızla doldurmanın mükemmel bir yoludur! Tantuniye şalgam ya da turşu eşlik eder.
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Midye dolma
Karşı konulamaz bir sokak yemeği daha! Yemekten çok atıştırmalık olan midye dolmalarla sahil kesimlerinde her köşe başında sık sık karşılaşabilirsiniz. Midye dolması özel bir tür pirinç, doğranmış soğan, kuş üzümü, tuz, baharat ve limon ile yapılır. İstanbul sokaklarında gezerken kendinizi bir tezgahın başında, elinizdeki midyeye bolca limon sıkarken bulursanız şaşırmayın. Başladıktan sonra duramayabilirsiniz! Özel tatlar bağımlılık yapar. Tek seferde 100 tane yiyebilen olduğu biliniyor.
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