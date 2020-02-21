Türkiye'nin en popüler 2 lezzeti

Dünyanın dört bir yanında geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten TasteAtlas (Lezzet Atlası),Türkiye'de mutlaka yenmesi gereken 100'den fazla lezzeti belirledi. Mutfağımız o kadar çeşitli ki liste epey kabarık oldu. Listenin birinci sırasını şiş kebap ve Türk kahvesi paylaştı. İşte ziyaretçilerin en yüksek oy verdiği bazı lezzetlerimiz...