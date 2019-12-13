Uçuş sonrasında hasta olmak neden yaygın?

Uçuş sonrasında hastalanmanın bu denli yaygın bir şikâyet olması, birkaç sebepten kaynaklanıyor. Uçak, sıkışık düzende oturan insanlarla dolu. Bakterilerle dolu yüzeyler her tarafımız sarıyor ve 30,000 feet yükseklikte dolaşan havanın nem oranı düşük. Ayrıca jet lag, insanın bağışıklık sistemine müdahale edebiliyor.

Tüm bu etmenlere karşı nasıl önlem almalı peki?

“El yıkama, enfeksiyon kontrol tedbirlerinin en önemlisi.” diyor uzmanlar. Ellerinizi sabun ve su kullanarak en az 20 sn. boyunca yıkayın ve sonrasında kâğıt havlu olmaksızın tuvalette hiçbir şeye dokunmayın. Su ya da sabun yoksa eğer, en az %60 oranında alkol içerikli el antiseptikleri de işe yarayacaktır. Yıkamadığınız ellerinizle burnunuza, ağzınıza ya da gözlerinize temas etmekten kaçının.

Uçağın en mikroplu noktalarına dikkat edin – özellikle de katlanır masalara ve bir önceki uçakta birinin kullanılmış peçeteleri koymuş olabileceği koltuk ceplerine. Böyle durumlar için yanınızda dezenfektan ıslak mendiller bulundurun ki koltuğunuzun sert yüzeylerini silebilesiniz. İnsanların bakışlarına aldırmayın, hatta onlara da bir mendil uzatın; emin olun geri çevirmeyeceklerdir.

Uzmanlar, uçuştan önce aşı yaptırmayı da tavsiye ediyorlar. Mesela yolculuktan bir hafta önce grip aşısı olmayı düşünebilirsiniz.

Uçuş esnasında bolca su için. Araştırmalara göre su içmek, uçak atmosferindeki düşük nem oranı ile mücadele etmenin etkili bir yöntemi. Bağışıklık sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasına da yardımcı oluyor. Burun spreyleri de bir başka araç olarak düşünülebilir. Çünkü burnu nemli tutarak havayolları filtresi olarak görevini layıkıyla yapmasına yardımcı olabilirsiniz.

Son olarak jet lag ve bağışıklık sisteminde yaratacağı sorunlar ile mücadele etmek adına yeni saat dilimine uyum sağlamak için gerekli adımları atın. Mümkünse uçakta uyuyun, vardığınızda güneşte zaman geçirin ve uçuştan önce ve sonra bolca su için.