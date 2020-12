Yerlidir, millidir, el geleneğidir ayırmıyorum ne var ne yoksa hepsini sizler için sıralıyorum. Kalbinizi çeleni, aklınıza yatanı deneyin, deneyimleyin istiyorum.

İspanya

12’den önce her çan çaldığında hop bir üzüm yuvarlıyoruz. 12’ye kadar 12 üzümü tamamlıyoruz. Üzümlerin her biri güzel ve sağlıklı geçecek bir aya karşılık unutmuyoruz. Yarım kilo üzümü aldık mı, on numara beş yıldız yılı garantiliyoruz. Yapalım gitsin, ne kaybediyoruz.

Çin

Yeni yıl oldu mu Çinliler alıyor ellerine kırmızı boyayı fırçayı, mutluluk olsun diye boyuyorlar kapıları. Sadece boyamakla da bitmiyor evdeki bıçaklar da rafa kalkıyor. Bıçakla bir şey kesilmezse gelecek yılın şanslı geçeceğine inanılıyor. E ne duruyoruz kalksın bıçaklar, boyansın kapılar. Renkli hayat 101 kapılardan başlıyor.

Rusya

Kağıda dilekler yazılıyor, daha sonra bu kağıtlar yakılıyor. Külleri şampanyaya savruluyor. Dilekler hayat bulsun diye de 12’den önce küllü şampanyalar fondip yapılıyor. E, bu da kolaymış. 2020’yi uğurlamak için bırakın küllü şampanyayı, küllü kolonya bile içmeye razıyım. Siz de ne bulursanız savurun külü, fondip yapın gitsin.

Danimarka

31 Aralık’tan önce kullanılmayan tabaklar kırılıyor, kapının önüne koyuluyor. Ben en çok bu işi sevdim. 2020’nin hırsını, stresini ancak böyle atarız. Bence abartıp stres düzeyinize göre Allah ne verdiyse kırın, koyun kapının önüne.

Yunanistan

Kapılarının önüne bolluk ve bereket için soğan koyuluyor. O gün çocuklar kafalarına soğan vurularak uyandırılıyor. 31 Aralık günü çocukların online eğitime nasıl uyanacağı belli oldu. Mecburuz yapacağız, koca bir seneye kapıyı gösteriyoruz.

İtalya

Kırmızı iç çamaşırı geleneğinin mucitleri. Şans ve aşk getireceğine inanıyorlar. Bu geleneğin rengi Arjantin’de pembe, Bolivya’da sarıymış. Gece uzun renk renk giyin, gitsin yeter ki bu yıl bitsin.

İngiltere

12 olduğunda öpüşmek, karşımızdaki ile uzun yıllar beraber olacağımızı garantiliyormuş. Bizi bir tek bu zorlar. Mesafe işine büyük taş koyar.

Romanya

Tarım ve hayvancılığın önemiyle inekler ile iletişim kurmaya çalışıp başarılı olurlarsa yeni yılın kendilerine şans getireceğine inanıyorlarmış. Bu biraz düşündürücü… Ama hangimizin akıl sağlığı yerinde ki, deneyelim gitsin…

Brezilya

Okyanuslarda toplanılıp beyaz çiçekler bırakılıyor, deniz Tanrısı’nın dilekleri gerçekleştirileceğine inanılıyor. Ayrıca mercimek zenginliği temsil ettiği için mutlaka mercimek çorbası içiliyor. Bu cuk oturdu, haydi herkes mutfağa tabi zaten orada değilseniz.

Kanada

“Kutup ayısı yüzmesi” yani donmuş sularda yüzülüyor. Kışın ortası demeyin, cesaretiniz varsa deneyin. Sahi var mı?

Estonya

12 öğün yemek yemek gerekiyor ve ne kadar çok yenirse yeni yılda o kadar bolluk bereket olacağına inanılıyor. Buna hepimiz okay’ız.

Filipinler

Masada sadece yuvarlak temalı yiyecekler oluyor. Yuvarlak, para ve zenginliği temsil ediyor. Hele bir de yuvarlak giysiler giyerseniz zenginlik içinde yüzüleceği düşünülüyor. Milli piyango ‘out’, yuvarlak ‘in’.

Kolombiya

31 Aralık günü boş bir valizle bütün gün gezilirse yeni yılın bol seyahatli olacağına inanılıyor. Kocaman evlerde geçen bir yıldan sonra gerekirse bir gün değil bir ay bile gezelim. 31 Aralık günü buz gibi sudan çıkmış, elinde boş bir valizle sürekli yemek yiyen ve inekle diyalog kurmaya çalışan biri görürseniz bilin ki o benim.

Memleketimiz

Kentlerin önemli meydanlarında DJ’ler, konserler, havai fişek gösterileri, otellerin ve restoranların özel yılbaşı programları, evlerde tombalalar, pilavlar, hindiler, kocaman masalarda büyük aileler, sazlar, sözler ve güzel dileklerle, eller ellerde, gözler gözlerde, yan yana can cana eski yıl uğurlanıyor ve yeni yıl karşılanıyor. Bereket olsun diye kapılarda nar kırılıyor. Bu sene mesafeler korunuyor, söz seneye bugünlerin acısı fena çıkarılıyor.

YILBAŞI SEMBOLLERİ VE ANLAMLARI

Çam ağacı: Memleketi Almanya’nın Batısı. Kendisi uzun hayatı, kozalakları da hayatın devamlılığını ve yenilenmesini temsil ediyor.

Kırmızı ve Yeşil: Kırmızı akan kanın rengi, ölümü yani biten yılı temsil ediyor. Yeşil ise topraktan çıkan, fışkıran hayat olduğu için yeniliği temsil ediyor.

Uzun masalar: Eşittir uzun yaşamlar…

Bütün tavuk ve hindi: Aile bütünlüğünü simgeliyor.