Yerlidir, millidir, el geleneğidir ayırmıyorum ne var ne yoksa hepsini sizler için sıralıyorum. Kalbinizi çeleni, aklınıza yatanı deneyin, deneyimleyin istiyorum.
İspanya
12’den önce her çan çaldığında hop bir üzüm yuvarlıyoruz. 12’ye kadar 12 üzümü tamamlıyoruz. Üzümlerin her biri güzel ve sağlıklı geçecek bir aya karşılık unutmuyoruz. Yarım kilo üzümü aldık mı, on numara beş yıldız yılı garantiliyoruz. Yapalım gitsin, ne kaybediyoruz.
Çin
Yeni yıl oldu mu Çinliler alıyor ellerine kırmızı boyayı fırçayı, mutluluk olsun diye boyuyorlar kapıları. Sadece boyamakla da bitmiyor evdeki bıçaklar da rafa kalkıyor. Bıçakla bir şey kesilmezse gelecek yılın şanslı geçeceğine inanılıyor. E ne duruyoruz kalksın bıçaklar, boyansın kapılar. Renkli hayat 101 kapılardan başlıyor.
Rusya
Kağıda dilekler yazılıyor, daha sonra bu kağıtlar yakılıyor. Külleri şampanyaya savruluyor. Dilekler hayat bulsun diye de 12’den önce küllü şampanyalar fondip yapılıyor. E, bu da kolaymış. 2020’yi uğurlamak için bırakın küllü şampanyayı, küllü kolonya bile içmeye razıyım. Siz de ne bulursanız savurun külü, fondip yapın gitsin.
Danimarka
31 Aralık’tan önce kullanılmayan tabaklar kırılıyor, kapının önüne koyuluyor. Ben en çok bu işi sevdim. 2020’nin hırsını, stresini ancak böyle atarız. Bence abartıp stres düzeyinize göre Allah ne verdiyse kırın, koyun kapının önüne.
Yunanistan
Kapılarının önüne bolluk ve bereket için soğan koyuluyor. O gün çocuklar kafalarına soğan vurularak uyandırılıyor. 31 Aralık günü çocukların online eğitime nasıl uyanacağı belli oldu. Mecburuz yapacağız, koca bir seneye kapıyı gösteriyoruz.
İtalya
Kırmızı iç çamaşırı geleneğinin mucitleri. Şans ve aşk getireceğine inanıyorlar. Bu geleneğin rengi Arjantin’de pembe, Bolivya’da sarıymış. Gece uzun renk renk giyin, gitsin yeter ki bu yıl bitsin.
İngiltere
12 olduğunda öpüşmek, karşımızdaki ile uzun yıllar beraber olacağımızı garantiliyormuş. Bizi bir tek bu zorlar. Mesafe işine büyük taş koyar.
Romanya
Tarım ve hayvancılığın önemiyle inekler ile iletişim kurmaya çalışıp başarılı olurlarsa yeni yılın kendilerine şans getireceğine inanıyorlarmış. Bu biraz düşündürücü… Ama hangimizin akıl sağlığı yerinde ki, deneyelim gitsin…
Brezilya
Okyanuslarda toplanılıp beyaz çiçekler bırakılıyor, deniz Tanrısı’nın dilekleri gerçekleştirileceğine inanılıyor. Ayrıca mercimek zenginliği temsil ettiği için mutlaka mercimek çorbası içiliyor. Bu cuk oturdu, haydi herkes mutfağa tabi zaten orada değilseniz.
Kanada
“Kutup ayısı yüzmesi” yani donmuş sularda yüzülüyor. Kışın ortası demeyin, cesaretiniz varsa deneyin. Sahi var mı?
Estonya
12 öğün yemek yemek gerekiyor ve ne kadar çok yenirse yeni yılda o kadar bolluk bereket olacağına inanılıyor. Buna hepimiz okay’ız.
Filipinler
Masada sadece yuvarlak temalı yiyecekler oluyor. Yuvarlak, para ve zenginliği temsil ediyor. Hele bir de yuvarlak giysiler giyerseniz zenginlik içinde yüzüleceği düşünülüyor. Milli piyango ‘out’, yuvarlak ‘in’.
Kolombiya
31 Aralık günü boş bir valizle bütün gün gezilirse yeni yılın bol seyahatli olacağına inanılıyor. Kocaman evlerde geçen bir yıldan sonra gerekirse bir gün değil bir ay bile gezelim. 31 Aralık günü buz gibi sudan çıkmış, elinde boş bir valizle sürekli yemek yiyen ve inekle diyalog kurmaya çalışan biri görürseniz bilin ki o benim.
Memleketimiz
Kentlerin önemli meydanlarında DJ’ler, konserler, havai fişek gösterileri, otellerin ve restoranların özel yılbaşı programları, evlerde tombalalar, pilavlar, hindiler, kocaman masalarda büyük aileler, sazlar, sözler ve güzel dileklerle, eller ellerde, gözler gözlerde, yan yana can cana eski yıl uğurlanıyor ve yeni yıl karşılanıyor. Bereket olsun diye kapılarda nar kırılıyor. Bu sene mesafeler korunuyor, söz seneye bugünlerin acısı fena çıkarılıyor.
YILBAŞI SEMBOLLERİ VE ANLAMLARI
Çam ağacı: Memleketi Almanya’nın Batısı. Kendisi uzun hayatı, kozalakları da hayatın devamlılığını ve yenilenmesini temsil ediyor.
Kırmızı ve Yeşil: Kırmızı akan kanın rengi, ölümü yani biten yılı temsil ediyor. Yeşil ise topraktan çıkan, fışkıran hayat olduğu için yeniliği temsil ediyor.
Uzun masalar: Eşittir uzun yaşamlar…
Bütün tavuk ve hindi: Aile bütünlüğünü simgeliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!