Hareket

Dr. Chutkan’a göre, bağırsak sağlığının bir diğer vazgeçilmezi, egzersiz yapmak. Vücudunuzu hareket ettirmiyorsanız, bağırsaklarınız da çalışmıyor demektir diye açıklıyor. Metabolizma hızınızı arttırmak, bağırsak hareketliliğini ve dışkılama için gerekli olan bağırsak içi kasılmaları da artırır. Sindirim sistemimiz, bir tür eliminasyon organıdır. Yalnızca sindirim artıklarını değil, vücudumuza giren virüsleri de dışarı atmak isteriz. Bunu yapmak için hareket gerekir.

Aerobik egzersizler sindirim yollarınızdaki bakteri miktarını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda da genel bakteri çeşitliliği zenginleştirir. Yapılan araştırmalara göre, fiziksel açıdan ne kadar fitseniz, mikrobiyomunuz da o kadar kapsamlı. Uzmanlara göre, haftalık 2,5 ila 5 saatlik egzersizin rutine entegre edilmesi gerekiyor; fiziksel aktiviteleri günlük rutininizin bir parçası haline getirmeye çalışmalısınız.