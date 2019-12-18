Van kahvaltısı UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptı.
Bölgedeki yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan "otlu peynir", un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi farklı ürünlerle kentin marka değeri olan Van kahvaltısının dünyaya tanıtılması için çalışmalar devam ediyor.
2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı Van'da, şimdi de Van kahvaltısı için UNESCO süreci başlatıldı. Lavaş ekmek ve Van çöreğiyle sunulan kahvaltının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için Van YYÜ ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri başvuru yaptı.
"BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK"
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van kahvaltısının tüm dünyaya tanıtılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Bölgede kahvaltı kültürünün yıllar öncesine dayandığını belirten Şevli, "Yaptığımız araştırmalarda 1947'de kentte 'süt evi' denilen yerlerin bulunduğunu ve buraların sabah namazında açıldığını öğrendik. Sabah iş yerini açan esnaf, burada sıcak süte, ekmek ve çörek bandırarak kahvaltı yaparmış. Van'ın İpek Yolu güzergahında olması da bu kahvaltı kültürünün gelişmesine katkı sağlamış" dedi.
Şevli, Van kahvaltısını diğer kahvaltı çeşitlerinden ayırt eden en belirgin özelliğinin kentteki yaylalarda ve dağ eteklerinde yetişen endemik bitki türleri ve bu yaylalarda beslenen hayvanlardan elde edilen sütle yapılan otlu peynir olduğunu söyledi. Bölgede yetişen hayvanın etinden yapılan kavurma, karakovan balı ve tereyağı, kaymak, cacık gibi ürünlerin de doğal yöntemlerle yapıldığını vurgulayan Şevli, kahvaltı kültürünün günümüzde de aynı canlılığıyla devam ettiğini aktardı.
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