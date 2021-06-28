Vegan beslenme her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Ancak uzmanlar vegan tarzı beslenmenin bir uzman eşliğinde ve gözetim altında uygulanması gerektiğinin altını çiziyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Film ve belgesellerin farkındalık yaratmasıyla vegan beslenme tarzı her geçen gün artıyor. Ancak bu popüler beslenme tarzına geçmeden önce mutlaka bir uzmana danışılmalı, vitamin, mineral ve kan değerleri analiz edilmeli” açıklamasında bulundu.

Bol lif ve düşük kolesterol diyeti olan vegan beslenme, doğada insan dışındaki canlıların da yaşam hakkı olduğunu savunan, doğanın sürdürülebilirliğini korumayı ve daha iyi insan olmayı ilke edinmiş bir felsefenin adı olarak tanımlanıyor. Et, tavuk ve balık gibi hayvansal gıdaların yanında süt ve süt ürünlerinin de tüketilmediği, bu nedenle düşük protein ve kalsiyumla metabolik açıdan besin eksiliği yarattığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Arkasındaki felsefeyle birçok insanın kulağına hoş gelen vegan beslenme, metabolik anlamda profesyonel bir gözetim altında uygulandığında herhangi bir probleme neden olmuyor. Burada önemli nokta ise film ve belgesellerde standart bir metabolizma ele alınır ve tek bir odak noktasından konunun farklı noktaları incelenir. Ancak tek tip beslenme tek başına uygulanması riskli olabilecek bir beslenme tarzıdır. O yüzden kişilerin mutlaka kan tahlillerini yaptırmaları ve diyetisyen kontrolünde vegan beslenmeye geçmeleri daha doğru olacaktır” dedi.

Vegan beslenmede B12 eksikliğine dikkat

Vegan beslenmedeki önemli bir sorunun da B12 vitamini eksikliği olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Her ne kadar baklagiller grubu yüksek B12 vitamini içerse de bitkisel proteinin biyoyararlığı düşük olduğu için vitamin eksikliği görülebiliyor. Vegan beslenme kalp, tansiyon, kronik kabızlık ve kolon kanserlerinde olumlu sonuçları olsa da sarkopeni gibi kas rahatsızlığı olanlarda, protein yetersizliği olan veya aşırı zayıf bireylerde vegan beslenme doğru bir beslenme biçimi değildir. Bu yüzden eğer bir kişi vegan olmaya karar verdiyse, vitamin ve mineral değerlerini analiz ettirip, eksiklik varsa takviye alarak beslenme tarzı değişikliğini yapmalıdır. Aksi halde unutkanlık, saç dökülmesi, yorgunluk, dikkat eksikliği ve odaklanmakta güçlük gibi birçok rahatsızlık beraberinde gelebilir” önerisinde bulundu.

Vegan Beslenmede En Ünlü 5 Besin

Tofu: Bitkisel peynir olan tofu kalsiyum içeriği sebebiyle veganların gözdesi

Mercimek: B12 bakımından zengin olan mercimek, düşük glisemiks indeksi sebebiyle de iyi bir kilo kontrol besini.

Nohut: Humus ve falafel, veganların tercih ettiği besinlerden olduğu için nohut, vegan mutfağının olmazsa olmazı

Badem Sütü: İnek sütü kullanılmaması nedeniyle soya, badem ve Hindistan cevizi sütü oldukça önemli. Tat ve düşük kalori içeriğiyle badem sütü veganların en sık kullandığı sütlerin başında geliyor.

Muz: Çinko içeriği sebebiyle zengin bir meyve olan muz, ayrıca total enerji ihtiyacını karşılaması ve yüksek kalori içeriğiyle veganların bir diğer gözdesi.

Sağlıklı Vegan Tarifler

Vegan Peyniri

Malzemeler

1 bardak (120 gr) kaju / En az 1 saat suda bekletin.

2 çay kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı değirmende çekilmiş karabiber

Çeyrek su bardağı su

Malzemeleri karıştırın. 7 saat dolapta beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

VEGAN BESLENME VE HUMUS VEGAN SALATA

Pratik Vegan Tatlı

Malzemeler