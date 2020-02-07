Vietnam usulü yumurtalı kahve ile tanışın

Sebebini merak ettiniz mi? Çünkü yumurta, kahvenin yanında servis edilmiyor, tarifin bir malzemesi! Evet, yumurta doğrudan kahvenin içerisine giriyor!
Càphêtrứng, yani Yumurtalı Kahve, kuzey Vietnam bölgesindeki Hanoi’de yaratılmış ve ünü, ülkenin her bir köşesine yayılmış. Tarifte, yerel robusta kahvesi, yumurta sarıları ve konsantre sütün yanı sıra, gizli tutulan birçok malzeme var.
Doğaçlamadan şöhrete, yumurtalı kahvenin tarihi
Her şey, kolonileşme sürecinde Fransızlar tarafından ülkeye getirilen kahvenin popüler bir içecek haline gelmesi ile başlamış. Fransa ile savaş sırasında taze süt sıkıntısı baş gösterince, sütlü kahve tüketiminde büyük düşüş görülmüş. Kaynak sorununun üstesinden gelmek isteyen Nguyen Van Giang – o sırada Hanoi’de büyük bir otel olan Sofitel Oteli’nde çalışıyormuş – süt yerine yumurta sarısı ve konsantre sütten oluşan bir karışımı kullanmaya karar verince Vietnam usulü yumurtalı kahve ortaya çıkmış. Sonuç, üzerinde kremsi, tatlı ve yoğun bir katman ile sert bir kahve.
Nihayetinde Nguyen’e Giang Cafe adındaki kendi mekanını açma imkânı veren bu tuhaf tarifin başarısına rağmen, günümüzde hala rakiplerinden sıyrılmayı başaran tarifin son halini alması yılları bulmuş. Söylentilere göre, Giang’ın kremasında tereyağı ve peynir de mevcut. İçeceği yaparken esas amaç ise yumurta tadını mümkün olduğunca aza indirgemek.
Vietnam usulü yumurtalı kahvenin hazırlanışı
Robusta tip kahve, bir fincan kadar ve son derece sert olacak şekilde demlenir. Sonrasında ise iyice çırpılmış yumurta sarısı ve konsantre süt karışımı kahvenin üzerine konur.
Fincan, ısıyı koruyabilmek adına bir kâse sıcak suyun içerisinde sunulur. Sadece yumurtalı kremayı yeme dürtüsüne karşı koyabilmek oldukça güç olsa da yumurtalı kahveyi içerken her şeyi karıştırmak çok önemli. Tatlı krema ile acı kahvenin yarattığı zıtlık, içeceği bu denli özel yapan nokta.
Nerede denemek gerek?
Hanoi’yi ya da Vietnam’ın diğer turistik şehirlerini ziyaret ettiğinizde, yumurtalı kahve servisi yapan birçok yer bulacaksınız; ancak emin olun ki hiçbiri Giang kadar iyi olmayacak.
Giang Cafe’yi bulabilmek için şu adrese gidebilirsiniz: OldQuarter, NguyenHuuHuan, no: 39, Hanoi. Gözünüz kapının üzerindeki tabelayı arasın; çünkü giriş oldukça küçük ve bir koridorun sonunda. Afiyet olsun!
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