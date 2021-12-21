Doğal antidepresan meyvesi olarak bilinen yaban mersini ve çocuk felci, ağız ve deri yaralarını oluşturan bazı virüsler için öldürücü etkisi ile tanınan dağ çileği mevsimi başladı.
Muğla’nın birçok bölgesinde yetişen dağ çileği ve yaban mersini, özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından hem yüksek besin değeri, hem de şifa niyetine toplanıyor. Doğal ortamda yetişen her iki ürün içerdiği zengin vitamin nedeniyle fazla tüketimi konusunda uzmanlar uyarıda bulundu.
Tazesi de kurusu da şifalı
Antidepresan meyvesi olarak bilinen yaban mersini hem kuru, hem de yaş olarak tüketilebiliyor. Kurusu doğal antibiyotik özelliği ile dikkat çekerken, kuru yaban mersininin 1 çorba kaşığının kalori değeri 22 kcal olurken, düzenli yaban mersini tüketenlerin tüketmeyenlere göre daha düzenli kan şekerine sahip oldukları açıklandı. İdrar yolları iltihaplanmasına sebep olan bakterinin vücuttan atılmasında etkin rol oynayan yaban mersini, göz sağlığını ve görme kalitesini koruyor. Yaban mersini kurusu düzenli tüketildiğinde, içeriğindeki yoğun C vitamini ile kolon, rahim ve karaciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.
Ciltteki sivilcelerin düşmanı
Dağ çileğinin en önemli özelliği ise ciltteki sivilce ve aknelere iyi gelmesi. Bunun yanında idrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı etkisi bulunuyor. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküp, ateş düşürürken, antioksidan özellikleri sayesinde dağ çileği gripten kansere kadar birçok hastalığa yakalanma riskimizi azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan dağ çileği, bu sayede damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi birçok kalp ve damar hastalığından da vücudu koruyor.
“Dağ çileği ve yaban mersini bağışıklık sistemini geliştirir”
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Azerbaycanlı Prof. Dr. Ramazan Mamadov, Türkiye’nin ikliminden kaynaklı bir bitki cenneti olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Mamadov, “Burada 12 binin üzerinde bitki çeşidi var. Bunların da yüzde 33’ü endemik bitkilerdir. Bu bitkiler milattan önce insanlar tarafından hem yiyecek olarak, hem de ilaç olarak kullanılmış. Günümüzde de halen insanlarımız bu bitkileri kullanarak faydalanıyorlar. Yaban mersinini öz suyunu hazırlayarak pişirerek şıra halinde içebilirler. Yaprakların çiçeklerine ve meyvelerine kadar her bir organı çok çok faydalıdır. İçeriğinde bol miktarda flavonoidler, fenolik bileşenler, özellikle de fenolik asitler ve pektin bileşenleri var. Bunlar yaban mersinine ait bileşenler. Yaban mersini bunlardan dolayı yüksek antioksidan taşır. Vücudumuzda serbest metobolizmamızda oluşmuş olan bize zarar verebilecek serbest radikalları bertaraf eder. Bunlar antioksidan bileşenler. Bağışıklık ile ilgili çok büyük ilgisi var. Öncelikle kan damarlarını genişletir ve kanın hareketini hızlandırır. Çünkü yapısında C vitamini de var. Bu bitkilerin hem yaban mersininin hem de dağ çileğinin yapısında tanen denen bileşenler var. Tanenler kan damarlarını, aynı zamanda hem buruşturabilir, bu yaban mersininde daha az. Ama dağ çileği kan kaybı zamanında faydalı olabilir. Aynı zamanda C vitamini deposu. Dağ çileğinin yaban mersininden farklı tarafı cilde daha çok faydalı olması. Cilde zarar veren ultraviyole ışınlardan korur” dedi.
Fazlası zarar
Prof. Dr. Ramazan Mamadov, her yiyeceğin fazlasının zararı bulunduğunu söylerken, dağ çileği ve yaban mersininin de fazlasının da zarar olabileceğinin belirtirken, özellikle dağ çileğinin cilde fazla sürülmesi durumunda alerji yapabileceğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!