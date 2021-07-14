Yağmur ormanları hakkında bilinmesi gereken gerçekler

Yağmur ormanları dünyanın iklimleme cihazlarıdır.

Yağmur ormanları, gezegenimizde gerçekleşen fotosentezin %20’sinden sorumludur. Dolayısıyla karbondioksit dönüşümünün en temel kaynaklarından biridir.

Yağmur ormanları genelde gezegenin “akciğerleri” olarak tanımlanır; ancak bu ormanları dünyanın iklimleme cihazları olarak tanımlamak daha doğrudur aslında, çünkü yağmur ormanları atmosferdeki sera gazlarını temizleyerek gezegenin daha da ısınmasını engeller.

İnsanlar ne kadar çok karbondioksit salınımına sebep olurlarsa olsunlar, bitkilerin daha da çok gazı özümseyerek bunu telafi edeceklerine dair bir inanış var. Ancak 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, karbondioksit salınımı arttıkça, Amazon yağmur ormanları daha az miktarda gazı soğuruyor.