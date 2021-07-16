Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği ayran ve faydaları

Sıcaklara karşı ferahlamak için tercih edilen ayran, yaz aylarında tüketilecek sağlıklı içeceklerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle de probiyotik içerikli ayranlar, yaz günlerinde sağlıklı beslenmek isteyenlerin en önemli tercihlerinden biri haline geliyor.

Damak zevkimize uygun geleneksel tadıyla her mevsim vazgeçemediğimiz ayran, yaz aylarında da sıcaklara karşı en önemli kurtarıcılardan biri. Yaz günlerinde sağlıklı yoldan ferahlamak isteyenlerin imdadına ayran yetişiyor. Fakat ayran sadece lezzetli bir içecek olmaktan ibaret değil; yaz aylarında her gün ayran tüketmenin vücudumuza sayısız faydası bulunuyor.

Yaz aylarında hararetimizi gideriyor

Ayran, özellikle yaz günlerinde vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olarak hararetimizi gideriyor. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve bileşenlerle farklı vücut fonksiyonlarının sağlıklı işlemesine katkı sağlıyor. Vücudumuz, terleme yoluyla su ve mineral kaybederken devreye giren ayran, içeriğindeki elektrolitler sayesinde vücudumuzun sıvı dengesini korumayı destekliyor.

Hazmı kolaylaştırıyor

Doyurucu olma özelliği de bulunan ayran bir yandan da hazmı kolaylaştırıyor ve gaz sorunlarının üzerinde olumlu etki sağlıyor. Kalsiyum açısından çok zengin olması nedeniyle kemik sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor. Yoğurt kökenli olduğu için içerdiği bakterilerle bağırsakların düzenlenmesine, sindirim sisteminin sağlıklı işlemesine yardımcı oluyor. Vitamin ve protein açısından zengin olan ayran, midede asit seviyesini ve kolesterol seviyesini de dengelemeye fayda sağlıyor.

Probiyotik ayran yükseliyor

Geleneksel ayran kategorisi son yıllarda probiyotik içerikli ayranlarla zenginleşiyor. “Her şeyin başı sağlık” diyenler, probiyotikler yani “dost bakteriler” içeren probiyotik ayranı ve kefiri sofralarından eksik etmiyor.