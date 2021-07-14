Yaz mutfağınız için 13 yepyeni öneri

Yaz günlerinde daha hızlı hazırlanan, pişirmeye çok vakit harcamadığımız ve çok lezzetli yiyecekler ile sofralarımızı renklendirebiliriz. Meyvelerin kendilerine has tatlılığı ile otların ve sebzelerin sağlığını, çok az karbonhidrat ile birleştirmek yeterli.
Yaz aylarında, günün her saatinde sevdiklerinizi ve kendinizi mutlu ve hafif hissedin.
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Avokado tostu
Doğanın süper besinlerinden biri olan avokado, başta E ve B vitaminleri olmak üzere lif, potasyum, magnezyum, manganez, çinko fosfor gibi toplamda 20’den fazla besin maddesi içeriyor. İyice yumuşamış avokadoyu sabahları ekmeğin üzerine tek başına sürüp yemek bile günlük besin ihtiyacınızın büyük bölümünü karşılamaya yetiyor. Ancak avokadonun lezzeti konusunda herkes aynı fikirde olmayabilir. Dolayısıyla salata, sos gibi farklı malzemelerle birlikte hazırlamayı deneyebilirsiniz.
Avokado tostu da hem hafif bir öğlen yemeği hem de yaz öğleden sonraları için atıştırmalık önerisi olabilir. Yapımı ise çok kolay.
Malzemeler: 1 adet küçük olgun avokado, 1 tatlı kaşığı limon suyu, bir tutam tuz, çeri domates, mantar, soğan, turşu, haşlanmış yumurtayı iyice karıştırın. Buğday veya çavdar ekmelerini dilimleyip tost makinesinde kızartıp karışımı arasına sürün. Dilerseniz araya ekmek dilimleri ekleyebilirsiniz.
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Meyveli Fransız tostu
Yaz meyveleri, hem lezzetleri hem de besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Kırmızı meyvelerin antioksidan faydalarının yanı sıra içerdikleri yüksek miktarda lif ile bağışıklık sistemini desteklemeleri sayesinde hafif ve sağlıklı hissetmemize yardımcı oluyorlar.
Meyveli Fransız tostu, yaz aylarında tatlı ihtiyacını gidermenin sağlıklı yollarından biri.
Malzemeler: 3 büyük yumurta, üçte bir bardak süt, bir tutam tuz, 1 kaşık şeker (daha sağlıklı tatlandırma seçeneklerini kullanabilirsiniz) ve yarım çay kaşığı tarçını çırpın. Dilediğiniz çeşit ekmeği (çavdar, buğday veya kepekli ekmek tercih edebilirsiniz) orta incelikle dilimleyin. Dilimlerin her birini yumurta karışımına iyice bulayın ve tost makinesi ya da fırında 5 dakika kızartın. Yaz meyveleri, dondurma, krema veya süzme peynir ile dilimlerin arasını ve üzerini süsleyin.
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Yaz bahçesi salatası
Meyve ve sebzeler kadar ot ve yeşilliklerin de çeşitlendiği yaz aylarında, sıcak günlerin kurtarıcısı salata oluyor. Kış salatalarının aksine yaz salatalarında çok daha fazla çeşit ekleyebiliyoruz. Meyve, sebze, ot, mısır, biber başta olmak üzere, marketlerin manav reyonlarındaki hemen her şeyi salatanıza ekleyebilirsiniz.
Salatanın sosunda zeytinyağı ve limon kullanabilir, üzerine ekmek kırıntıları veya galeta kullanabilirsiniz.
İşte son derece renkli bir bahçe salatası tarifi:
Marul, salata yeşillikleri, ince dilimlenmiş salatalık, pancar, domates, karpuz, turp, bir avuç çilek, maydanoz ve semizotunu doğrayıp genişçe bir salata tabağının içinde iyice karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, fesleğen, kekik, tuz ile sosunu hazırlayın ve üzerine dökün.
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Sebzeli kırmızıbiber humus
Sebzeleri genelde yemek olarak pişirerek yemeye alışığız. Ancak çok az haşlanmış sebzeleri çeşitli dip soslarla birlikte daha sağlıklı ve soğuk olarak tüketmek de mümkün. Brokoli, karnabahar, havuç, salatalıkları jülyendoğrayıp yanında humus gibi lezzetli soslarla atıştırmalığa dönüştürmek mümkün.
Malzemelerimiz; 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanabilirsiniz), 1 çay bardağı tahin, yarım limonun suyu, tuz, 1 adet közlenmiş kırmızı dolmalık biber (konserve oldukça kolaylık sağlayacaktır), 1 diş sarımsak ve tuz. Hepsini bir kabın içinde iyice birbirine karışıp pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Dileğiniz sebzeleri jülyen doğrayın ve humusla birlikte servis edin.
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Makarna salatası
Kepekli, tam buğday veya beyaz makarna, aslında sadece haşlanarak hazırlandığında oldukça hafif ve doyurucu bir öğündür. Bizler makarna yaparken içine eklediğimiz bol yağ ve krema gibi malzemelerle kilo aldırtan bir yemek haline getiriyoruz.
Dilerseniz ton balığı ya da yoğurt ile makarnayı hafif bir yemek olarak hazırlamak da mümkün. Makarnayı tüketmenin bir diğer sağlıklı alternatifi de salatasını yapmak.
Küçük taneli makarnayı (kepekli veya tam buğday tercih edebilirsiniz) haşlayın. Süzdükten sonra genişçe bir salata tabağına alıp içine tuz, haşlanmış mısır, yeşil biber, sapları çıkarılmış kuşkonmaz, çeri domates, rendelenmiş kaşar (beyaz peynir veya parmesan kullanabilirsiniz), fesleğen, taze soğan ekleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile iyice karıştırıp soğuk olarak servis edin.
6- Yumurtalı dürüm
Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor; protein kaynağı, amino asitler ile vücudu besliyor, kalp sağlığını koruyor, kemikleri güçlendiriyor ve bağışıklık sistemini destekliyor. Yumurta, haşlanmış olarak hemen tüm diyetlerin vazgeçilmezidir. Ancak kalori açısından da çok zengin olduğu için diyet yapanların günde 1 adetten fazla yumurta yemesi tavsiye edilmez.
Yumurtayı eğlenceli bir atıştırmalık haline getirmenin yollarından biri de dürüm yapmak.
2 büyük yumurtayı iyice çırpın. Tuz ekleyip çok az yağ koyduğunuz tavaya dökün. Alt tarafı pişince yumurtayı ters çevirin. Üzerine Meksika fasulyesi, rendelenmiş peynir ekleyin. Dürüm veya tortilla ekmeğini omletin üzerine yerleştirip tavayı tabağın üzerine ters çevirin. Altında dürüm kalacak şekilde tekrar tavaya koyun, 1 dakika kadar pişirin. Üzerine ikinci dürümü serip bu defa üstteki dürüm alta gelecek şekilde bir kez daha tersini çevirin. Spatula ile hafifçe üzerine bastırın. Peynirler ve yumurta iki dürüm ekmeğinin arasında eriyene kadar yaklaşık 1 dakika daha pişirin. Tabağa alın, dilimler halinde kesin. Dilerseniz üzerine domates sosu sürerek sıcak olarak servis edin.
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