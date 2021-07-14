Yaz mutfağınız için 13 yepyeni öneri

Makarna salatası

Kepekli, tam buğday veya beyaz makarna, aslında sadece haşlanarak hazırlandığında oldukça hafif ve doyurucu bir öğündür. Bizler makarna yaparken içine eklediğimiz bol yağ ve krema gibi malzemelerle kilo aldırtan bir yemek haline getiriyoruz.

Dilerseniz ton balığı ya da yoğurt ile makarnayı hafif bir yemek olarak hazırlamak da mümkün. Makarnayı tüketmenin bir diğer sağlıklı alternatifi de salatasını yapmak.

Küçük taneli makarnayı (kepekli veya tam buğday tercih edebilirsiniz) haşlayın. Süzdükten sonra genişçe bir salata tabağına alıp içine tuz, haşlanmış mısır, yeşil biber, sapları çıkarılmış kuşkonmaz, çeri domates, rendelenmiş kaşar (beyaz peynir veya parmesan kullanabilirsiniz), fesleğen, taze soğan ekleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile iyice karıştırıp soğuk olarak servis edin.

6- Yumurtalı dürüm

Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor; protein kaynağı, amino asitler ile vücudu besliyor, kalp sağlığını koruyor, kemikleri güçlendiriyor ve bağışıklık sistemini destekliyor. Yumurta, haşlanmış olarak hemen tüm diyetlerin vazgeçilmezidir. Ancak kalori açısından da çok zengin olduğu için diyet yapanların günde 1 adetten fazla yumurta yemesi tavsiye edilmez.

Yumurtayı eğlenceli bir atıştırmalık haline getirmenin yollarından biri de dürüm yapmak.

2 büyük yumurtayı iyice çırpın. Tuz ekleyip çok az yağ koyduğunuz tavaya dökün. Alt tarafı pişince yumurtayı ters çevirin. Üzerine Meksika fasulyesi, rendelenmiş peynir ekleyin. Dürüm veya tortilla ekmeğini omletin üzerine yerleştirip tavayı tabağın üzerine ters çevirin. Altında dürüm kalacak şekilde tekrar tavaya koyun, 1 dakika kadar pişirin. Üzerine ikinci dürümü serip bu defa üstteki dürüm alta gelecek şekilde bir kez daha tersini çevirin. Spatula ile hafifçe üzerine bastırın. Peynirler ve yumurta iki dürüm ekmeğinin arasında eriyene kadar yaklaşık 1 dakika daha pişirin. Tabağa alın, dilimler halinde kesin. Dilerseniz üzerine domates sosu sürerek sıcak olarak servis edin.