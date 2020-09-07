İtalyan, Fransız ve İspanyol aşçıları ilkbaharda ve yazın başlarında kabak çiçeklerini, keçi peyniri ile doldurup derin yağda kızartmaya bayılır. Hatta içine biraz da bal eklerler. Hatta adaçayı çiçeklerini tereyağında demlemek için adaçayı mevsimini beklerler.
Tüm çiçekler yenilebilir olmadığından bir çiçeği yemeğinize ekleyeceğiniz zaman onun yenebilir ya da herhangi bir şekilde ilaçlanmamış olduğundan emin olmanız çok önemli. Yenebilecek birkaç çiçeği ve onlarla yapabileceğiniz lezzetli tarifleri sizin için seçtik.
Hercai Menekşe
Bu çiçekler parlak renklerinden dolayı genellikle süsleme amaçlı kullanılabilir. Hercai menekşeleri çok fazla tat vermez ama mor ve sarı renkleriyle estetik olarak güzellik katar. Kurabiyelerinizi fırına vermeden önce son bir dokunuşla menekşelerinizi ekleyebilirsiniz. Öte yandan latin çiçeği müthiş biberli bir tada sahiptir ve bu özelliği nedeniyle salatalara eklendiğinde harika lezzet verir. Ayrıca bir garnitür olarak da servis edilebilir.
Lavanta
Yemeklerde kullanılan oldukça popüler bir çiçektir. Genellikle kurabiye, bisküvi, çörek, mus gibi tatlı yiyeceklerde kullanılır. Ayırt edici çiçek aroması, yazın kokusunu tüm yıl hissetmek için müthiş bir yol. Tadı çok yoğun olduğu için şekere kokusu ve tadı sinecek miktarda lavanta kullanmanızı tavsiye ederiz. Tatlı, salata ve özellikle içeceklerinize şahane bir tat vereceğini unutmayın.
Gül
Bulunduğumuz coğrafyanın yemek tariflerinde kendine en çok yer bulan çiçeklerin başında gelir. Gül yaprakları kurutulmuş olarak da taze olarak da kullanılır. En popüler güllü yiyecek tartışmasız gül reçelidir. Gül şurubu ya da şerbeti olarak anılan içecek de yine en çok başvurulan tarifler arasındadır. Baskın bir tadı olduğundan ve her gülün verdiği tat değişeceğinden yemeklerinizde kullanacağınız zaman bir defada büyük oranlarda kullanmak yerine azar azar ekleyip tadına bakarak pişirmenizi tavsiye ederiz. Unutmayın, eksik olanı ekleyebilirsiniz ama fazla olanın çaresi yok.
Menekşeler
Hercai menekşelerden farklı olarak, renkleri ne kadar koyu olursa verdiği lezzet de o kadar tatlı olur. Çocukluk tatlılarını anımsatan bir lezzeti vardır. Kullanım alanı olarak yine çiğ bir şekilde salatalarda kullanılabilir, kek ve kurabiyelerde dekoratif amaçlı kullanılabilir, sorbelere de lezzet katar. Menekşeli buz küplerini henüz denemediyseniz şimdi tam zamanı.
Aynısefa
Hemen hemen her türlü toprakta yetişebilen ve her ay toplanabilen bu güzel altın renkli çiçek genelde şifalarıyla bilinir. Genelde çay şeklinde tüketilen çiçeğin aynı zamanda yağı da şifalıdır. Safranı andıran bir tadı olduğu için genelde pirinç pilavı ve makarna ile servis edilir.
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