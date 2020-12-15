Yenibaharın İngilizcedeki karşılığının “allspices” (tüm baharatlar) kelimesiolmasının sebebi ise tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi pek çok baharatın kokusunu bünyesinde barındırması ve dolayısıyla güçlü bir kokusunun olması.

Bu “istilacı” yabani ot özellikle köfte dahil et yemeklerine çok yakışıyor, dolmalarda ve pilavlarda da kullanılıyor.

Yenibaharlı et sote için malzemeler:

1 kg kuşbaşı et

1 paket arpacık soğan

Yenibahar

Tuz

Yapılışı:

Etleri iki-üç çorba kaşığı kadar zeytinyağıyla kavurun.

Üzerine sıcak su ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. (Düdüklü tencerede işiniz daha kolay; suyunu kontrol etmenize çok da gerek kalmıyor. Normal tencerede arada kontrol etmeniz gerekebilir, üstüne azar azar sıcak su ekleyebilirsiniz.)

Etlerin pişmesine yakın yenibaharı, tuzu ve kabuklarını soyduğunuz arpacık soğanları ekleyin, yemeği karıştırın.

Püf noktası: Arpacık soğanları biraz diri seviyorsanız, etin pişmesine on dakika kala ekleyebilirsiniz. Yemeğin altını kapattıktan sonra da demlenme süresinde minik soğanlarınız biraz daha pişecek ve kıvamını bulacaktır.

Afiyet olsun!