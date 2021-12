Yılbaşı gecesi ve ertesi günü için sağlıklı tüyolar

Kimilerinin evde, kimilerinin şehir dışında, kimilerinin ise eğlence merkezlerinde yeni yıla girmeyi tercih ettiğini dile getiren Beslenme ve Diyetetik Kliniği’nden Dyt. Aysun İpek, sağlıklı yılbaşı sofrası konusunda uyarılarda bulundu. Yılbaşı gecesi porsiyon kontrolünün önemli olduğunu belirten Diyetisyen Aysun İpek, “Özellikle tansiyon, diyabet ve kalp hastalarının yılbaşı gecesi beslemelerine daha çok özen göstermeleri gerekmektedir. Sağlığınızı tehlikeye atmadan, ertesi gün mide problemleri yaşamadan konforlu bir yeni yıl akşamı geçirmeniz mümkün” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı akşamı yapılan en büyük hatalardan birine dikkat çeken Dyt. İpek, “Akşam tercih edilecek yüksek kalorili yiyecekler için gün boyu aç kalarak hazırlık yapmak, yılbaşı sofrasında iştahınızı kontrol edememenize sebep olacaktır. Açlık dürtüsü ile porsiyon kontrolünü sağlamak zorlaşacak ve mide kapasitesini aşırı zorlayan yemekler tatsız bir akşamı peşinde getirecektir” diye konuştu.

Erken uyansak dahi kahvaltıyı geç bir saate bırakmamız gerektiğinin altını çizen Dyt. İpek, “Klasik bir Türk kahvaltısı en tok tutan kahvaltı seçeneğidir. Kahvaltı sonrası ara öğünler tercih edin. Özellikle yoğurt, ayran, meyve, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı ara öğünlerle akşam yemeğinde kendinizi aşırı aç hissetmemiş olursunuz” dedi.

Su içmenin önemine de değinen Dyt. İpek, “Su ihtiyacı her gün düzenli olarak karşılanmalıdır. Susuzluk açmış gibi hissettirirken suyu yeterince tükettiğinizde tok hissedeceksiniz. Ve bağırsak hareketlerinin devamlılığı için yeterli su tüketmeniz gerekmektedir. Gün boyu 10-12 bardak su içmeniz yeterli olacaktır” önerisinde bulundu.

Yılbaşı sofrasının nasıl olması gerektiğinden bahseden Dyt. İpek, şu bilgileri paylaştı:

“Yılbaşı akşamları büyük bir özenle hazırlanan sofralarınızda bulunduracağınız yiyeceklere dikkat edilmesi gerekir. Ana yemek tercihi kırmızı et yerine beyaz etten (balık, tavuk, hindi) yana kullanılabilir. Beyaz et grubunun sindirimi daha kolaydır. Pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, fırın tercih edilmelidir. Ana yemeğin yanına makarna, pirinç gibi yemekler yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edilmelidir. Meze hazırlanacak sofralarda mümkün olduğunca kızartma yiyecekler kullanılmamalıdır. Özellikle yoğurtlu tarator, atom, haydari gibi daha hafif ve sağlıklı mezeleri tercih edin. Unutmayın, kızartmadan da oldukça lezzetli mezeler hazırlanabilir. Tokluk hissi sağlayacak sofraların vazgeçilmesi posa kaynağımız salataya mutlaka yer verin. Salatalar hem sağlıklı hem de bol çeşitle sofranızı zenginleştirebileceğiniz yiyeceklerdir.”

Yemek bittikten sonra en az bir saat herhangi bir yiyecek tüketmememiz gerektiğini vurgulayan Dyt. İpek, “Ana yemek sindirimi için vücudunuza süre verin. Aradan 1-1,5 saat geçtikten sonra atıştırmalıklarla devam edebilirsiniz. 2 adet meyve içeren bir meyve tabağı tercih edebilirsiniz. Bu miktar ortalama 300 grama eşittir. Çerez yılbaşı masalarının sohbete eşlik eden vazgeçilmezi atıştırmalığıdır. Çiğ badem, çiğ fındık, kuru meyve, ceviz, Antep fıstığı, gün kurusu kayısı içeren 1 kâse çerezi gece boyu tercih edebilirsiniz. 5 badem, 10 Antep fıstığı, 3 gün kurusu kayısı, 3 hurma, 2 ceviz örnek bir kâse olarak alabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yeni yılın ilk gününde de dikkatli beslenilmesi gerektiğine dikkat çeken Dyt. İpek, “Yeni yılın ilk günü bir önceki gün başlangıcı gibi hafif yiyecekler tercih edin. Özellikle bol su tüketmeye özen gösterin. Alkol alan kişilerin ise çok daha yüksek miktarlarda sıvı tüketmeleri gerekmektedir. Geç kahvaltı planlayın. Kahvaltıda süt, meyve, badem gibi hafif besinler seçin. Günün geri kalanında çorba, salata ve yoğurt içeren hafif 2 ana öğün yapın. Mümkünse 1 saat yürüyün” diyerek uyarılarını noktaladı.

Yemekleri tadımlık yemek gerekir

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı da “Yılbaşı sofralarında çeşit bol olduğundan yemekleri tadımlık yemek gerekir” dedi. Fakılı, yılbaşı gecesinin, yılın en özel davet gecelerinden olduğunu anımsatarak, “Yeni yılla ilgili olumlu beklentiler insanlara mutluluk veriyor, bu da yılbaşı sofralarına bol çeşit olarak yansıyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir yılı karşılamak için etrafında toplandığınız masada, özel yemekler ve unutulmaz lezzetler için özen gösterilir, sofranın da diğer tüm detaylar gibi kusursuz olması istenir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, yılbaşı gecesi keyfinin kaçmaması şu noktalara dikkat çekti: “Sofrada seçilecek ana yemek, uzun sohbetler eşliğinde yenilecek salatalar, ara sıcaklar, çorba seçimi, tatlı ikramı gibi çok fazla çeşit bir araya geliyor. Uzun soluklu olan yılbaşı gecesi yemeğinde çeşit de bol olacağından servis porsiyonlarını küçük tutmak gerekir. Yılbaşı gecesinde her yiyecek ve içecekten azar azar tüketilmesi mide rahatsızlıkları yaşanmasını önleyerek, sindirim sistemini de koruyacaktır. Bir yılı geride bırakacak olmanın verdiği sevinç ve rahatlıkla kısıtlamalar kalkar, yılbaşı sofrasında “yemek-içmek” ayrı bir keyif haline gelir ve bu durum bazen aşırıya kaçabilir. Yeni yıla ancak enfes yılbaşı sofralarıyla girilir diye düşünüyorsanız, her şeyden azar azar yemek sindirim sistemini koruyabilir. Ayrıca yılbaşı gecesi alınan fazla kaloriler ve alkollü içecekler vücutta yağ olarak depolanır.”

Ana yemek için hindi iyi bir tercih

Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, yılbaşı sofralarının özel yemeği kabul edilen hindinin iyi bir tercih olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: “Bir davet sofrasını unutulmaz kılan, gecenin belki de en önemli detayı, ana yemektir. Bu nedenle, yılbaşı gecesi gibi özel gecede, ana yemek seçimi çok önemlidir. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindi hem leziz hem sağlıklı bir et alternatifi olarak tercih edilebilir. Özellikle yemeğin yanında alkollü içecek tüketenler et grubu olarak düşük doymuş yağ içeriği nedeniyle yılbaşı sofralarının özel yemeği olarak görülen hindi iyi bir tercih olabilir. Etin pişirilme şekli ve tüketim miktarına da dikkat edilmelidir. Yılbaşı sofrasına konulacak et, ızgara ya da fırında pişirilmeli ve aşırı miktarda tüketimden kaçınılmalıdır. Yılbaşı sofrasında hindi yerine kırmızı et tercih edilecekse yine yağsız ızgara olacak şekilde aşırıya kaçmamak kaydıyla tüketilebilir. Yılbaşı sofrasındaki et yemeğinin yanında mutlaka bol yeşillikli salata, ızgara veya buğulanmış sebzeler tercih edilmelidir.”

Yılbaşı haftası kontrollü beslenerek yeni yılın ilk gününe daha sağlıklı girilebileceğine dikkat çeken Fakılı, şu uyarılarda bulundu: “Yılbaşı günü akşam yemeğini rahatlıkla yiyebilmek amacıyla gündüz hiçbir şey yememek, fazlasıyla kilo almanıza sebep olur. Gece devam ederken yüksek kalori almamak için, taze sebze ve meyveleri atıştırmalık olarak tercih edin. Yılbaşını evde geçirmek istemeyenlerin en çok rağbet ettiği alternatif, restoranda yemektir. Yılbaşı gecesi yediklerinize dikkat etmek istiyorsanız menülerine önceden ulaşabilirsiniz, böylece alternatiflere göz gezdirip, ne seçeceğinize karar verebilirsiniz.”

Alkol alımı ve kuruyemiş tüketimi

Kontrollü davranmak adına limitsiz içki alternatifi sunan restoranlardan uzak durulmasını öneren Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, “Alkollü içecek tüketilecekse, öncesinde mutlaka bir şeyler yenmesi gerekir. Aç karnınıza alacağınız alkol çok çabuk kana karışır, ilerleyen dakikalarda kan şekerinizde dalgalanmalara yol açarak yeme isteğinizi artırabilir” diye konuştu.

Yılbaşı sofralarında kuruyemiş ve tatlı tüketiminin arttığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yağ içeriği ile yüksek oranda kalori içeren bu besinler, her ne kadar yüksek oranda posa ve kalp damar sağlığı için faydalı doymamış yağ grubu içerse de kalori ve bazılarındaki yüksek sodyum içeriğinden dolayı tüketimine dikkat edilmeli. Aşırı miktarlarda kuruyemiş tüketmemeye özen gösterin. Keyifli sohbetlerin yaşandığı uzun yılbaşı sofralarında ‘tatlı yiyelim tatlı konuşalım’ anlayışı ile tatlı sofralarda yer alır. Ancak yemek çeşidinin bol olduğu sofralar için ağır tatlılardan kaçınılmalıdır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, makaronlar, meyve özlerinden hazırlanmış kuplar, seçenek olarak sofralarda yerini alabilir.”

Yılbaşı ertesi için yapılması gerekenler

Yılbaşı ertesi yapılması gerekenlere değinen Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, “Sabah kalktığınızda mideyi rahatlatmak için sindirimi kolay yiyecekleri tercih edin. Yılbaşı gecesinde alınan fazla kalori ve alkolün etkilerini azaltmak için ertesi sabah itibariyle daha yağlı besinlerden uzak durmaya özen gösterin” ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, “Yılbaşında sevgiyi, sohbeti ve keyfi paylaşmak, yeni yıla güzel umutlarla girmek kutlamaların en güzeli olsa gerek. Yeni yıl size önce sağlık sonra da huzur, bereket, şans ve mutluluk getirsin” temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.