Zeytinyağının 22 faydası

“Doğa doktoru” diye de bilinen zeytinyağı düzenli tüketildiğinde metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağlar. Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmeniz, bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. E vitamini ve selenyum açısından zengin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarının riskini en aza indirerek vücut sağlığınızın iyileştirilmesinde oldukça etkilidir.
Zeytinyağının faydaları nelerdir?
- Yüksek tansiyon, romatizma, safra kesesi tembelliği, kolesterol, damar sertliği, safra taşı, safra kanalı tıkanıklığı, kansızlık, karaciğer bozuklukları, kabızlık, gut hastalığının tedavisinde zeytinyağı, oldukça etkili oluyor.
- Zeytinyağı unutkanlığı önler.
- Cilde zeytinyağıyla masaj yapmak, cildin yumuşak ve esnek olmasını sağlar. Zeytinyağı yüksek oranda E vitamini içerir ve bu vitamin cildi güneş ışınları, rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca zeytinyağı son derece iyi bir nemlendiricidir. İçeriğindeki E vitamini ile cildi iltihaplanmadan, akneden, gül hastalığından ve cilt kanserinden korur. Topuk çatlamalarının tedavisinde harici olarak kullanılabilir. Saç sağlığı için de çok faydalıdır.
- Hazmedilmesi en kolay olan yağ olduğu için sindirim kolaylığı sağlar. Sindirim sistemini temizlemek ve bağırsak hareketlerini iyileştirmek için tıbbi bir yağ olarak kullanılır.
- Çocuklarda beyin ve kemik gelişimini hızlandırır.
- Kireçlenmeyi önlemede büyük rol oynar.
- Cansız saçların kuvvetlenmesini sağlar.
- Zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarından korunmada aktif rol oynuyor. Doğal zeytinyağı yüzde 70 oranında tekli doymamış yağ asidi içerir. Sonuç olarak kalp problemlerini azaltır.
- Kolesterol seviyesini düşürür. LDL kolesterol, kalp krizi ve pulmoner kalp hastalıkları riskini arttıran kötü kolesterol türüdür. Yaklaşık 40 antioksidan kimyasal bakımdan zengin sızma zeytinyağı, LDL kolesterolün oksidasyon etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca HDL kolesterol seviyelerini de artırır.
- Zeytinyağı, çatlamış dudakların tedavisinde oldukça etkilidir.
- Yatağa girmeden önce içtiğiniz bir çay kaşığı zeytinyağı, horlamanızı azaltır.
- Zeytinyağı, saç dökülmesine karşı etkilidir.
- Kolon kanserine karşı koruma sağlar. Zeytinyağının insan vücudunu kanserli büyümeye, özellikle de bağırsak kanserine karşı koruduğu söylenir. Oxford Üniversitesi'nde yapılan tıbbi araştırmalar, bu yağın asidik içeriğinin rektum ve bağırsak kanserinin başlamasına engel olabileceğine dair olumlu işaretler göstermiştir.
- Ağızda çalkalandığında dişlerin beyaz kalmasını sağlar.
- Zeytinyağı, mide asidini azaltarak mideyi gastrit ve ülser gibi hastalıklara karşı korur.
- Tıp uzmanları, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağlardan kilo almanın çok zor olduğunu açıklamışlardır. Zeytinyağı üzerinde yapılan araştırmalar, kilo kaybı için kullanılmasında olumlu sonuçları olduğunu ortaya koymuştur.
- Zeytinyağı çocuklarda metabolizmayı, kemik yapısını ve beyin gelişimini hızlandırır. Yaşlı insanlar için çok faydalı olan mükemmel bir E vitamini kaynağıdır.
- Enflamasyonu önler. Zeytinyağı, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip fenoller açısından zengindir. Sonuç olarak, kullanımı patojenik bakterilerin büyümesini engellemeye yardımcı olur ve iltihabı hafifletir.
- Yaşlanmayı geciktirir. Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytinyağı, insan vücudunun doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kozmetik ürünlerinde ve doğal bitkisel terapide kullanılan zeytinyağı, cilde doğal bir parlaklık verir.
- Hücre duvarlarını güçlendirir. Zeytinyağı, daha güçlü hücre duvarlarının oluşturulmasına yardımcı olan polifenoller içerir. Aynı zamanda, çeşitli kalp hastalıklarına karşı sizi koruyan arter duvarlarının elastikiyetini arttırır.
- Hipertansiyonu engeller. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, doymamış yağlar (zeytinyağı ve fındıkta bulunan), nitrit ve nitrat (yapraklı yeşil sebzelerde bulunan) bakımından zengin gıdalardan oluşan bir Akdeniz diyetinin sizi hipertansiyondan koruyabileceğini göstermektedir.
- Meme kanserini önler. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, zeytinyağının önemli bir bileşeni olan hidroksitirosolün, postmenopozal kadınlarda meme kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.
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