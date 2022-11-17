Zeytinyağının 22 faydası

“Doğa doktoru” diye de bilinen zeytinyağı düzenli tüketildiğinde metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağlar. Her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmeniz, bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. E vitamini ve selenyum açısından zengin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarının riskini en aza indirerek vücut sağlığınızın iyileştirilmesinde oldukça etkilidir.

Zeytinyağının faydaları nelerdir?