Zigana’da kayak sezonu başladı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında denizden 2 bin 100 metre rakımda yer alan ve Türkiye’nin ilk kayak tesislerinden birisi olmasının yanında hemen her yıl Türkiye’de sezonun ilk başladığı yerlerden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde kayak sezonu yeni başladı.
Stres atmak ve eşsiz manzarayı izlemek için bölgeye akın eden binlerce kişi eğlencenin doruğuna ulaşırken, kayak ve kızağın yanı sıra kartopu da oynayan vatandaşlar hafta sonunda karla buluşmanın sevincini yaşadı.
Hafta içi gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından kayak sezonunu açtıklarını kaydeden Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi işletmecilerinden Murat Eroğlu, hafta sonu havanın da güzel olmasıyla birlikte binlerce kişinin tesislere akın ettiğini söyledi.
Bu yıl bölgeye kar yağışının geç gerçekleşmesi nedeniyle kayak sezonunun geç başladığını dile getiren Eroğlu, “Yeni yıl ile başlayan kar yağışı yüzümüzü güldürdü. Yeni yılda dolu dolu bir kış sezonu geçirmeyi planlıyoruz. Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin yörenin ilk kayak merkezi olması nedeniyle çok iyi bir noktadayız. Zigana coğrafyası ve konumuyla çok tercih edilen bir bölge. Muhteşem güzelliğinin yanında çok çabuk ulaşılabilir bir noktada yer alıyor. Tüm kayak ve doğaseverleri Zigana'ya bekliyoruz” diye konuştu.
Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde 750 metre hat boyuna ve saatte 700 kişi taşıma kapasiteli teleski tesisinin yanısıra kayağa yeni başlayanlar için 2 adet baby-lift hattı mevcut.
Kayak merkezi hem kayakla, hem kızakla kaymak isteyen vatandaşların ve Zigana’nın eşsiz coğrafyasını seyredip dünyanın en lezzetli işlenmemiş kuzu eti olarak nitelendirilen etini yemek için gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
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