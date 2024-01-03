Haberler Gastro Lezzetli Hatlar 10 gastronomi şehri

10 gastronomi şehri Nerede ne yemeniz gerektiğini de planladığınız bir seyahat türü her şehir için geçerli değildir. Kaç şehir için yapılabilir bu? Antep, Hatay ve Afyon cepte. Peki başka hangi şehirler olabilir? Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 03.01.2024 - 03:57 Güncelleme: 03.01.2024 - 04:08 facebook

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Seyahat rotası belirlerken maliyet hesaplarız, ulaşım imkanlarını hesaba katarız, beklentilerimizin ne olduğunu sorgularız. Tüm bunlardan sonra belirleyici olan gittiğimiz yerdeki yerel lezzetlerdir.Bu lezzetler, bölgelerin gastronomik kökenini temsil eden çekici turizm unsurları arasında sayılır.

İnsan medeniyetinin en eski yerleşim yeri Anadolu, UNESCO için tam bir hazine. Anadolu’da tadına doyum olmayan binbir türlü eşsiz lezzet var.Binlerce yıllık tarihe sahip bu lezzetler ve bu lezzetlerin kaynağı şehirler Türkiye'ningastronomiturizminde öne çıkıyor. Her yörenin kendine özgü bir tat kattığı, kocaman bir lezzet hazinesine sahibiz: Karadeniz’in mıhlamasından Güneydoğu’nun kebaplarına Ege’nin zeytinyağlılarından Orta Anadolu’nun hamur işlerine kadar uzanan bir yelpazede...

Bugüne kadar 3 şehrimiz uluslararası anlamda "Gastronomi Şehri" ünvanı alarak UNESCO tarafından tescillendiler. 2015’te Gaziantep, 2017’de Hatay, 2019'da Afyon “Gastronomi Şehri” ilan edilerek Unesco Yaratıcı Şehirler Ağına katıldı.

Bugün itibariyle dünya üzerinde sadece 49 şehrin sahip olduğu bu unvana layık görülebilecek ve uluslararası arenada boy gösterecek özel lezzetleriyle ünlü daha pek çok şehrimiz var. Son olarak Nevşehir ve Tokat illeri "GastronomiŞehri" olarak UNESCO Ulusal Liste'sine dahil edildiler. Böylece 2021 de Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri, Konya, 2023'teNevşehir ve Tokat olmak üzere toplam 7 şehir ulusal listeye alınmış oldu.

Gastronomi Şehri olma kriterleri nelerdir?

Bir şehrin Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi şehri olarak katılıp UNESCO Gastronomi Şehri olabilmesi için;

Şehrin ya da bölgenin karakterine aşina iyi gelişmiş bir gastronomi kültürüne sahip olmak,

Çok sayıda geleneksel şef ve restoran barındıran canlı bir gastronomi topluluğuna sahip olmak,

Geleneksel pişirme tarzında, endojen, kendine has malzemelerin kullanılıyor olması,

Geleneksel yiyecek pazarı ve endüstrisi barındırıyor olması gerekiyor.

Gastronomik festivaller, ödüller ve yarışmalar gibi etkinlikler düzenlenmesi geleneğine sahip olmak,

Çevreye değer verilip saygı gösterilmesi ve sürdürülebilir yerel ürünlerin tanıtımı,

Halk zevklerinin geliştirilmesi, beslenmenin eğitim eğitim birimlerinde desteklenmesi ve biyoçeşitlilik koruma programlarının müfredatlara dahil edilmesi, gibi alanlarda “rüştünü ispatlamış olması” ve UNESCO Gastronomi Şehri olmak isteyen diğer şehirlere örnek teşkil etmesi bekleniyor.

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ANTEP MUTFAĞI Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak 2015'e listeye aldığı kadim mutfağın sahibi Gaziantep, 15-18 Eylül de yapılacak GastroAntep festivaliyle tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Gaziantep uzun gastronomik tarihi ile tanınıyor. Ziyaretçilerine sunduğu lezzetli gastronomik deneyim sadece baklava, künefe, lahmacun, çiğ köfte, kuyu kebabı, pirinç yemekleri; tatlı, tuzlu ve ekşi et yemekleri ve birçok farklı baharat ve sosun kullanılması ile sınırlı değil. Antepliler için yemek yemek şenliğe dönüşen kültürlerarası bir diyalog. Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip, burayı yurt edinen insanlar farklı diller, dinler ve etnik kökenlere sahip olsalar da ortak bir dilde buluşmuş: Damak tadı. Gaziantep'liler kahvaltıyı geleneksel beyranla yapıyorlar. Gaziantep’in en meşhur yemekleri; Baklava: İncecik yufkası ve nefis antep fıstığı tadı... Antep’e yolunuz düşerse asırlık bir lezzet olan Antep mutfağının kralı Antep Baklavasını ustalarının maharetli ellerinden yemeyi ihmal etmeyin. Dünyaya nam salan en güzel lezzetlerimizin de başında gelir. Damat Dolması: Bu dolma aslında etli, fıstıklı, bademli ve bol baharatlı bir karışımla hazırlanan kabak dolmasıdır. İç harcının bu kadar zengin olması sebebi ile damat dolması ismini almış. Yuvalama: Antep sofrası yuvalama olmadan olmaz. Hemen şunu not düşelim bir Antepli için yuvalama asla çorba değildir. Yuvalama bulgur karışımlı toplar ile yapılır. Yemeğin suyuna lavaş banabilir kaşık kaşık afiyetle yiyebilirsiniz. Ekşili Ufak Köfte: Yemeğin en önemli noktası hazırlanan yemek suyuna servis anında ufak köfteler eklenir ve hemen üzeri yağlanır. Bu sayede köfteler ufak kalır. Kaşık kaşık yemeğe doyulmayacak enfes bir yemektir. Ali Nazik: Közlenmiş patlıcan ile yoğurdun üzerine şiş kebap konarak hazırlanan Ali Nazik yeşil biber ve domates ile süslenen bir yemektir. Şiyezdiz: Şiyeydiz aslında tam bir protein deposu! Sulu yemekler içerisinde belki de en harmanlısı denebilir. Kuzu eti, sarımsak, pırasa ve nohutla taçlandırılan nefis bir lezzet. Mumbar Dolması: Güneydoğu illerinde sıklıkla yapılsa da Antep sofrası için hazırlanışı daha başka. Üstelik sadece ince değil kalın bağırsak ile de yapılabiliyor. Lahmacun: Gaziantep lahmacununda zırh ile çekilen kuzu kıyma, sarımsak, maydanoz, biber ve çeşitli baharatlar kullanılır. Diğer lahmacun çeşitlerinden farklı olarak soğan içermez. Katmer: Antep Katmeri kare şeklinde hazırlanan bir tatlıdır. Antep Katmeri’nin hamuru önceden hazırlanarak buzdolabında dinlendirilir. Ertesi gün hamur açılarak içerisine konulan iç malzemelerle kare zarf şeklinde katlandıktan sonra pişirilerek servis yapılır.

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HATAY MUTFAĞI Hatay mutfağının eşsiz lezzetleri, 2017’de dünya çapında tescillenerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildi. Gastronomi alanında Gaziantep’in ardından bu listeye girmeye hak kazanan ikinci şehir olan Hatay yemekleri farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor. Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla Osmanlı, Fransız ve Arap mutfağının da zengin çeşitlerini içinde harmanlayan gastronomi kenti Hatay, sahip olduğu 650'nin üzerinde yemek, meze ve tatlı çeşitleriyle her damak tadına hitap ediyor. Zengin mutfağıyla damakları şenlendiren kentte öne çıkan eşsiz lezzetleri arasında sıcak yemeklerden tepsi kebabı, soğuk mezelerden Antakya Tuzlu Yoğurdu ve tatlılardan ise Antakya Künefesi sofraları süslüyor. Tatlı denilince akla gelen kentlerin başında yer alan Hatay'ın damakları tatlandıran lezzeti de Antakya Künefesi. Tel kadayıfın yöreye has tuzsuz peynirle bakır tepsilerde kömür ateşinde ağır ağır pişirilen Antakya Künefesi, üzerine sıcak şerbet dökülmesinin ardından sade, fıstıklı, kaymaklı veya dondurmalı olarak tüketiliyor. Hatay'da közlenmiş biber, patlıcan, zeytin, nohut, domates, ceviz, gibi temel malzemeler kullanılarak yapılan yüzlerce çeşit meze de sofraları renklendiriyor. Muhammara, mütebbel, humus, zeytin salatası Hatay sofralarının vazgeçilmez mezelerinden bazılarıdır. Son olarak künefe, Hatay'a özgü en iyi tatlıdır. Hatay'ın en ünlü yemekleri; Abugannuş: Hatay mezeleri ile ünlü bir şehirdir. Hatay yöresel lezzetleri içerisinde yer alan abugannuş aslında közlenmiş patlıcan, domates, biberlerin kıyılıp sarımsak, zeytinyağı ve nar ekşisi ile servis edilmesidir. Öcce: Öcce Hatay sofrasının en güzel yemeklerindendir. Aslında bir çeşit mücver denebilir. Kabakların Hatay biberi ve antep fıstığı ile yoğurulup zeytinyağında kızartılması ile hazırlanır. Künefe: Türkiye lezzetleri dendi mi akla gelen tatlıların başında künefe gelir. Nefis kadayıfların Hatay demir tavalarına dizildikten sonra içine mis gibi Hatay peyniri konur ve bol tereyağlı antep fıstıklı bir tatlı hazırlanır. Şerbetli tatlılar arasında dünyaya nam salmış en kıymetli lezzetlerimizdendir. Oruk: Bakır tepsilere dizilip odun ateşinde pişirilen bir yemektir. Görünüşü içli köfteye benzer. Ancak iç harcıyla içli köfteden ayrılır. Hatay’a ramazan ayında yolunuz düşerse hemen her evde iftar ya da sahurda oruk ile karşılaşmanız mümkün.