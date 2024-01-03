10 gastronomi şehri
Nerede ne yemeniz gerektiğini de planladığınız bir seyahat türü her şehir için geçerli değildir. Kaç şehir için yapılabilir bu? Antep, Hatay ve Afyon cepte. Peki başka hangi şehirler olabilir?
Seyahat rotası belirlerken maliyet hesaplarız, ulaşım imkanlarını hesaba katarız, beklentilerimizin ne olduğunu sorgularız. Tüm bunlardan sonra belirleyici olan gittiğimiz yerdeki yerel lezzetlerdir.Bu lezzetler, bölgelerin gastronomik kökenini temsil eden çekici turizm unsurları arasında sayılır.
İnsan medeniyetinin en eski yerleşim yeri Anadolu, UNESCO için tam bir hazine. Anadolu’da tadına doyum olmayan binbir türlü eşsiz lezzet var.Binlerce yıllık tarihe sahip bu lezzetler ve bu lezzetlerin kaynağı şehirler Türkiye'ningastronomiturizminde öne çıkıyor. Her yörenin kendine özgü bir tat kattığı, kocaman bir lezzet hazinesine sahibiz: Karadeniz’in mıhlamasından Güneydoğu’nun kebaplarına Ege’nin zeytinyağlılarından Orta Anadolu’nun hamur işlerine kadar uzanan bir yelpazede...
Bugüne kadar 3 şehrimiz uluslararası anlamda "Gastronomi Şehri" ünvanı alarak UNESCO tarafından tescillendiler. 2015’te Gaziantep, 2017’de Hatay, 2019'da Afyon “Gastronomi Şehri” ilan edilerek Unesco Yaratıcı Şehirler Ağına katıldı.
Bugün itibariyle dünya üzerinde sadece 49 şehrin sahip olduğu bu unvana layık görülebilecek ve uluslararası arenada boy gösterecek özel lezzetleriyle ünlü daha pek çok şehrimiz var. Son olarak Nevşehir ve Tokat illeri "GastronomiŞehri" olarak UNESCO Ulusal Liste'sine dahil edildiler. Böylece 2021 de Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri, Konya, 2023'teNevşehir ve Tokat olmak üzere toplam 7 şehir ulusal listeye alınmış oldu.
Gastronomi Şehri olma kriterleri nelerdir?
Bir şehrin Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi şehri olarak katılıp UNESCO Gastronomi Şehri olabilmesi için;
ANTEP MUTFAĞI
Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak 2015'e listeye aldığı kadim mutfağın sahibi Gaziantep, 15-18 Eylül de yapılacak GastroAntep festivaliyle tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.
Gaziantep uzun gastronomik tarihi ile tanınıyor. Ziyaretçilerine sunduğu lezzetli gastronomik deneyim sadece baklava, künefe, lahmacun, çiğ köfte, kuyu kebabı, pirinç yemekleri; tatlı, tuzlu ve ekşi et yemekleri ve birçok farklı baharat ve sosun kullanılması ile sınırlı değil. Antepliler için yemek yemek şenliğe dönüşen kültürlerarası bir diyalog. Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip, burayı yurt edinen insanlar farklı diller, dinler ve etnik kökenlere sahip olsalar da ortak bir dilde buluşmuş: Damak tadı. Gaziantep'liler kahvaltıyı geleneksel beyranla yapıyorlar.
Gaziantep’in en meşhur yemekleri;
Baklava: İncecik yufkası ve nefis antep fıstığı tadı... Antep’e yolunuz düşerse asırlık bir lezzet olan Antep mutfağının kralı Antep Baklavasını ustalarının maharetli ellerinden yemeyi ihmal etmeyin. Dünyaya nam salan en güzel lezzetlerimizin de başında gelir.
Damat Dolması: Bu dolma aslında etli, fıstıklı, bademli ve bol baharatlı bir karışımla hazırlanan kabak dolmasıdır. İç harcının bu kadar zengin olması sebebi ile damat dolması ismini almış.
Yuvalama: Antep sofrası yuvalama olmadan olmaz. Hemen şunu not düşelim bir Antepli için yuvalama asla çorba değildir. Yuvalama bulgur karışımlı toplar ile yapılır. Yemeğin suyuna lavaş banabilir kaşık kaşık afiyetle yiyebilirsiniz.
Ekşili Ufak Köfte: Yemeğin en önemli noktası hazırlanan yemek suyuna servis anında ufak köfteler eklenir ve hemen üzeri yağlanır. Bu sayede köfteler ufak kalır. Kaşık kaşık yemeğe doyulmayacak enfes bir yemektir.
Ali Nazik: Közlenmiş patlıcan ile yoğurdun üzerine şiş kebap konarak hazırlanan Ali Nazik yeşil biber ve domates ile süslenen bir yemektir.
Şiyezdiz: Şiyeydiz aslında tam bir protein deposu! Sulu yemekler içerisinde belki de en harmanlısı denebilir. Kuzu eti, sarımsak, pırasa ve nohutla taçlandırılan nefis bir lezzet.
Mumbar Dolması: Güneydoğu illerinde sıklıkla yapılsa da Antep sofrası için hazırlanışı daha başka. Üstelik sadece ince değil kalın bağırsak ile de yapılabiliyor.
Lahmacun: Gaziantep lahmacununda zırh ile çekilen kuzu kıyma, sarımsak, maydanoz, biber ve çeşitli baharatlar kullanılır. Diğer lahmacun çeşitlerinden farklı olarak soğan içermez.
Katmer: Antep Katmeri kare şeklinde hazırlanan bir tatlıdır. Antep Katmeri’nin hamuru önceden hazırlanarak buzdolabında dinlendirilir. Ertesi gün hamur açılarak içerisine konulan iç malzemelerle kare zarf şeklinde katlandıktan sonra pişirilerek servis yapılır.
HATAY MUTFAĞI
Hatay mutfağının eşsiz lezzetleri, 2017’de dünya çapında tescillenerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildi. Gastronomi alanında Gaziantep’in ardından bu listeye girmeye hak kazanan ikinci şehir olan Hatay yemekleri farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor.
Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla Osmanlı, Fransız ve Arap mutfağının da zengin çeşitlerini içinde harmanlayan gastronomi kenti Hatay, sahip olduğu 650'nin üzerinde yemek, meze ve tatlı çeşitleriyle her damak tadına hitap ediyor. Zengin mutfağıyla damakları şenlendiren kentte öne çıkan eşsiz lezzetleri arasında sıcak yemeklerden tepsi kebabı, soğuk mezelerden Antakya Tuzlu Yoğurdu ve tatlılardan ise Antakya Künefesi sofraları süslüyor.
Tatlı denilince akla gelen kentlerin başında yer alan Hatay'ın damakları tatlandıran lezzeti de Antakya Künefesi. Tel kadayıfın yöreye has tuzsuz peynirle bakır tepsilerde kömür ateşinde ağır ağır pişirilen Antakya Künefesi, üzerine sıcak şerbet dökülmesinin ardından sade, fıstıklı, kaymaklı veya dondurmalı olarak tüketiliyor.
Hatay'da közlenmiş biber, patlıcan, zeytin, nohut, domates, ceviz, gibi temel malzemeler kullanılarak yapılan yüzlerce çeşit meze de sofraları renklendiriyor.
Muhammara, mütebbel, humus, zeytin salatası Hatay sofralarının vazgeçilmez mezelerinden bazılarıdır. Son olarak künefe, Hatay'a özgü en iyi tatlıdır.
Hatay'ın en ünlü yemekleri;
Abugannuş: Hatay mezeleri ile ünlü bir şehirdir. Hatay yöresel lezzetleri içerisinde yer alan abugannuş aslında közlenmiş patlıcan, domates, biberlerin kıyılıp sarımsak, zeytinyağı ve nar ekşisi ile servis edilmesidir.
Öcce: Öcce Hatay sofrasının en güzel yemeklerindendir. Aslında bir çeşit mücver denebilir. Kabakların Hatay biberi ve antep fıstığı ile yoğurulup zeytinyağında kızartılması ile hazırlanır.
Künefe: Türkiye lezzetleri dendi mi akla gelen tatlıların başında künefe gelir. Nefis kadayıfların Hatay demir tavalarına dizildikten sonra içine mis gibi Hatay peyniri konur ve bol tereyağlı antep fıstıklı bir tatlı hazırlanır. Şerbetli tatlılar arasında dünyaya nam salmış en kıymetli lezzetlerimizdendir.
Oruk: Bakır tepsilere dizilip odun ateşinde pişirilen bir yemektir. Görünüşü içli köfteye benzer. Ancak iç harcıyla içli köfteden ayrılır. Hatay’a ramazan ayında yolunuz düşerse hemen her evde iftar ya da sahurda oruk ile karşılaşmanız mümkün.
AFYON MUTFAĞI
Anadolu’nun pek çok şehri gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, geleneklerini yaşatan, birbirinden özel ve lezzetli yöresel tatlarıyla bezeli zengin mutfağıyla öne çıkan Afyonkarahisar, Türkiye’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında giren üç şehrinden biri.
Tarihin en eski dönemlerinden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar tarihi ve kültürel değerlerin izlerini taşıyan bir coğrafyada yer alıyor. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olması Afyonkarahisar’ın yemek kültürünün oluşmasında temel belirleyici. Afyonkarahisar yöresi yemekleri incelendiğinde, çorbalar, et yemekleri, sebze yemekleri, pilavlar, hamur işleri ve tatlı çeşitleriyle oldukça zengin bir mutfağa sahip.
Afyonkarahisar'ın en ön plana çıkan lezzeti yıllık ortalama 20 bin ton üretilen Afyon Sucuğu. Kentin bir diğer en çok bilinen lezzeti de kaymak. Adına maniler ve özlü sözler dahi yazılan Afyon Kaymağı, soğuk hava şartlarında 12 saatte oluşturuluyor ve kent genelinde 200 gramlık paketlerde satılarak hem kahvaltıların hem de tatlıların vazgeçilmezi oluyor.
Ayrıca Afyonkarahisar’ın markalaşmış ürünleri de oldukça fazla: Afyon Pastırması, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Afyonkarahisar patatesli ev ekmeği, vişnesi ve şuhut keşkeği katma değeri yüksek ve coğrafi işaretli ürünler.
Pöç Çorbası: Dananın kuyruk sokumundan alınan etin haşlanarak etin tiftiklenmesi ve et suyu ile pişirilmesi sonucu hazırlanan doğal doping etkili yemek. Bu çorba doğal antibiyotik etkisi ile dört mevsim şifa kaynağıdır.
Lokum: Afyon’un meşhur yerleri gezisine çıkarsanız karşınıza ilk olarak Afyon Lokumu çıkacaktır. Mutlak tadına bakmalısınız.
Kaymak: Eğer hala Afyon Kaymağı yemediyseniz ilk fırsatınızda Afyon’a bir gezi düzenlemeyi düşünün.
Sucuk: Hakiki Afyon sucuğu tadı ve görünümü ile bambaşka bir lezzet. Gerçek sucuk tadını alarak yediğiniz bir kuru fasulye, bir de sahanda yumurta düşünün. Sizce de süper bir gurme keyfi değil mi?
BALIKESİR MUTFAĞI
Balıkesir'in zeytin, tahıl ve baklagil üretimi için önemli bir coğrafyada yer alması, iki farklı denize kıyısının olması şehrin mutfak kültürüne yansımış. Körfez bölgesindeki zeytinyağı üretimi yemeklerde zeytinyağı kullanımını yaygınlaştırmış. Balıkesir'de 50 farklı çeşit yerli peynir üretilmektedir. Keşkek, şura, tirit, saçaklı mantı, zerde, höşmerim, Balıkesir kaymaklısı, papalina, Mihaliç peyniri, Ayvalık zeytinyağı, Susurluk tostu, Ayvalık tostu ve börülce ekşilemesi; Balıkesir mutfağının önemli lezzetlerinden bazılarıdır.
Tirit
Tirit ekmekleri veya yufka küçük parçalar halinde kesilir ve bir tepsiye yerleştirilir. Üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk eti eklenir. Tereyağı ısıtılır ve üzerine dökülür. Karabiber eklenir. Tirit; karabiber ve maydanoz ile süslenerek servis edilir.
Zerde
Malzemeler: 1 kg tuzsuz taze peynir, 2 yumurta sarısı, 250 gr irmik, 100 gr un, 1 kg toz şeker, bir çay kaşığı kabartma tozu
Hazırlanışı: Bir tencereye 1 kg tuzsuz taze peynir konur. İçine bir çay kaşığı kabartma tozu atılır. 2 yumurta sarısı karıştırılarak eklenir. Kısık ateşte karıştırarak yağı çıkana kadar bal rengine dönene kadar bir saat pişirilir. 250 gr irmik, 100 gr un, 1 kg toz şeker ilave edilir. Şeker eriyene ve yağını salana kadar bir süre karıştırılır. Renk için biraz safran eklenebilir. Soğuduktan sonra servis edilir.
KAYSERİ MUTFAĞI
Bu nadide ve çok köklü bir geçmişe sahip olan mutfak, genelde etli ve unlu yiyeceklerin egemenliğinde varlığını sürdürüyor. Ev yemekleri bir hayli zahmetli görünse de, tadına bir kez bakanın bir daha vazgeçemeyeceği eşsiz lezzetlere sahip.
Gilaboru
Girabolu, yeşil mercimek büyüklüğünde üzüm gibi yuvarlak bir meyvedir. Meyvelerin 30-40 tanesi yaklaşık bir salkımı oluşturur. Sonbahara doğru kızarmaya başlar. Ekim ayında toplanıp yıkanır ve küplerde saklanır. Su eklenip loş ve serin bir yerde muhafaza edilir. Börek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.
Kayseri Pastırması
Pastırma, sığır ve manda etlerinin pastırmalık olarak parçalanmasından ve tıraşlanmasından sonra tuzlanması, ağartılması, çemenlenmesi ve yarı kurutulması ile elde edilen bir et ürünüdür.
Kayseri Mantısı
Mantı genel olarak un, su, yumurta, tuz gibi ana bileşenlerin belirli oranlarda karıştırılıp yoğrulmasıyla elde edilen hamurun biraz dinlendirilip belirli büyüklükte parçalara bölünerek, her bir parçaya belirli miktarda kıyma konduktan sonra hamurun dürülmesi esasına dayalı bir yöntemle üretilen unlu bir mamuldür. Türkiye'de daha çok Kayseri ili ile bütünlenmiş olan mantının tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır.
Aside
Aside Anadolu'da çeşitli yerlerde yapılan, asdiye ve asidiye adları ile de bilinen ve kökleri ortaçağ Arap mutfağına dayanan bir helva çeşididir. Genellikle un veya pirinç pişirilip koyu bir bulamaç haline getirilir, üzerine pekmez veya bal, ceviz fıstık, sade yağ vs eklenir.
Bayram Yahnisi
Koyun etinin sotelendikten sonra üzerine soğanla nohut eklenerek, salça ve çeşitli baharatlarla pişirildiği, dini bayramların birinci gününde yenilen bir yemektir.
Bulamaç Çorbası
Un, yağ ve yoğurtla yapılan bir çorba türüdür. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı'nda "bula" pişirmek anlamına gelir. Divan'da "Bulgama" diye geçen bulamaç Osmanlı döneminde yoksul yemeğidir. Osmanlı mutfağında un, yağ veya peynir, bazen de şeker ile yapılır.
Çemen
Çeşitli baharatlar, salça, sarımsak, tuz ve suyun belirli oranlarda harmanlanıp karışmasıyla elde edilen, kaselere konularak satışa sunulan yöremize has oldukça fazla tüketimi olan iştah açıcı, lezzetli doğal bir üründür.
Çerkes Mantısı
Klasik mantının yerine hamurun üçgen şeklinde kesilerek içinin, soğanla sotelenmiş haşlanmış patatesle doldurulup haşlandığı mantı çeşididir. Üzerine kırmızı toz biberli tereyağı gezdirilip servis edilir.
Tepsi Mantısı
Kare şeklinde kesilip hazırlamış mantı hamurları içine yağ sürülmüş bir tepsiye dizilir. Fırında yahut ocakta tepsi çevrilerek kızartılır. Bu işlemden sonra üzerine başka bir kapta hazırlanan kıymalı sos eklenir, üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis yapılır. Bu mantı çeşidi tepsiye kıymalı bir iç ile beraber hamurların konulması, pişince üzerine kıymasız sos ve yoğurdun eklenmesi ile de hazırlanıyor.
ADANA MUTFAĞI
Çorbalardan tatlılara, et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar Adana çok geniş bir yemek kültürüne sahiptir. Bunların başlıcaları Adana Kebabı, Adana içli köftesi, Adana Lahmacunu, Şırdan, Analı kızlı, Mumbar, Ciğer Kebabı, Sarımsaklı Köfte, Yüksük Çorbası, Dul avrat çorbası, Adana Su Böreği, Humus, Sıkma. Ayrıca içecek kültürü de geniştir. Bunlardan bazıları Şalgam Suyu, Aşlama (meyan kökü şerbeti), Misis Ayranı, Cezerye, Adana Karpuzu, Kozan Portakalı, Saimbeyli Kirazı, Turunç Reçeli ve Karaisalı Biberidir.
Adana Kebabı
Adana Mutfağı denince ilk akla gelen Adana Kebabıdır. Adana Kebabı Adana'da yemek çeşidi olmaktan öte başlı başına bir kültürdür. "Mangal" Adanalının vazgeçilmez demirbaşıdır. Öyle ki bu kebabın şişleri dahi demircilerde özel olarak yaptırılmaktadır. Lezzeti etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanan Adana kebabı için et; bir-iki yaş erkek kuzu eti olmalı, sinirlerinden arındırılmalı, bir gün dinlendirilerek zırh ile kıyılmalı. Hafif yağ emdirilmiş lavaşı, yanındaki ezme ve çoban salatası; bol yeşilliği ve elbette sumaklı soğan salatası ve şalgam ile kebap Adana'nın göz nuru. Yolu Adana'ya düşen herkesin, yanında ikram edilen salata ve mezelerle görsel bir şölene dönüşen adana kebabını tatmasını öneriyoruz.
Şalgam Suyu
Adana'nın meşhur içeceği olan Şalgam Suyu kebabın olmazsa olmazıdır. Yapımı oldukça zaman alır. Kara havuç, şalgam bitkisi ve setik eklenerek suda on beş- yirmi gün bekletilip mayalandırılmasıyla yapılır. Bekletildiği küpün meşe ağacından yapılmış olması ve bekletme ve mayalandırma süresinin uzatılması kalitesini ve lezzetini artırır. Ayrıca içerdiği yoğun A vitamini sayesinde göz sağlığına da çok iyi geldiği bilinmektedir. Adana'nın birçok yerinde tadılabilecek lezzetlerindendir.
İçli Köfte
Hanımların maharetlerini sergilediği, içi ayrı dışı ayrı bir hüner isteyen, hazırlanışı zor bir yemektir içli köfte. Askerden gelen oğul, uzaktan gelen dünür veya ağır misafirler için hazırlanan özel bir yemektir içli köfte. En önemli malzemeleri sabır ve maharettir. Adana'nın evlerinde karşılaşabileceğiniz lezzetlerindendir.
Aşlama
Meyan kökünden yapılan ve yöreye özgü özel bir içecek olan aşlama pirinç alaşımından yapılmış ibrikleri sırtında taşıyan satıcılar tarafından satılır. Aşlamanın; mide ülseri ve böbrek taşlarına iyi geldiği bilinmektedir.
Şırdan
Adana'nın meşhur sokak lezzetlerinden biri olan şırdan; geviş getiren hayvanlardan sadece bir adet elde edilir. Şırdan, akşam güneşin batışından sonra kaldırımların köşelerinde doğan lezzet güneşi gibidir. Adana'da, akşamları her köşe başında rastlanabilmektedir.
Analı Kızlı
İçli köftenin artan malzemelerinin israfını önleyen pratik zeka ürünü yemektir ekşili köfte ve analıkızlı. Ekşili köftenin içinde pişirilen küçük köftelerle hazırlanan yemek analıkızlı adını alıyor. İsteğe göre içine nohut ve kemikli et de katılabilmektedir. Özellikle Adana'nın köylerinde sıkça karşılaşılabilen bir yemektir.
Yüksük Çorbası
Mantı şeklindeki içi kıyma dolu hamur ve küçük kıyma topları ve nohut ile haşlanarak özel bir sos ile yapılan bu çorba özellikle köylerde düğün yemeği olarak ikram edilir.
Bici Bici
Bici Bici; yapımında nişasta, pudra şekeri, gül suyu, şerbet ve rendelenmiş buz kullanılır; muz, vişne veya çilek gibi meyvelerle süslenerek servis edilir. Sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen Adana'ya özgü oldukça serinletici bir tatlıdır.
Sıkma
Köylerde, hanımların bir araya gelerek yufka ekmek yaptıkları zamanlarda yemek yapmaya vakitleri olmadığından, o yemeklerin yerlerini sıkmalar alır. Elde açılan tabak boyutunda bazlama şeklindeki hamurun sacın üzerinde pişirilerek içine peynir, isteğe göre soğan ve maydanoz, biraz toz biber ilave edilerek sarılıp dürüm şeklinde yanında ayran veya çay ile servis edilen özel bir Adana lezzetidir.
Karakuş Tatlısı
Yumurta, süt, limon suyu, un ve zeytinyağı ile yoğrularak yapılan hamurun içine ceviz içi, tarçın ve toz şeker ilave edilip; zeytinyağında kızartılarak hazırlanan şerbet ile tatlandırılarak servis edilen Karakuş Tatlısı yörenin en özel tatlılarındandır.
DİYARBAKIR MUTFAĞI
Diyarbakır'da, mutfak kültürü olarak etli ve sulu yemekler ön plana çıkar. Tatlılarda ise doğal malzemeler tercih edilir. Peki, Diyarbakır mutfağının hangi yemekleri meşhur?
Diyarbakır Burma Kadayıfı
Diyarbakır Burma Kadayıfı; un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen, hamurun ince teller haline getirilmesi, ince tellerin içine ceviz içi veya Antep fıstığının konulup şekil verildikten sonra kızartılması ve üstüne şerbet dökülmesiyle elde edilen bir tatlıdır. 19. yüzyılda imalatına Diyarbakır'da başlanan, yapımı zor olan ve iyi ustalık gerektiren Diyarbakır Burma Kadayıfı; Diyarbakırlı ustalar sayesinde babadan oğula ve ustadan çırağa aktarılmıştır.
Diyarbakır Karacadağ Pirinci
Bölgenin özel toprak yapısı ve özel sulama suyuna uyum göstermiş olması Karacadağ çeltik ürününü diğer çeşitlerden ayırır. Karacadağ çeltiğinin dış görünüm yönünden en dikkati çekici yönü çeltiğin ve pirincin rengidir... Karacadağ pirinci pişme esnasında içerdiği uçucu yağ asitleri nedeniyle de aromatik özellik taşımaktadır.
Diyarbakır Karpuzu
İrilikleri itibariyle dünyaca meşhur olan Diyarbakır karpuzları yuvarlak-oval şekilli, alacalı karpuzlar sınıfına girmektedir. Günümüzde Sürme çeşidi yetiştirilmektedir. Temmuz sonu Ağustos başlarında hasada gelmekte ve Pazar değerini uzun süre korumaktadır. Pazarda uzun süre değerini koruyarak Eylül, Ekim ve Kasım aylarında dahi manavlarda bulunabilmektedir. 50 kg'ı aşan iriliklerde karpuzlar yetiştirilmekte ve kent halkının folklorik yapısında yer almaktadır. Diğer çeşitlere göre bol lifli olmasından dolayı tıbbi değeri bulunmaktadır. Diğer çeşitlere göre sahip olduğu özellikleri sadece Diyarbakır ilinde göstermektedir.
Diyarbakır Ciğeri
Diyarbakır ili ve çevresinde doğal ortamında ve kendine has floraya sahip bölgelerde yetiştirilmiş kuzulardan elde edilen karaciğer bir hayvanda yaklaşık olarak 600 gr civarındadır. Kesilen ve derisi yüzülen kuzu önce iç organları alınmak kaydıyla karkas haline getirilmektedir. Hemen pişirilip yenilebilir olması ve bölgede değerli olduğu için kuzunun karaciğeri alınıp damar ve sinirlerinden ayrıştırılıp pişirmeye hazır hale getirilir.
Beluh
Diyarbakır mutfağında "Beluh" adıyla yerini alan bu köfte Kürt mutfağındaki mercimekli köftenin Diyarbakır varyantıdır. Bu köftenin temel malzemesi çekilmiş mercimek ve köftelik bulgurdur, köfte türlü baharat, yeşil ot ve sebzelerle zenginleştirilerek servis edilir.
Lebeni (Mehir)
Ana malzemesi yayılarak yağı alınmış ayran olmak kaydıyla, bölgede her yerde, iklim şartlarına göre, bölgede yetişen değişik sebze ve otlarla yapılmaktadır. Sulu bir yemek olmakla birlikte çorba olarak değil ana yemek olarak yapıla gelmiştir.
Duvaklı Pilav
Adını üzerine yapılan süsün gelin duvağına benzerliğinden alan ve Diyarbakır mutfağının en parlak yemeklerinden biri olan duvaklı pilav, genellikle nişan, düğün, sünnet gibi davetlerde yapılarak konuklara ikram edilen bir pilav türüdür.
Taneli Mercimek Çorbası (Hebenisk)
Yerel ismi Habenisk'dir. Evlerde yapımı devam etmektedir. Ev yemekleri üretimi yapan restoranlarda sunulan çorba çeşitlerinden biridir.
Kenger Pilavı
Kenger çıkarıldığı dönemde kullanılmakla beraber, dondurulmuş bir halde saklanarak da yılın farklı dönemlerinde kullanılabilmektedir. Evlerde yapılan pilav, ev yemekleri yapan restoranlarda ve lokantalarda da üretilmektedir.
Ayvalı Kavurma
Meyve ile eti lezzete dönüştüren bu yemek tamamen Diyarbakır mutfağına özgü bir tattır. Bu yemek saray, kasır ve köşklerde yapılırdı. Halk mutfağında çok yer almazdı. Zamanla halk mutfağında kendine yer bulduysa da daha çok restoranlarda yapılan bir yemektir. Saray mutfağının katkısıyla, Diyarbakır mutfağında meyvelerle eti buluşturan çok sayıda yemek vardır.
Katkat kebabı (İşkembe Kebabı)
Tamamen Diyarbakır mutfağına özgü ve ilginç bir sakatat kebabı olan "Katkat kebabı" adını hayvan işkembesinin yedi katlı olan bölümünden yapılıyor olmasından alır. Sakatat ve işkembe yemek türlerini üreten işletmelerde üretimi yapılmaktadır.
Kaburga Dolması (Kelek)
Diyarbakır'da "kelek" adıyla bilinen kaburga dolması Lice halkı tarafından "kalek" olarak adlandırılır. Yemek küçükbaş hayvanın kaburgasından yapıldığı için Türkçede "yan" anlamına gelen "kelek" sözcüğünden türemiştir. Liceli yemek ustalarının aktardığı bilgiye göre; en lezzetli kaburga dolması keçi ya da çebiç etinden yapılır ve eskiden bu yemek Liceli hanımlar tarafından önemli konuklar için yapılırken, özel gün ve kutlamalarda ise hane halkı için yapılırmış.
KONYA MUTFAĞI
Konya'da et tariflerinin özel bir yeri var. Yani restoranlarda et tariflerinin ağırlığını görüyoruz. Bunun yanı sıra sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyorsanız sizin de deneyebileceğiniz yerel lezzetler var. Gastronom çorbası arıyorsanız, arabaşı çorbasını mutlaka deneyin.
Etli Ekmek
Etli Ekmek (Etli Ekmek) çok uzun bir pizza gibi görünen lezzetli ve ünlü bir yemektir. Kıyma, soğan, taze domates ve biber iyice karıştırılır ve uzunlamasına açılan ve ekmek fırınında pişirilen hamurun üzerine yayılır. Etli Ekmek genellikle Ayran ile tüketilir ve özellikle düğün ve törenlerde misafirlere servis edilir. Konya'yı ziyaret edenlerin tatması gereken bir yemektir.
Fırın Kebabı
Fırın Kebabı, Selçuklu Türklerine kadar uzanan bir yemektir. Bu tarihi lezzet, ılık yumuşak pideye geleneksel yöntemlerle pişirilmiş yumuşak ve sulu etler, közlenmiş biber ve domates eklenerek hazırlanır.
Bamya Çorbası
Selçuklu saraylarında doğan ve Mevlevi geleneği ile gelişen Bamya Çorbası, Konya'da asırlardır özellikle düğünlerde ve özel davetlerde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer almıştır.
Konya Etli Düğün Pilavı
Etli Düğün Pilavı (Etli Düğün Pilavı) Konya'da düğün sofralarının ana yemeğidir. Büyük kazanlarda pişirilir ve büyük kaselerde pirinç üzerine yumuşak, iyi pişmiş et dökülerek misafirlere servis edilir.
Tirit
Konya'nın en sevilen yemeklerinden biri de Tirit'tir. Eti pişirip kızarttığınız ekmeklerin üzerine koyun. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve soğanı serpip, maydanoz yapraklarıyla son dokunuşu yapın. İşte bu kadar kolay! Afiyet olsun.
Konya Peynirli Şeker
Mevlana Şekeri olarak da bilinen Konya Peynirli Şeker, ülkede o kadar büyük bir üne sahiptir ki Konya denilince akla Mevlana ve Etli Ekmek'den sonra o gelir. Temel içeriği su ve şekerdir. Ziyaretçiler Konya'dan ayrılırken sevdiklerine hediye olarak alırlar. Özellikle çocuklar tarafından sevilir.
TOKAT MUTFAĞI
Hem Karadeniz ikliminin hem de karasal iklimin görüldüğü ve farklı kültürlere ev sahipliği yapan Tokat'ın mutfak kültürü de bu durumdan etkilenmiştir. Sebze yemeklerinin yanında et yemekleri de oldukça meşhurdur.
Tokat Kebabı
"Tokat Kebabı" adını, yıllardır Tokat ilinde kendine has pişirme yöntemiyle yapılmasından almaktadır. Tokat ve çevresinde ticari bir ürün haline gelmeden önce bağ evlerinde özel günlerde yapılan kebap 1940'lardan sonra ticari bir ürün olarak da ün kazanmıştır. Tokat Kebabını Tokat'a özgü yapan, Tokat kebabında kullanılan etin ve kuyruk yağının, Tokat yaylalarında yetiştirilen Karayaka koyunlarının 6-9 aylık erkek kuzularından elde ediliyor olması, sebzelerin (Tokat biberi, patlıcanı, domatesi) Tokat ilinde yetiştirilmesi ve kendine has kebap ocağında pişirilmesidir.
Niksar Cevizi
Niksar cevizinin diğer cevizlerden farklı olmasına yol açan en önemli nedenler yöreye özgü iklim özelliklerinde yetiştirilmesi, tüketim ve gıda endüstrisinde aranan üstün özelliklere sahip olmasıdır. Niksar cevizinin Niksar coğrafyası ile özdeşleşmiştir.
Turhal Yoğurtmacı
Turhal yöresinde yapılan "yoğurtmaç", adını yoğurma ve katlama kelimesinden almaktadır. Turhal ve çevresinde ticari bir ürün haline gelmeden önce bayramlarda ve özel günlerde misafirlere ikram edilmek üzere evlerde yapılan yoğurtmaç; hamur ve iç malzemenin kendine has üretim yöntemine göre bir araya getirilip şekillendirilmesi ve taş tabanlı fırınlarda pişirilmesiyle elde edilen yöreye özgü bir ürün olup; haşhaşlı, cevizli veya sade olarak üretilmektedir.
Köme
Köme, içerisinde ipe dizili halde sırayla konumlanan ceviz içeren, Narince üzümü şırası, buğday nişastası ve un ile hazırlanmış, hasuda kaplanmış tatlı bir gıda ürünüdür. Hasuda, üzüm şırası, buğday nişastası ve buğday ununun birlikte pişirilmesi ile hazırlanan muhallebi kıvamında yöresel bir tatlıdır.
Bakla Dolması
Kuru bakla, bulgur, soğan ve çeşitli baharatlarla hazırlanan harcın, sadece Tokat yöresinde yetişen Narince üzümünün yapraklarına sarılmasıyla yapılan, kemikli et ile de pişirilen bir tür dolmadır.
Bat
Tokat'a özgü Bat yemeği, bölgenin yöresel soğuk yemeklerinden birisidir. Adını yenme şeklinden alan bu yemek, sulu olması ve ekmek batırılıp yenmesi sonucunda bat olarak anılmaya başlamıştır.
Zile Pekmez
Yumurta akı ve üzüm şırası kullanılarak elde edilen katı tip bir pekmezdir. Besleyici değeri bakımında oldukça zengin bir bileşime sahiptir. İyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir açısından da zengin bir besindir. Özellikle demir eksikliği sorunu yaşayanlara tavsiye edilir.
NEVŞEHİR KEBABI
Sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri, şehrin mutfak kültürünü doğrudan etkiler. Bulgurlu yemekler, çorbalar, tahıl ve baklagiller, patates, domates, biber, kabak, salatalık, kayısı, erik ve üzüm bölgede yetiştirilen en önemli tarım ürünleri arasındadır. Ayrıca bölgede bağcılık oldukça gelişmiş olması sebebiyle üzüm yaprağı ve pekmez gibi bağcılıktan elde edilen ürünler de yerel mutfak kültürünün büyük bir parçasını oluşturur.
Testi Kebabı ve Fasulye
Burada, Nevşehir'de kil çömlekler temel bir nedenle yapılır: Lezzetli testi kebabı ve fasulye! Testi kebabı çok orijinaldir. Ayrıca et içeriği ve farklı sebzeler ile oldukça sağlıklı ve lezzetlidir. Bu tür pişirmede yemekler geleneksel fırınlarda yavaş yavaş pişirilir. Bu nedenle dumanlı bir aroması ve daha fazla tadı vardır.
Diğer Yöresel Lezzetler
Nevşehir'in birçok farklı lezzetli yemeği vardır: Nevşehir'in birçok farklı lezzetli yemeği vardır: soğan, yumurta, biber ve domates; beyaz fasulye, tereyağı ve et ile ağpakla; nohut, buğday ve et ile gendirme; patatesli ve bulgurlu dıvıl, kayısı dolması ve kıyma ve farklı baharatlarla ayva!
Sağlıklı tatlılar
Nevşehir'de tatlıya düşkün kişiler asla hayal kırıklığına uğramaz. Kabak tatlısı ile bir ziyafet olacak, Köftür (üzüm suyu içeren bölgeye özgü Türk lokumu), Dolaz (tereyağı ile bir un helvası), üzüm pekmezi ve daha birçoğu… Nevşehir'in tüm lezzetli yemekleri ve tatlıları yöreye özgü yerel, doğal ve sağlıklı malzemeleri içerir!