5 Şurada Paylaş!

KAYSERİ MUTFAĞI

Bu nadide ve çok köklü bir geçmişe sahip olan mutfak, genelde etli ve unlu yiyeceklerin egemenliğinde varlığını sürdürüyor. Ev yemekleri bir hayli zahmetli görünse de, tadına bir kez bakanın bir daha vazgeçemeyeceği eşsiz lezzetlere sahip.

Gilaboru

Girabolu, yeşil mercimek büyüklüğünde üzüm gibi yuvarlak bir meyvedir. Meyvelerin 30-40 tanesi yaklaşık bir salkımı oluşturur. Sonbahara doğru kızarmaya başlar. Ekim ayında toplanıp yıkanır ve küplerde saklanır. Su eklenip loş ve serin bir yerde muhafaza edilir. Börek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

Kayseri Pastırması

Pastırma, sığır ve manda etlerinin pastırmalık olarak parçalanmasından ve tıraşlanmasından sonra tuzlanması, ağartılması, çemenlenmesi ve yarı kurutulması ile elde edilen bir et ürünüdür.

Kayseri Mantısı

Mantı genel olarak un, su, yumurta, tuz gibi ana bileşenlerin belirli oranlarda karıştırılıp yoğrulmasıyla elde edilen hamurun biraz dinlendirilip belirli büyüklükte parçalara bölünerek, her bir parçaya belirli miktarda kıyma konduktan sonra hamurun dürülmesi esasına dayalı bir yöntemle üretilen unlu bir mamuldür. Türkiye'de daha çok Kayseri ili ile bütünlenmiş olan mantının tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır.

Aside

Aside Anadolu'da çeşitli yerlerde yapılan, asdiye ve asidiye adları ile de bilinen ve kökleri ortaçağ Arap mutfağına dayanan bir helva çeşididir. Genellikle un veya pirinç pişirilip koyu bir bulamaç haline getirilir, üzerine pekmez veya bal, ceviz fıstık, sade yağ vs eklenir.

Bayram Yahnisi

Koyun etinin sotelendikten sonra üzerine soğanla nohut eklenerek, salça ve çeşitli baharatlarla pişirildiği, dini bayramların birinci gününde yenilen bir yemektir.

Bulamaç Çorbası

Un, yağ ve yoğurtla yapılan bir çorba türüdür. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı'nda "bula" pişirmek anlamına gelir. Divan'da "Bulgama" diye geçen bulamaç Osmanlı döneminde yoksul yemeğidir. Osmanlı mutfağında un, yağ veya peynir, bazen de şeker ile yapılır.

Çemen

Çeşitli baharatlar, salça, sarımsak, tuz ve suyun belirli oranlarda harmanlanıp karışmasıyla elde edilen, kaselere konularak satışa sunulan yöremize has oldukça fazla tüketimi olan iştah açıcı, lezzetli doğal bir üründür.

Çerkes Mantısı

Klasik mantının yerine hamurun üçgen şeklinde kesilerek içinin, soğanla sotelenmiş haşlanmış patatesle doldurulup haşlandığı mantı çeşididir. Üzerine kırmızı toz biberli tereyağı gezdirilip servis edilir.

Tepsi Mantısı

Kare şeklinde kesilip hazırlamış mantı hamurları içine yağ sürülmüş bir tepsiye dizilir. Fırında yahut ocakta tepsi çevrilerek kızartılır. Bu işlemden sonra üzerine başka bir kapta hazırlanan kıymalı sos eklenir, üzerine sarımsaklı yoğurt ile servis yapılır. Bu mantı çeşidi tepsiye kıymalı bir iç ile beraber hamurların konulması, pişince üzerine kıymasız sos ve yoğurdun eklenmesi ile de hazırlanıyor.