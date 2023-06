10 özel pilav

Mastuva

Malzemeler

2 kg ayran

300 gr pirinç

125 gr tereyağı

Mastuva nasıl yapılır?

Pirinçler ayıklanıp yıkandıktan sonra geniş bir tencereye bırakılır ve ayran ilave edilir. Tencereye konulan malzeme normal yanan bir ocağın üstünde karıştırılmaya başlanır. Ayranın bozulmaması için tahta bir kaşıkla ara verilmeksizin sürekli karıştırılır. Ayran kaynamaya başladıktan sonra karıştırma işlemi bir müddet devam eder. Pilav katı hale gelinceye kadar ateşte bırakılır. Katılaşan pilav ateşten alınarak ortası boşaltılmış vaziyette kaba konulur. Kızartılan tereyağı ortası boşaltılan pilavın içine dökülür ve servis yapılır.

Perde Pilavı

Malzemeler

1,5 kilo tavuk

750 gr pirinç

150 gr badem içi

250 gr tavuk ciğeri

Tarçın

Tereyağı

Karabiber ve tuz

Dış tarafı için

6 yumurta

100 gr margarin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kahve fincanı tavuk suyu

Alabildiğince un ve tuz

Perde pilavı nasıl yapılır?

Bir kaba yumurta kırılır. Eritilmeden margarin, tuz, zeytinyağı ve bir kahve fincanı tavuk suyu eklenip karıştırılır. Bu karışıma yavaş yavaş un ilave edilir. Hamur kıvamı tutunca, biri büyük biri küçük iki bezeye ayrılır. Bezeler on dakika dinlendirilir. Perde pilavının yapılacağı tencere katı yağ ile iyice yağlanır. Tencerenin dibine badem dizilir. Büyük beze oklava ile 1 cm kalınlığında açılır. Yağlanan tencereye kenarını kapatacak ve dışarı sarkacak şekilde döşenir. İç pilavın yapılışı: Tavuklar haşlanır, kemiklerinden ayrılıp tava ve ızgarada kızartılır. Pirinç tuzlu suda 20 dakika ıslatılır. Bademler haşlanıp kabukları soyulur. Ciğerler kuşbaşı doğranıp haşlanır. Pirinç rengi değişmeyecek şekilde yağda kavrulur. İç pilav gibi pişirilir. Kaynarken içine bademler eklenir. Pilav pişmeye yakın içine ciğer ilave edilir. Pilav demlendikten sonra ise üzerine karabiber ve tarçın ekilir. Hamur döşenmiş tencereye, pilav ve haşlanmış tavuk kat kat dizilir. En üste de daha önce ayırdığımız küçük hamur bezesi oklava ile açılarak kapak şekilde örtülür ve hava almaması sağlanır. Hamurun üstü yağlanır. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Piştikten sonra ters çevrilerek servis yapılır.

Özbek Pilavı

Malzemeleri

500 g kemiksiz, kuşbaşı kuzu eti

4 su bardağı su

2,5 tatlı kaşığı tuz

1 orta boy soğan

2 orta boy havuç

180 g tereyağı

2 su bardağı pirinç

2 tatlı kaşığı karabiber

Özbek pilavı nasıl yapılır?

Et kısık ateşte kendi suyu ile yaklaşık 40 dakika pişirilir. Daha sonra su ve yarım tatlı kaşığı tuz eklenir, yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Bu arada soğan küçük küçük; havuç kibrit çöpü şeklinde doğranarak yağda, kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kavrulur. Et, suyunu çekince havuç karışımına eklenir. Birkaç kez çevrilir ve tencerenin dibine yayılır. Üzerine pirinç, 500 ml su ve tuz eklenerek kaynamaya bırakılır. Önce orta, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar 15-20 dakika pişirilir. Karabiber serpilir ve üzerine peçete konup 20 dakika dinlendirilir.

Lüşeli Pilav

Malzemeler

1 demet lüşe (karların erimesiyle birlikte dağların eteklerinden toplanan bir çeşit pancar otu)

2 su bardağı pirinç

Yeterince su

Tuz

Lüşeli pilav nasıl yapılır?

Lüşe ayıklandıktan sonra pişirilir ve süzgeç yardımıyla suyu süzülür. Pirinçle birlikte yağda 5 dakika kavrulur. Üzerine su ve tuz eklenerek kısık ateşte pişmeye bırakılır. Suyunu çektikten sonra bir süre dinlendirilerek servis edilir.

Acem Pilavı

Malzemeler

250-300 gram kuşbaşı kuzu eti

1 kuru soğan,

750 gram havuç,

3 su bardağı pirinç,

Karabiber, kırmızı pul biber, az miktar tarçın, yağ

Havuç ekşilemesi için ise;

500 gram rendelenmiş havuç,

sumak (ekşi ahıdı) ya da nar ekşisi,

2-3 diş dövülmüş sarımsak,

tuz ve kuru nane

Acem pilavı nasıl hazırlanır?

Kuşbaşı et haşlanır. Suyundan ayrılan ete ince doğranmış kuru soğan, rendelenmiş havuç ve yağın bir kısmı ilave edilerek kavurma işlemi yapılır. Et suyu ile pilavın suyu ayarlanır ve havuç ilave edilir, daha önceden sıcak su ile haşlanmış pirinç yıkanarak suya bırakılır, kaynadıktan sonra orta ateşte pişirilir ve ayrılan yağ ile pilav yağlanır. Pilav dinlendirilir tabağa alınır. Üzerine karabiber, kırmızı pul biber, bir miktar tarçın ilave edilir. Et, pilav üzerine yerleştirilerek servise sunulur.

Havuç Ekşilemesi: Rendelenmiş havuç salata kabına alınır, sumak ya da nar ekşisi eklenir. Dövülmüş sarımsak ve tuz ilave edilir. Ekşilemenin yüzüne bolca kuru nane ilave edilerek pilavla birlikte tüketilir.

İstanbul Pilavı

Malzemeler

1 parça tavuk göğsü

4 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı badem (dövülmemiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

Yarım tatlı kaşığı safran

Yarım tatlı kaşığı zencefil

Yarım su bardağı bezelye (taze iç)

Yarım su bardağı Antep fıstığı (dövülmemiş)

İstanbul pilavı nasıl yapılır?

30 dakika sıcak tuzlu suda beklettiğiniz pirinci yıkayıp süzün. Pirinçleri bademlerle birlikte tereyağında kavurun. Haşladığınız tavuk göğsünün suyundan 2 bardak ayırın. Yarım kahve fincanı suda 30 dakika kadar beklettiğiniz safranı tavuk suyunun içine katın. Didiklediğiniz tavuk etini bezelye, tuz ve zencefille birlikte daha önceden kavurduğunuz pirincin içine ilave edin, bunun üzerine kalan tavuk suyunu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pilavın içine daha önceden sıcak suda beklettiğiniz Antep fıstıklarının iç kabuklarını soyup pilavınıza ekleyin, pilavınızı dinlenmeye alın.

Konuralp Pilavı

Halk dilinde kasaba pirinci olarak anılan Konuralp Pirinci'nin tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Yöreye özgü geçmişi ve “Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci” olarak adlandırılan Konuralp Pirinci zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Tarifimiz 16 kişiliktir.

Malzemeler

8 su bardağı Konuralp Pirinci

1 kg kemik (6 su bardağı kemik suyu için)

1 kg dana kuşbaşı et

Yarım kg nohut

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı salamura tuz

6 su bardağı su

Konuralp pilavı nasıl hazırlanır?

Kemikler bir gece önceden soğuk suda bekletilir, iyice yıkanır ve bir tencereye alınır. Tencereye alınan kemikler, üstüne çıkacak miktarda suyla iliği çıkana kadar yaklaşık 1-1,5 saat kaynatılır. Ardından bir süzgecin üzerine temiz tülbent serilir ve kemik suyu tortularından arındırılarak temiz bir kabın içine alınır.

Sekiz su bardağı Konuralp Pirinci iki yemek kaşığı salamura tuzla birlikte ılık suda 1-2 saat bekletilir. Ardından pirinçlerin kırılmaması için süzgeç yardımıyla el değmeden bol soğuk su ile iyice durulanır. Bir tencerede altı su bardağı kemik suyu ve altı su bardağı su birlikte kaynatılır. Kaynayan suya önceden haşlanmış nohut ve haşlanıp, didiklenmiş kuşbaşı etler ile tuz ve karabiber eklenerek kaynatılır. Daha sonra ıslatılan pirinçler ilave edilir ve kısık ateşte 10 - 15 dakika suyunu çekene kadar pişirilir. Ateşten alınan pilav bir oklava yardımıyla içten dışa doğru yavaşça karıştırılarak 30 dakika demlenmeye alınır. Demlenme işlemi yapılırken pilav tenceresi bir sofra bezine sarılır.

Ev işi yufka veya ince lavaş ılık suda ıslatılır ve sofra bezine sarılarak servise kadar yumuşak kalması sağlanır. Demlenen pilav, bir tepsiye aktarılır, üstüne yufkalar veya ince lavaş serilerek servis edilir.

Firik Pilavı

Malzemeler

1 kg kemikli et,

1 su bardağı nohut,

2 su bardağı firik,

1 su bardağı bulgur,

100 gr sade yağ veya tereyağı,

tuz,

karabiber,

kırmızı pulbiber.

Firik pilavı nasıl hazırlanır?

Nohutlar akşamdan veya bir iki saat evvelden bir tencereye alınır ve üzerine bolca su eklenerek ıslatılır. Kemikli et yıkanır nohutun suyu dökülüp yıkanır ve yeterince su ile düdüklü tencerede kaynamaya bırakılır. Fakat kaynamaya başlamadan üzerinde biriken köpükler kevgirle bir tabağa alınıp atılır. Sonra düdüklünün ağzı kapatılır, düdüğü yukarı çıkınca kemikli et içinden alınarak kemiklerden ayrılır ve irice parçalara ayrılır. Nohut et suyundan süzülerek bir tabağa alınır. Et suyu süzgeçten geçirilir ve içinde kemik kırıntısı olmamasına dikkat edilir. Daha sonra firik eğer taşlı ise geniş iki kap yardımı ile bol su işine alınarak önce birinci kapta elle karıştırılarak yıkanır üzerine çıkan saplar giderilir. Sonrada bir kaptan diğer kapa yavaş yavaş suyu ile birlikte aktarılarak tencerenin dibine taşların çökmesi sağlanır bu işlem birkaç defa tekrarlanır en son da taşlar atılır. Pilavın yapılacağı tencereye yaklaşık 8 su bardağı su ve et suyu karışık olarak konulur (4 et suyu, 4 su) ve kaynamaya alınır. Kaynayınca içine yıkanmış firik, bulgur ve daha evvelden haşlanmış nohut eklenir. Tuz ve kırmızı pul biber ilavesi ile önce hızlı ateşte sonrada kısık ateşte suyunu çekene kadar, firik yumuşayana kadar pişirilir. (Firiğin suyunu ayarlamak belki zor olabilir her firik aynı pirinç gibi ayrı su çekme kapasitesi vardır, daha az su konulup eksildikçe kaynar su eklemek belki de firik pilavını ayarlamaya yardımcı olacaktır veya firik pişmiş ve hala içinde suyu olunca ağzı açık olarak pişirmek suyunun daha çabuk buharlaşıp yok olmasını sağlayacaktır.) Firik pilavı pişince, 50 gr. tereyağı tavaya alınır ısıtılıp içine karabiber eklenerek hafif kızartılarak pilavın üzerine aktarılır ve pilavın kapağı kapatılarak dinlendirilir. Tavaya geride kalan 50 gr. yağ ve etler alınır, tuz ve karabiber eklenerek kavrulur ve tabağa aldığınız Firik pilavının üzerine etler alınarak servis yapılır.

Karıştırmalı Pilav

Malzemeler

2 su bardağı orta irilikte bulgur

2 yemek kaşığı tereyağı

500 g doğranmış et (kavurma et)

1 yemek kaşığı domates salçası

Pul biber

Bir miktar tuz

Karıştırmalı pilav nasıl hazırlanır?

Öncelikle etimiz kavrulur, bir tencereye alınarak üzerine biraz salça eklenir, pul biber ve tuz eklenerek üzerine 1.5 litre su ilave edilir. Kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra da üstüne bulgur eklenerek bir süre daha kaynatılarak suyunu çekmesi beklenir ve beş on dakika sonra servis edilir.

Hamsili Pilav

Karadeniz yöresine ait bir yemek türü olan hamsili pilav, Karadenizlinin vazgeçilmez lezzeti. Özellikle hamsinin en lezzetli olduğu Sinop'ta yapıldığında, tadını damaklarda bırakan bir yemek haline geliyor.

Malzemeler

500 gr hamsi (kılçıkları ayıklanmış)

500 gr pirinç

1 baş kuru soğan

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık (çam fıstığı)

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı sıvı yağ

Hamsili pilav nasıl yapılır?

Pirinçleri bir kaba koyup, üzerini 4 - 5 parmak aşacak kadar ılık tuzlu su ilave edin ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Nişastasının artması için akan suyun altında birkaç kez yıkayın ve süzün. Yağı tencereye koyun. Yağ kızınca fıstıkları ilave edip, biraz sarartın. Soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşinceye kadar fıstıklarla beraber kavurun. Şekeri ve kuşüzümlerini katıp, bir taşım kaynatın. Tuzunu ve biberini ayarlayın. Pirinçleri ekleyip karıştırın. Tekrar bir taşım kaynatıp, ateşi kısın. Tencerenin kapağını sıkıca kapatıp pilavı kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırınınızı 180°C’ye getirip ısıtın. Pişen pilavı ateşten alın. Kapağını açıp, tencerenin ağzına bir havlu kâğıt koyun ve kapağı tekrar kapatın. Pilavı bu şekilde 20 dakika dinlendirip kıyılmış maydanozu ilave edin. Tahta bir spatula veya düz kevgir ile pirinçleri ezmemeye özen göstererek karıştırın. Hamsileri birkaç su yıkayıp süzün ve tuzlayın. Pilavı alabilecek büyüklükte bir fırın kabını yağlayıp mısır unu ile unlayın. Kabın dibine sırtları aşağı gelecek bicimde bir sıra hamsi döşeyin. Kenarlarına da kuyruk kısımları kabın dışına sarkacak şekilde hamsileri yapıştırın. Pilavı hamsi döşenmiş kabın içine doldurup, hamsilerin dışarı tasan kuyruklarını pilavın üzerine doğru kapatın. Pilavın üzerini de tamamen kalan hamsilerle kaplayıp, kabı sıcak fırına surun. Pilavı yaklaşık 30 dakika hamsiler iyice kızarıncaya kadar pişirip, fırından alın. Bir tepsiye ters çevirip, sıcak olarak servis yapın.