Kars ketesinin Türkiye'nin bir çok yerinden ilgi gördüğünü anlatan Uluak, "Unu önce süt, yoğurt, tereyağı ile karıştırıyorum, hamurumu hazırlayıp dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dinlendikten sonra içini hazırlıyorum daha sonra tereyağı eritip açıp hazırladığım hamuru yağlayıp bir süre daha bekletiyorum." dedi.

Uluak, dinlenen hamurları daha sonra tepsiye dizdiğini ifade ederek, "Yumurta ve yoğurtu çırpıp, içini doldurduğumuz ketelerin üzerine sürüp fırına atıyoruz. Yaklaşık 15 dakika taş fırında beklettikten sonra çıkartıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Keteye ilgi oldukça fazla, Kars ketesini bilen sürekli afiyetle tüketiyor." diye konuştu.

Ramazan ayı olması dolayısıyla ketenin çok tüketildiğini belirten Uluak, şöyle konuştu:

"Keteleri sarı yağla yapıyoruz ondan dolayı sahurda daha tok tutuyor bundan dolayı talep daha çok oluyor. Ramazanda gündüz yaptığım tüm keteleri satıyorum elimde hiç kalmıyor. Türkiye'nin her yerinden kete isteyenler oluyor, İstanbul'a, Ankara'ya diğer illere kete gönderiyoruz."

Uluak, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde olması dolayısıyla ramazandan önce durgunluk yaşadıklarını ancak şu sıralar yoğun olduklarını dile getirdi.

Kete üreticileri olarak ramazandaki işlerinden memnun olduklarını söyleyen Uluak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazanda işlerimiz iki kat arttı. Burada kete çok tutulduğu ve özellikle sahurda çok tüketildiği için işlerimiz de çok şükür iyi. Kete ramazanda çok tercih ediliyor, bundan dolayı ilgi de çok."