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Acem Köftesi, VAN
Köklü bir tarihe sahip Van'ın birbirinden güzel ve lezzetli birçok yöresel yemeği var. Van'da, özellikle özel günlerde tercih edilen Acem Köftesi de bu lezzetler arasında.
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Van Mutfağına özgü Acem Köftesi'nin yapılışını anlatan Vanlı Nuran Demirhan bu yemeğin kıyma, haşlanmış yumurta, kırık nohut, pirinç, ince bulgur, patates, biber, domates salçası, kuru soğan, reyhan ve zeytirun baharat ile yapıldığını söyledi.
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Demirhan, "Acem Köftesi Van'da ramazan aylarında ve özel günlerde tercih edilir. Biraz zahmetli bir yemek. Bunun eti taşta dövülür aslında. İçinde önceden haşlanmış ve soyulmuş yumurta bulunur. Acem Köftesi içli köfte gibi açılır ve haşlanmış yumurta bunun içine bırakılır. Sonra sosuyla patatesiyle pişirilir.
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En önemli özelliği zeytirun ve reyhan otudur. Bunları bahar aylarında toplayıp kurutuyoruz. Bu yemeği herkes bilmez. Ben de büyüklerimden öğrendim. Zahmetli ama çok lezzetli bir yemektir" dedi.
Etli Köfte (Acem Köftesi) Malzemeleri
Yağsız kıyma
Pirinç
İnce bulgur
Lepe
Tuz, karabiber, pul biber
Reyhan
Zeytirun (Tarhun Otu)
Salça
Etli Köfte (Acem Köftesi) Yapılışı: İki kez çekilmiş yağsız kıyma, pirinç, ince bulgur, lepe, tuz, karabiber, pul biber, reyhan, zeytirun, salça kullanılarak yapılır. Lepe akşamdan ıslatılır, diğer malzemelerle birlikte iyice yoğrulur avuç içinde büyükçe köfteler yapılır diğer tarafta pişirme suyu hazırlanır, soğan doğranıp yağda pembeleştirilir salça ilave edilir yeterince su konulur kaynatılır bu suya reyhan, zeytirun ilave edilir hazırlanmış olan köfteler bu suya atılıp pişirilir servis yapılır.
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İncelek tatlısı, AKSARAY
Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden İncelek tatlısı, hafif ve hazırlanışının kolay olması nedeniyle ramazan ayı boyunca iftar sofralarını süslüyor. Adını yufkaların çok ince açılmasından alan tatlı, kargo ile Türkiye'nin pek çok yerine ve Aksaraylıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.
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