15 farklı ülke 15 farklı çorba

İnsanlık tarihi kadar eski bir yemek olan çorbanın soğuk algınlığı gibi hastalıklarda iyileşmeye yardımcı olmasının yanı sıra çorba detoksları ile zayıflamak, sağlıklı ve fit hale gelmek de mümkün.
Türk mutfağının sayısız değişik çorba çeşitliliği sayesinde sofralarımızı zenginleştiriyoruz. Dünyanın geri kalanı da bizimle aynı şeyi yapıyor. Her ülkenin kendine has çorba tarifleri var ve kimi sınırları çoktan aştı.
15 farklı ülkeden 15 ikonik çorbaya göz atmaya ne dersiniz?
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ÇİN: Acılı ekşili çorba
Ülkemizde de Çin restoranlarında sıklıkla gördüğümüz, tadına aşina olduğumuz acılı ekşili çorba, kendi memleketinde farklı baharatlarla yapılabiliyor. Zencefil gibi her yerde bulunabilen baharatların yanı sıra beyaz biber gibi yöreye has lezzetler de çorbanın hem acılı hem de bol ekşili olmasını sağlıyor.
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İTALYA: Minestrone
Etli sebzeli bir çorba olan Minestrone, İtalya’ya özgü. Genellikle erişte ya da makarna ile fasulye, soğan kereviz, havuç, domates gibi sebzelerin etle pişirilmesi ile yapılıyor. Minestrone da sınırlarını aştı ve hatta ABD’de en çok tercih edilen çorba haline geldi.
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İSPANYA: Gazpacho
Yaz aylarının favorisi, gazpacho çorbası oldukça kolay bir tarif. Domates, salatalık, dolmalık biber, kırmızı soğan, jalapeno biberi, sarımsak, limon suyu, balzamik sirke, kimyon gibi çok sayıda sebze ve baharatla yapılıyor ve soğuk servis ediliyor.
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KANADA: Bezelye çorbası
Fransız mutfağından alınarak Kanada tarzının eklendiği bezelye çorbası, füme jambon ile yapılıyor. Kanada’ya gidenlere, geleneksel bezelye çorbasının tadına mutlaka bakmaları gerektiğini hatırlatalım.
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FRANSA: Soğan çorbası
Karamelize edilen soğanlar tatlı bir tat alır, çorbanın en büyük özelliği de işte bu lezzetten gelir. Fransız ekmeği ve Gruyere peyniri ile sunum yapmak da Fransız mutfağının servis özelliklerinden gelir.
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