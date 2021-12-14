3 malzemeli kurabiye tarifi

Hem pratik hem lezzetli hem de az malzemeli bu kurabiyeyi çok seveceksiniz. Hazırlarken hem keyif alacak hem de çayınızın kahvenizin yanına lezzet katacaksınız.

MALZEMELER

70 gram fındık içi

30 gram şeker

40 gram tereyağ

HAZIRLANIŞI

Fındık içini şekerle karıştırın. Tereyağını hafif eritin ve fındıklı karışımla karıştırın.

Hazırladığınız hamuru 20 dakika kadar serin bir yerde bekletin. Fırını 180 derecede ısıtın.

Hamurdan küçük parçacıklar koparak yuvarlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Hazırladığınız kurabiyeleri 10 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız kurabiyelerin çekmesi için yarım saat kadar bekletin.

Afiyet olsun...