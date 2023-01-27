40 yaş için beslenme önerileri

Gerçek şu ki beslenme düzeni söz konusu olduğunda akıllıca davranmak, belirli bir öğrenme süreci gerektiriyor.

Sağlıklı beslenmek, çayı şekersiz içmekten ibaret değil ne yazık ki.

Gençken, hızlı metabolizma ve sürekli hareket halinde olma hali, besin tercihleri konusunda bilinçli olmamızı gerektirmiyor.

Ancak yaş ilerledikçe, metabolizma hızımız elimizde olmadan yavaşlamaya başlıyor ve gençlik yıllarımızın diyetleri geçerliğini yitirmeye başlıyor.

20li yaşlardaki formu 40larda da koruyabilmek ise ancak şu farkındalığa erişmekle mümkün oluyor: Zihin, beden ve ruh, aynı anda birlikte çalışan bütüncül bir mekanizmanın parçaları; sağlıklı kalmanın anahtarı ise bu üç öğeyi eş zamanlı olarak memnun edecek şekilde beslenmek.

İşte 40lı yaşlarınıza ulaşmadan önce öğrenmeniz gereken birkaç kritik ders:

Herkes için iyi olan, size iyi gelmeyebilir

Her şeyden önce, kişinin kendi bedenine güvenmesi ve onu dinlemesi gerekiyor. İnternet birtakım listelerle dolu; görmüşsünüzdür mutlaka – ideal besinsel içerikleriyle sağlık için vazgeçilmez gıda listeleri. Ancak sizin için en iyisinin ne olduğuna karar veren bu listelere inanarak vücudunuz için en iyisini yapmış olmayabiliyorsunuz.

Her beden, besinleri farklı şekilde işliyor. Yapılan araştırmalara göre, farklı insanlar aynı besin maddesine kayda değer farklılıklarda tepki veriyor; yani söz konusu gıda ne kadar sağlıklı olursa olsun, onu metabolize ediş şeklimiz değişiklik gösterebiliyor. İşte bu yüzden, vücudunuzun farklı besin türlerine verdiği tepkilere dikkat etmelisiniz. Vücudunuzla etkili bir şekilde iletişime geçerek, kendinize bir iyilik yapmış olacak, ne yemeniz ya da ne yememeniz gerektiğini dikte eden listelere körlemesine inanmamış olacaksınız.

Abur cubur ürünleri hayatınıza almayın

Atıştırma zamanı geldiğinde neden illa abur cuburlara gidiyor elimiz? Evet, ana öğünlerde sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz; ancak nedense aralarda abur cuburlara yönelmek bir tür ödül gibi geliyor. Hatta bazen abur cubur sözünü duymak bile besinsel değerleri sıfır olan bu ürünlere uzanmamıza sebep oluyor. Belki de öğünler arasında pratik seçenekleri tercih etmek istememizden kaynaklanıyor bu durum.

Kendinizi bir tür abur cubur döngüsüne sokmanıza hiç gerek yok; yapmanız gereken tek şey, kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde yediklerinizi yemeye devam etmek – daha küçük porsiyonlarla. Öğle yemeğinden kalanları paketleyip şöyle saat üç gibi yemeyi deneyin mesela. Ya da küçük bir saklama kabına biraz pancarla küp küp doğranmış tavuk koyun. Yani, öğünler arasında eliniz yanlış gıdalara gidecek oluyorsa, ana öğünler için hazırladıklarınızı biraz daha fazla yapın ki atıştırmalık saatlerinde yiyecek sağlıklı bir şeyleriniz olsun.

Canınız bir şeyler mi çekiyor ama önce su

Sıcak yaz günlerinde şöyle buz gibi bir meyve suyu ne kadar da iyi gidiyor, değil mi? Canınız soğuk bir içecek çektiğinde mesela, önce su içmeyi deneyin. Sudan sonra canınızın başka bir şey içmek istemediğini göreceksiniz. Suyunuz daima gözünüzün önünde olsun ki sağlıksız seçeneklere yönelmenize gerek kalmasın.

Biraz daha kanıta mı ihtiyacınız var? Illinois Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, günlük su tüketimini yalnızca %1 oranında artıran kişilerde, günlük total kalori tüketimi azalmaya başlıyor – şeker, sodyum, doymuş yağ ve kolesterol tüketimiyle birlikte tabi ki. Ayrıca günde fazladan 1 ila 3 bardak su içen kişiler, gün içinde 68 ila 205 birim daha az kalori alıyorlar.

Yol boyunca küçük destekçileri arayın

Sağlıklı beslenme yolunda, daha iyi uyuduğunuzu, gülümsemenizin güzelleştiğini, dikkatinizin keskinleştiğini ve ruh halinizin pozitife doğru evrildiğini fark ettiğinizde şaşkınlık yaşamayın. British Journal of Health Psychology dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, yalnızca sebze ve meyve tüketmek bile daha mutlu, daha yaratıcı ve daha meraklı olmamızı sağlıyor.

İlk etapta gözünüze çarpacak şey, cildinizdeki değişim olacak – özellikle de söz konusu şişkinlik olduğunda. Uzun bir süre boyunca zayıf bir şekilde beslendiğinizde, şişkin olmaya alışıyor, sorununuzu fark etmiyorsunuz bile. Ancak sağlıklı ve bedeninizle uyumlu bir şekilde beslenmeye başladığınızda, cildiniz doğal olarak sıkılaşıyor. Bu hissi bir kez tecrübe ettiğinizde, şimdiye dek kaçırdıklarınıza pişman olabilirsiniz biraz.

Son üç saate dikkat edin

Söz konusu sağlıklı beslenme olduğunda, çoğu kişide süreç şu şekilde işliyor genelde: sabahtan akşama dek diyete sadık kalınıyor, ancak yatmadan önceki son üç saate girildiğinde işler değişiyor.

Kontrol etmesi son derece güç olan bu gece öğünleri, birçok insanı ciddi şekilde zorluyor. On iki saatlik azim dolu bir sürecin üç saatlik bir zayıflıkla berbat edilmesi hissi hiç hoş değil.

Peki günün bu en zorlu üç saatinde kendinizi sağlama almak için neler yapabilirsiniz? Hasarsız bir gece için şu üç taktiği uygulamaya sokmaya çalışın: