87 yıldır aynı lezzette

Dedelerin Yugoslavya'dan Pazaryeri'ne göç ettiğini ve çok zor şartlarda 1936'da ilçede 90 metrekare bir dükkân kiralayarak başladığı dondurma üretimi 87 yıldır aynı yerde aynı lezzetle devam ediyor.

Pazaryeri ilçesinde havaların ısınmasıyla dondurma sezonu biraz geç de olsa başlarken, ilçeden temin edilen günlük sütler dondurmalara lezzet katıyor. Pazaryeri ilçesinde 87 yıl, 4 kuşaktır boza ve helva üretimi gerçekleştiren Soydan ailesi yaz aylarında da organik dondurmaya üretmeyi sürdürüyor. Pazaryeri'ne kışın boza ve helva yazın ise dondurma yemeğe Bursa, Bilecik, Eskişehir ve birçok ilden vatandaşlar geliyor.

"Tadına bakmak için Bursa'dan kalktık geldi"

Bursa'dan Pazaryeri ilçesine dondurma yemeğe geldiğini söyleyen Musa Demirel, "Pazaryeri'nin meşhur dondurmasının adını duyup yemeğe hayal ediyorduk, tadına bakmak için Bursa'dan kalktık geldik. Ama tahinli, kestaneli dondurması çok güzel. Bu lezzet bu tada bakmak için Bursa'dan özel olarak geldik. Gerçekten harikulade eşe dosta tavsiye ederim. Dünya nimetlerinden yararlanmak lazım bu tadı tatmak lazım” diye konuştu.