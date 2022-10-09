Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve '6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali', 7 Ekim'de başladı. Yoğun ilgi gören festivale yerli ve yabancı binlerce turist katıldı. Hafta sonunu değerlendiren çok sayıda lezzetsever, festivalin üçüncü gününde de Merkez Park'a akın etti. Güvenlik güçlerinin kontrol noktasından geçenler, kurulan yüzlerce stantta 140 çeşit lezzeti bir arada görme fırsatı buldu.

Adana Lezzet Festivali'de 140 çeşit yemek tanıtıldı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Özellikle Adana kebap ve ünü ülkeye yayılan yöresel şırdan dolmasının büyük ilgi gördüğü festivalde, kentin bir başka markası haline gelen Adana tostu da misafirlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu stantların başında geldi. Adana'ya özgü analı kızlı çorbası, mumbar dolması ve tereyağlı Adana böreği de misafirlerden tam not aldı.

OTELLERDE BOŞ YATAK KALMADI

Geçen yıl festivale 300 bin kişinin katıldığını hatırlatan Adana Valisi Süleyman Elban, festivalin geçen yıldan daha coşkulu geçtiğini söyledi. Kentteki otellerde hafta sonu tek bir boş yatak kalmadığını belirten Vali Elban, "Bir önceki yıl sıfır atığı hedeflemiş tek festivaldi, bu sene karbon ayak izini sıfır olarak hedefleyen bir festival olduk. Adana ve çevre il ve ilçelerdeki oteller de doldu. 140 çeşit yemeğimizi tanıtma fırsatı bulduk. Festival bitince hemen gelecek yıl yapılacak festivalin hazırlıklarına başladık" dedi.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival bu gece sona erecek.