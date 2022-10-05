Adapazarı Islama Köfte'nin en ayırt edici özelliği köfte ile birlikte sunulan ıslatılmış soslu ekmektir. Soslu ekmek büyükbaş hayvana ait olan kemik suyu, kırmızı toz biber, sıvı yağ ve bayat ekmekten (mayalı kara fırın ekmeği) oluşur. Ekmekler soslandıktan (ıslatıldıktan) sonra kızartılır. Kızartılan bu ekmek dilimlerinin üzerinde ızgarada pişirilen köftelerin servis edilir.

MALZEMELER

Köfte Malzemesi (tarif 8 kişi içindir)

1 kg dana kıyma (500 gr dana kaburga ve 500 gr dana kol) 1 orta boy soğan

80 gr ufalanmış bayat ekmek içi (mayalı ve karafırın ekmeği olmalıdır.) 10 gr kimyon (1 çay kaşığı)

10 gr karabiber (1 çay kaşığı)

10 gr kırmızı toz biber (1 çay kaşığı) 30 gr tuz (3 çay kaşığı)

Islama Suyu Malzemesi:

İnce dilimlenmiş ve mayalı bayat kara fırın ekmeği

1 kg kemik suyu (danadan alınmalıdır.)

50 gr kırmızı toz biber (2 çorba kaşığı)

100 gr sıvı yağ (1 çay bardağı)

Tuz (1 tatlı kaşığı)

Dananın kalın kemikleri (özellikle kaburga ve kaval kemikleri) ortadan kırılarak içinde 12 litre su bulunan büyük bir kazana, içine 2 adet büyük soğan ile birlikte konulur. Takriben 12 saat ağır ateşte kaynatılır. Tülbentten geçirilerek (kemik kırıntılarının kalmaması için) saf kemik suyu elde edilir.

Süsleme: 2 orta boy hafif közlenmiş domates (her porsiyonda bir domatesin ¼’ ü kullanılır) 8 sivri hafif közlenmiş biber (Her porsiyonda 1 adet biber)

NASIL YAPILIR?

Kıymanın içine soğan rendelenir. Baharatlar katılır ve ekmek rendeden geçirilerek ilave edilir. Kıvama gelinceye kadar elle yoğrulur. En az 1 saat dinlendirilir. Porsiyona 10 adet gelecek şekilde (toplam 80 adet) elle şekillendirilir ve ızgaraya sırayla dizilir.

Kemik suyunun içine kırmızı toz biber, sıvı yağ ve tuz karıştırılır. Ekmekler ıslama suyuna bandırılır ve ızgaranın üzerine konulur. Az kızaracak şekilde ızgaradan alınır ve servis tabağına 2 dilim koyulur. Kızaran köfteden, tabaktaki ekmeklerin üzerine 10 adet koyulur. Hafif közlenmiş domates ve biber tabağın üstüne konularak servis edilir.

Tercihen ıslama köfte yanında piyaz, üzüm şırası veya ayranla servis edilir.

Üretim metodunda diğer köfte çeşitlerinden ayrılan en önemli detay büyükbaş hayvana ait olan kemik suyu, sıvı yağ, kırmızı toz biber ve tuz karışımlarında ıslatılan ekmeklerinde köfteler ile birlikte ızgarada pişirilmesi ve köftelerin ıslama ekmelerin üzerinde servis edilmesidir.