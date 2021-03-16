Tadı ile beğenilen ve üreticileri tarafından fıstıklı Gaziantep baklavasına rakip gösterilen bademli baklavanın üretiminin artırılması hedefleniyor.
Adıyaman'da son yıllarda çiftçiler arazilerine verimli ve yüksek fiyat satışı ile ön plana çıktığı için badem ekmeye başladı. Kentteki 78 bin 210 dekar alanda badem üretimi yapan üreticiler, geçen yıl 18 bin 323 ton hasat yaptı. Bademler, yurt içi ve yurt dışına satılırken, üretimin en çok yapıldığı Kahta ilçesinde tatlıcılar yeni bir lezzet ortaya çıkardı. Üretimin en fazla yapıldığı Kahta ilçesindeki bir tatlı ustası, fıstık yerine badem kullandığı baklava yapmaya başladı.
Antep fıstığı veya ceviz yerine bademli baklava yapan ve ortaya çıkan baklavanın diğerlerinden daha lezzetli olduğunu savunan tatlı ustası Seyit Muhammed Uçar, "Adıyaman'da bademciliğin bu kadar geliştiğini görünce biz de bademli tatlı yapmaya karar verdik. Çeşitli denemeler yaptık ve bademli baklavayı ürettik. Vatandaşlarımız bu tadı çok beğendi ve şu anda rağbet görüyor" dedi.
Fıstıklı baklavaya fıstık yerine bezelye konularak hileye başvurulabileceğini, ancak bademde böyle bir durumun söz konusu olamayacağını da ifade eden Uçar, "Biz baklavada bademin özünü kullanıyoruz ve kesinlikle bir hilesi yoktur. Bademin içerisine kesinlikle alternatif koyamazsınız. Biz bu yeni lezzet için patent başvurusunda bulunduk" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN BADEM ÜRETİMİNİN YÜZDE 12'Sİ KAHTA'DA
Sert Kabuklu Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ise Türkiye'nin badem üretiminin yüzde 12'sinin Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gerçekleştiğini söyledi. Kahta'da 4 milyon civarında badem ağacı bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bademin başkenti Adıyaman ve bademin kalbi ise Kahta´dır. Hedeflerimiz bademi tatlı, kuruyemiş olarak katma değerini yükseltmek. Tatlı ile başladık, yakında yağını, sütünü, ezme ve badem kremasını üreterek ve ürün çeşitliğimizi artırarak piyasa yer almak istiyoruz" diye konuştu.
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