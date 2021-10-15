Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alıyor. Bu tür, sulu ve damaklarda iz bırakan aromasıyla da fark oluşturuyor.
İlkbaharda zirai don olayı yaşanmadığı için meyveler bu yıl ağaç dallarını sardı. Diğer elma türleriyle birlikte toplamda 35 bin tondan fazla elma üretiminin beklendiği kentte erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan çiftçiler merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor. Yere düşenlerin bile çürümeden ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.
Meyve diyarı Ziyaret beldesinde yaşayan 73 yaşındaki Bekir Damatoğlu, “Anadan doğma elma üreticisi sayılırım. Bu yılki kadar elma görmedim. Topluyoruz, topluyoruz. Bitmiyor. Cenab-ı Allah Hızır mı uğrattı ne? Bilmiyoruz. Birde fiyatlarımız iyi olsa” dedi.
Bir yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını hasat etmeye çalıştıklarını belirterek elmaların dalında 1,5 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını buna karşın gübre, mazot ve diğer masrafların giderek arttığını anlatan 3 çocuk babası Damatoğlu, “Ağaçların dibine dökülen elmaları toplayıp fabrikaya gönderiyoruz. Önceden dibindekiler satılmıyordu. Pekmez yapardık. Artan ise çürürdü” diye konuştu.
Üreticilerden Sevgi Kömürcü şifa kaynağı olduğunu vurguladığı elmalardan doya doya tüketilmesini tavsiye ederken Amasya - Samsun karayolunda manav tezgahı olan Aslan Çelebi de rengarenk elmaların kilosunun 3 lira ile 6 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.
Soğuk hava deposu işleten Emrah Çapkın ise buzhanelere konulan elmaların kışın ihtiyaca göre yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade etti.
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