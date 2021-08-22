Aşure yapmanın incelikleri

Muharrem ayının 10. gününden itibaren yapılan bu bereket tatlısı daha çok çoğulculuk, paylaşım, renklilik, zenginlik ve cömertlik notalarına sahiptir. Ayrıca rivayete göre, Hz. Nuh'un gemisi 10. günde karaya oturmuş, Hz. Nuh da gemide bulunan yemiş ve tahılları karıştırarak bir tatlı yapmıştır.
Muharrem'in 9-10 da oruçlar tutulduktan, yas-ı matem anıldıktan sonra Aşure dağıtıldığında herkes eşittir ve farklılık yoktur, zenginlik fakirlik yoktur, aşuredeki bir sürü renk gibi farklılıklara saygı vardır, kardeşlik ve paylaşmak vardır. Ben buyum komşum, ben buyum kardeşim, senin için tüm dünya yemişlerimi ayıklayıp temizlerken güzel düşüncelerde bulundum; Bir oldum, yoluna yoldaş oldum, pişen aşureme sevgimi kattım, istedimki hep beraber güzel günlere olan umudumuz daha çok olsun, muhabbetimiz eksik olmasın, kara günlerimiz olmasın, sağlığımız dirliğimiz bir olsun. En acı günlerin aşure tadında olsun.
Aşure pişen evin daha bereket dolu bir yıl geçireceğine inanılır. İçi onlarca iyi niyetle dolu olan bu tatlı çok eski bir dönemden bugüne kadar devamlılığını sürdürdü ve ocaklarımızın iyi niyetli elçisi oldu, kardeşlik köprüleri kurdurdu. Bu kutsal tatlı içinde çeşitli baklagiller ve kuruyemişler bulunan bir tatlıdır. Çeşitli yörelere göre çeşitlilik ve el lezzeti gösteren bu tatlı ön hazırlık sonrası kolayca belli başlı noktalara uyularak çorba kıvamında pişirilir ve sıcak sıcak dağıtılır.
Tam olarak bir ölçü vermek sizin ne kadar aşure elde etmek istemenizle bağlantılı aslında. Yemişi bol olsun demek, vereceğim ölçüleri 50-100 gr kadar arttırmanıza bağlı.
Bizler taa öteden beri kazanda pişirip en az 12 eve vermek kaydıyla tüm pişen aşureyi dağıtır, huzura ereriz.
Önemli not
1 gece önceden yemişlerin temizliği ve ayıklanması yapılmalıdır. Nohut ve fasulye kullanmak isteyenler önceden haşlamalı.
Malzeme sınırımız yok. Ben aşureye fasulye ve nohut kullanmıyorum. Malzemeler tamamen sizin tercihinize kalmış. En az 8 malzeme olması lezzeti ve alacağı kıvamla alakalıdır. 40 çeşit gibi abartı ve aşırı tüketim amaçlı bir aşure yemedim ve yapmadım. Anadolu’da yapılan ve tüketilen çocukluğumun aşuresini sizlerle paylaşıyorum.
MALZEMELER
- 200 gr Aşurelik buğday
- 80 gr Çiğ Badem
- 70 gr Kuru Üzüm
- 20 gr Kuş üzümü
- 40 gr Kan üzümü
- 50 gr Kuru Dut
- 100 gr Kuru İncir
- 60 gr Kuru kayısı
- 80 gr Fındık içi
- 60 gr Yer fıstığı
- 80 gr Ceviz içi
- 100 gr Toz şeker
- Bir tutam tuz
Süslemek için: Nar, toz tarçın, fıstık tozu, Antep fıstığı
NASIL YAPILIR?
- Ön hazırlığı en çok vakit alan aşurenin yapımı çok kolay ve basittir. Yılda bir değil tüm zamanlar yapabilir sağlıcakla tüketebilirsiniz.
- Buğdayı bir gece önce ıslatın. Tencerede üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Buğdayın iyice açılıp pişmesini bekleyin.
- Kuru kayısı ve incirleri arzu ettiğiniz büyüklükte kıyın. Doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümleri, dutu tatlıya ekleyin.
Aşure hazır olmaya yakın kuru yemişleri de içine ekleyip altını kapatın. Kıvamı için su az gelirse su ilave edin.
- Aşureyi kaselere pay edip, üzerlerini kalan kuru yemiş, nar ve dilediğiniz malzemelerle süsleyin. Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.
Sofranız bereket dolsun afiyet olsun…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!