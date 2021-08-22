Aşure yapmanın incelikleri

Muharrem ayının 10. gününden itibaren yapılan bu bereket tatlısı daha çok çoğulculuk, paylaşım, renklilik, zenginlik ve cömertlik notalarına sahiptir. Ayrıca rivayete göre, Hz. Nuh'un gemisi 10. günde karaya oturmuş, Hz. Nuh da gemide bulunan yemiş ve tahılları karıştırarak bir tatlı yapmıştır.

Muharrem'in 9-10 da oruçlar tutulduktan, yas-ı matem anıldıktan sonra Aşure dağıtıldığında herkes eşittir ve farklılık yoktur, zenginlik fakirlik yoktur, aşuredeki bir sürü renk gibi farklılıklara saygı vardır, kardeşlik ve paylaşmak vardır. Ben buyum komşum, ben buyum kardeşim, senin için tüm dünya yemişlerimi ayıklayıp temizlerken güzel düşüncelerde bulundum; Bir oldum, yoluna yoldaş oldum, pişen aşureme sevgimi kattım, istedimki hep beraber güzel günlere olan umudumuz daha çok olsun, muhabbetimiz eksik olmasın, kara günlerimiz olmasın, sağlığımız dirliğimiz bir olsun. En acı günlerin aşure tadında olsun.

Aşure pişen evin daha bereket dolu bir yıl geçireceğine inanılır. İçi onlarca iyi niyetle dolu olan bu tatlı çok eski bir dönemden bugüne kadar devamlılığını sürdürdü ve ocaklarımızın iyi niyetli elçisi oldu, kardeşlik köprüleri kurdurdu. Bu kutsal tatlı içinde çeşitli baklagiller ve kuruyemişler bulunan bir tatlıdır. Çeşitli yörelere göre çeşitlilik ve el lezzeti gösteren bu tatlı ön hazırlık sonrası kolayca belli başlı noktalara uyularak çorba kıvamında pişirilir ve sıcak sıcak dağıtılır.

Tam olarak bir ölçü vermek sizin ne kadar aşure elde etmek istemenizle bağlantılı aslında. Yemişi bol olsun demek, vereceğim ölçüleri 50-100 gr kadar arttırmanıza bağlı.

Bizler taa öteden beri kazanda pişirip en az 12 eve vermek kaydıyla tüm pişen aşureyi dağıtır, huzura ereriz.

Önemli not

1 gece önceden yemişlerin temizliği ve ayıklanması yapılmalıdır. Nohut ve fasulye kullanmak isteyenler önceden haşlamalı.

Malzeme sınırımız yok. Ben aşureye fasulye ve nohut kullanmıyorum. Malzemeler tamamen sizin tercihinize kalmış. En az 8 malzeme olması lezzeti ve alacağı kıvamla alakalıdır. 40 çeşit gibi abartı ve aşırı tüketim amaçlı bir aşure yemedim ve yapmadım. Anadolu’da yapılan ve tüketilen çocukluğumun aşuresini sizlerle paylaşıyorum.

MALZEMELER

200 gr Aşurelik buğday

80 gr Çiğ Badem

70 gr Kuru Üzüm

20 gr Kuş üzümü

40 gr Kan üzümü

50 gr Kuru Dut

100 gr Kuru İncir

60 gr Kuru kayısı

80 gr Fındık içi

60 gr Yer fıstığı

80 gr Ceviz içi

100 gr Toz şeker

Bir tutam tuz

Süslemek için: Nar, toz tarçın, fıstık tozu, Antep fıstığı

NASIL YAPILIR?

Ön hazırlığı en çok vakit alan aşurenin yapımı çok kolay ve basittir. Yılda bir değil tüm zamanlar yapabilir sağlıcakla tüketebilirsiniz.

Buğdayı bir gece önce ıslatın. Tencerede üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Buğdayın iyice açılıp pişmesini bekleyin.

Kuru kayısı ve incirleri arzu ettiğiniz büyüklükte kıyın. Doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümleri, dutu tatlıya ekleyin.

Aşure hazır olmaya yakın kuru yemişleri de içine ekleyip altını kapatın. Kıvamı için su az gelirse su ilave edin.

Aşure hazır olmaya yakın kuru yemişleri de içine ekleyip altını kapatın. Kıvamı için su az gelirse su ilave edin. Aşureyi kaselere pay edip, üzerlerini kalan kuru yemiş, nar ve dilediğiniz malzemelerle süsleyin. Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Sofranız bereket dolsun afiyet olsun…