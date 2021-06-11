Avokadolu yer elması

MALZEMELER

1 kilo yer elması

1 orta boy soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tane çubuk tarçın

1/2 limon

Tuz, karabiber

1 avokado

NASIL YAPILIR?

Soğanları piyazlık doğradıktan sonra, kabuklarını soyup küp şeklinde doğradığımız yer elmalarıyla beraber tencereye yerleştiriyoruz. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, yarım limonun suyu ve yarım su bardağı su ekleyip, bir adet çubuk tarçını da yerleştirip, yer elmaları yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Yemek soğuduktan sonra içine bir adet olgun avokadoyu minik minik dograyip, ihtiyaca göre biraz daha limon sıkıp afiyetle yiyoruz.