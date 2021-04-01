Yalova'da Kamil Efendi adlı saray soylusu timsah armutunu (avokado) Paris'te yedikten sonra kendi topraklarında yetiştirmek ister. Uzun uğraşılar sonrası toprağa uyum sağlayan avokado İstanbul saraylıların ve soylu ailelerin sofrasını süsler. Daha sonra çıkan Patrona Halil İsyanında, avokado meyvası’nın iğrenti verici olduğu düşüncesi yayılır ve topraklarımızda yetişmesi son bulur.

Beslenmenin önemi pandemi vesilesiyle çok daha önem kazansa da aslında iyi beslenmeye her zaman ihtiyacımız var. Avokado içerdiği yüksek lif değeri sayesinde yarım parçası ile tüm günü daha tok geçirmenize vesile olacaktır. Özellikle yarım kısmını vurgulamak istiyorum, sebebine gelecek olursam...

Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllar önce paylaştığı bir yazıdan anımsadıklarım ve hiç unutmadığım bir cümleyi bende bıraktığı duyguyla aktarmak istiyorum: “1 elma 1 muz 1 avokado 1 armut yemeyi sağlık veren herkese karşı kulağınızı kapatın. Aslında 1 elmanın yarısını yiyerek günlük almanız gereken tüm vitaminleri alırsınız.”

Yani çok tüketmek daha fazla sağlık getirmez bize. Tüketimi ne kadar dozunda ayarlarsak, dünya kaynakları üzerinde bırakacağımız ayak izimiz geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza vesile olacaktır.

Sabah öğününden, atıştırmalığına, akşam yemeğine kadar çok çeşitlilikle kullanabileceğimiz bu meyvayı ben taze ve fresh kullanmayı seviyorum. Olgunlaşmış bir avokado sandiviç ya da tost içeriğinde tüm gününüzü şölene çevirebilir. Ben bugünsize neredeyse tüm gününüzün öğününü karşılayacak bir salata paylaşıyorum.

Avokado Salatası tarifi

MALZEMELER

Avokado: Yerel olarak yetiştiği için her market ve manavda bulmamız çok mümkün.



Yerel olarak yetiştiği için her market ve manavda bulmamız çok mümkün. 80 gr Maskulin Yeşillik: Maskulin karışımı, çok çeşitli yaprak şekilleri, renkleri, dokuları ve tatlarında marulların ve diğer yeşilliklerin (ve genellikle otların) minik yapraklarını içerdiği şeklinde tanımlanabilir. Farklı minik yeşili çeşidi, frize, tatsoi, bokchoy, babyroka, baby ıspanak, mizuna, karahindiba, hardal yeşillikleri pancar yeşilliği gibi.



Maskulin karışımı, çok çeşitli yaprak şekilleri, renkleri, dokuları ve tatlarında marulların ve diğer yeşilliklerin (ve genellikle otların) minik yapraklarını içerdiği şeklinde tanımlanabilir. Farklı minik yeşili çeşidi, frize, tatsoi, bokchoy, babyroka, baby ıspanak, mizuna, karahindiba, hardal yeşillikleri pancar yeşilliği gibi. 2 adet Yumurta: Yumurta çok besleyicidir, ancak aldığınız sağlık desteği, yemeği hazırlama şeklinize bağlıdır. Onları servis etmenin tonlarca farklı yolu olmasına rağmen, haşlanmış yumurtanın faydaları uzun sürebilir.



Yumurta çok besleyicidir, ancak aldığınız sağlık desteği, yemeği hazırlama şeklinize bağlıdır. Onları servis etmenin tonlarca farklı yolu olmasına rağmen, haşlanmış yumurtanın faydaları uzun sürebilir. 20 gr Maş Fasulye: Bitki dünyasının sunduğu en besleyici yiyecekleri arasında maş fasulyesi yeni baklagilleriniz olabilir. Biraz tatlı bir tada sahiptir, çok yönlüdürler ve genellikle çorbalar, salatalar, tavada kızartmalar ve pürelerde kullanabilirsiniz.



Bitki dünyasının sunduğu en besleyici yiyecekleri arasında maş fasulyesi yeni baklagilleriniz olabilir. Biraz tatlı bir tada sahiptir, çok yönlüdürler ve genellikle çorbalar, salatalar, tavada kızartmalar ve pürelerde kullanabilirsiniz. 10 gr Pancar : Salataya yumuşak bir tat verir ve renk tonlarıyla tabağı canlandırır.

: Salataya yumuşak bir tat verir ve renk tonlarıyla tabağı canlandırır. 5 gr Keten Tahumu: Medeniyetin başlangıcından beri yetişen keten tohumları, en eski mahsullerden biridir. Bazıları ona gezegendeki en güçlü bitki besinlerinden biri diyor. Kalp hastalığı, kanser, felç ve diyabet riskinizi azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Yüzyıllardır ortalıkta olan küçük bir tohum için bu oldukça önemli.



Medeniyetin başlangıcından beri yetişen keten tohumları, en eski mahsullerden biridir. Bazıları ona gezegendeki en güçlü bitki besinlerinden biri diyor. Kalp hastalığı, kanser, felç ve diyabet riskinizi azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Yüzyıllardır ortalıkta olan küçük bir tohum için bu oldukça önemli. 5 gr Kabak çekirdeği

Ballı Hardal Sos

7 gr Hardal (yumuşak hardal tercih edilmeli)

12 gr Bal

2 gr Limon suyu

5 gr Zeytinyağı

1 tutam Tuz

1 tutam Karabiber

NASIL YAPILIR?

Maş fasulyesini soğuk suda yıkadıktan sonra haşlamak için ocağa alın. Su kaynadıktan sonra maş fasulyenin patlamaması için bir, iki defa soğuk su veya buz ile suyun ısısını düşürün. Haşlama işlemi bittikten sonra soğumaya alalım. Ortalama 10 dakika yeterli. Pancar fırında pişirilirse çok daha lezzetli olacaktır. Soyduktan sonra büyükse parçalara bölün tuz karabiber ve zeytinyağı ile lezzetlendirin. Kapalı bir şekilde 200 derece de 30 ile 40 dakika pişirin. Yumurtayı sevdiğiniz şekil de haşlayın, örneğin ben rafadan seviyorum. Salata sosu için tüm malzemeleri çırparak homojen bir karışım elde etmeniz gerek. Avokado soymak için basit bir teknik yazıyorum. Ortada bıçakla daire çizerek iki elinizle sağa ve sola ezmeden çevirin iki parçaya bölünecektir. Bir parçada çekirdek olacaktır diğeri ise çekirdeksiz. İçinde çekirdek kalan parçaya dikkatli bir şekil de bıçağın orta kısmını saplayın avokado avucunuzda olacak bıçağı sağa sola çevirin çekirdek yerinden çıkacaktır. Bir yemek kaşığı yardımı ile avokadoyu kabuğundan ayırabilirsiniz.

Tadınız, tuzunuz kararında olsun.