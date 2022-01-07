Avrupa’nın en özel peynirleri

İnsanlık tarihinin bilinen en eski tatlarından biri olan peynirin binlerce çeşidi bulunuyor. Ülkemizde hemen her yörenin kendine ait peyniri olduğunu düşünürsek, dünya çapında kaç peynir çeşidi bulunduğunu sayabilmenin imkansızlığını da tahmin edebilirsiniz.

Her coğrafyanın sütü peynir haline getirmek için kullandığı benzersiz tariflerin bulunması, peynirin alameti farikasıdır. Neredeyse her yörenin kendine özgü peyniri var ve kimi peynirlerin ünü ülkeleri aştı.

Peynir denince en ünlü çeşitler Avrupa’dan çıkıyor. Çoğu fazlasıyla pahalı, bazıları son derece zor bulunan, üretimleri benzersiz olan bu peynirler, lezzetleri ile sahip oldukları şöhreti fazlasıyla hak ediyorlar.

Dünyanın en ünlü ve özel Avrupa peynirlerinden bazılarına göz atalım şimdi