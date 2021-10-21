Ayçiçeği çekirdekleri kurutulmaya başladı

Türkiye'nin ayçiçeği çekirdeği üretim merkezlerinden Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hasat yapan üreticiler, ürünü brandalar üzerine sererek güneşte kurutuyor.

Yetiştiği dönemde Gölpazarı'nın geniş ovasını adeta sarı renge boyayan ve tadıyla ülkenin önde gelen kuruyemiş firmalarının gözdesi olan, ilçe halkının "eğlencelik çekirdek" olarak tanımladığı ürünün satışa hazırlanması amacıyla bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Bölgede çiftçiler, "eğlencelik çekirdek" olarak nitelendirdikleri ayçiçeğinin beyaz çeşidi ile 361 siyah cinsini üretiyor.

İşçiler tarlalarda iş makineleriyle kestikleri ayçiçeklerini, tarlalarda brandaların üzerine serip güneş altında kurumaya bırakıyor. Daha sonra eleme tesisinde temizlenerek büyüklüğüne göre ayrılan çekirdekler, yurt içi ve yurt dışında tüketiciye ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor.

Aracı firmalar tarafından alınan çekirdek, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bosna Hersek'e gönderiliyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, ilçede çiftçilerin hem yağlık hem de kuruyemiş olarak tüketilebilen çıtır ayçiçeği yetiştirdiğini söyledi.

Bu üretimin, ilçenin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirten Suer, "Bu sene mevsim nispeten kurak geçti. Buna rağmen rekolte fena değil. İnşallah çiftçimiz emeğinin karşılığını alır, yüzü güler." dedi.

Suer, ilçede yılda 6 bin ton civarında "eğlencelik çekirdek" üretildiğini bildirdi.

Çok verimli topraklara sahip olduklarını vurgulayan Suer, "Gölpazarı'nın çıtır ayçiçeği 6-7 ülkeye ihraç oluyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla tüccarın Gölpazarı'na gelip bu çıtır ayçiçeğini keşfetmelerini ve bunu da hem iç pazara hem de dış pazara ulaştırmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Hayri Suer, belediyeye kaynak oluşturmak amacıyla ilçede yaklaşık 200 dönüm alanda yağlık ayçiçeği yetiştirdiklerini, iyi bir rekolte ile üretime katkı sunduklarını dile getirdi.

Ekimi nisanda, hasadı sonbaharda

Baba mesleğini küçük yaşlardan bu yana devam ettiren çekirdek üreticisi Halim Akkaya ise ekim döneminin nisanın ilk haftasından itibaren bir ay olduğunu belirtti.

Çekirdeğin yaklaşık 120 günde olgunlaşıp sonbaharda kesim işlemine geçildiğini aktaran Akkaya, şu bilgileri paylaştı:

"Çekirdek kesilir, patozdan çıkarılır, harmanlara serilir. Yaklaşık 2 gün tırmıkla karıştırarak kuruturuz. Daha sonra eleme tesisinde elenir. Çöpleri temizlenir. Çekirdek boylarına göre ayrılır ve tüccara verilir. Hiçbir üreticinin elindeki çekirdek, bir sonraki seneye kalmaz. Gölpazarı'nın çekirdeği her zaman için iddialıdır. Türkiye'nin neresinden olursa olsun gelip buradan çekirdek alırlar. Türkiye'nin en büyük kuruyemiş firmasının buradan aldığı çekirdek, yıllık 1300, 1500 tondan aşağı düşmez. Bölge illerine de gidiyor. İstanbul, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Denizli, Samsun ve Trabzon gibi illere gönderiliyor."

Yaşariye Akkaya da yaklaşık 5 yıldır çekirdek eleme tesisinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Çekirdek üretimini ailesiyle yaptıklarını ifade eden Akkaya, bu işin zor yanlarının olduğunu ancak severek sürdürdükleri için üstesinden geldiklerini sözlerine ekledi.