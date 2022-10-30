Zeytin çeşidinin yapısındaki eşsiz bileşenler, meyvesinin zeytinyağı olarak işlenmesiyle birlikte, tüm üstün özelliklerini zeytinyağına aktarır ve Ayvalık Zeytinyağının benzersiz karakteristiğini ortaya koyar.

AYVALIK ZEYTİNYAĞI AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Koku Hisleri;

• Enginar : Enginar

• Çağla badem: Taze badem koku

• Yeşil Elma: Yeşil elma kokusu.

• Çiçekler: Floralı koku karışımı.

• Çimen: Yeni biçilmiş çimen kokusu.

• Zeytin yaprağı: Taze zeytin yaprağı kokusu.

• Yeşil zeytin meyvesi: Olgunlaşmamış taze yeşil zeytin kokusu.

• Olgun zeytin meyvesi: Tamamen olgunlaşmış zeytin kokusu.

• Domates: Yeşil domates kokusu.

Tat Alma Hisleri;

• Acı: Yeşil ya da rengi henüz dönüşen zeytinden elde edilen yağın tipik dilde hissedilen tadi.

• Tatlı: Tamamen olgunluğa erişmiş zeytinden elde edilen yağdan alınan, karakteristik tat.

Dokunma Hisleri;

• Akışkanlık: Tadım sırasında ağızda algılanan, hafif akıcı tanımlanabilecek karakteristik his.

• Keskinlik: Hasat mevsiminin başlarında muhtemelen olgunlaşmamış olan zeytinlerden elde edilen

acılık ya da yağın dokunsal yakma hissi özelliğini gösterir.