Bal kabaklı fit toplar

Tatlı ve tuzlu olarak tüketmeyi en çok sevdiğim ürünlerden biri bal kabağı. Eminim bu tarife bal kabağı sevmeyenler bile bayılacak. Haydi tarife geçelim…

MALZEMELER

1 büyük dilim bal kabağı

3 yemek kaşığı hindistan cevizi

2 yemek kaşığı badem unu

50 gram bal (damak tadınıza göre ekleyip azaltabilirsiniz)

1 çimdik tuz

5-6 adet dövülmüş ceviz içi

Yarım çay kaşığı tarçın

NASIL YAPILIR?

Bal kabağını bir tencereye alıp az bir suyla iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. Daha sonra diğer malzemelerle birlikte mutfak robotu ya da blender ile iyice çekiyoruz. Malzemeler karışınca ufak parçalar halinde yuvarlayıp hindistan cevizine buluyoruz. Bir iki saat buzdolabında bekletip tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.